Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια μετατόπιση του τηλεοπτικού κοινού, από την «κλασσική» τηλεόραση στην ψηφιακή – είτε μέσω συνδρομητικών υπηρεσιών, είτε μέσω ίντερνετ γενικά. Το καλό με το ψηφιακό κόσμο είναι ότι ο θεατής – συνήθως – έχει τον απόλυτο έλεγχο στο περιεχόμενο που θα επιλέξει να παρακολουθήσει. Ακριβώς λόγω αυτής της ελευθερίας όμως, έχουν παρατηρηθεί κάποια φαινόμενα, τα οποία δεν θα βρίσκαμε στην προηγούμενη, αναλογική τηλεοπτική εποχή. Παρακάτω θα διαβάσεις 4 facts για τους «τηλεμαραθώνιους» – γεγονός γνωστό και ως binge-watching – που, κατά πάσα πιθανότητα, δεν ήξερες και σίγουρα θα σε κάνουν τον/την πιο μέσα στα πράγματα της παρέας σου. Φύγαμε!

1. Είναι πλέον επίσημο

Το Νοέμβριο του 2015, η λέξη «binge-watch» βραβεύτηκε ως η Λέξη της Χρονιάς, από το Βρετανικό Λεξικό Collin. Ορίστηκε ως «η παρακολούθηση ενός μεγάλου αριθμού τηλεοπτικών προγραμμάτων (ειδικά όλων των επεισοδίων μίας σειράς) διαδοχικά«.

2. 55,1 Δισεκατομμύρια

Εκτιμάται ότι πάνω από 93 εκατομμύρια χρήστες Netflix – και όσοι άλλοι έχουν τους κωδικούς πρόσβασής τους – παρακολούθησαν περιεχόμενο άνω των 55,1 δισεκατομμυρίων ωρών το 2016 – 31 φορές περισσότερο από όσο υπάρχει ο σύγχρονος άνθρωπος πάνω στη γη.

3. 7 ημέρες

Κατά μέσο όρο, οι συνδρομητές streaming υπηρεσιών γλυτώνουν πάνω από 160 ώρες διαφημίσεων το χρόνο, χρησιμοποιώντας υπηρεσίες χωρίς διαφημίσεις όπως το Netflix, αναφέρει το CordCutting.com.

4. 71 %

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για τα Φαινόμενα του Διαδικτύου, το stream-άρισμα περιεχομένου ήχου και εικόνας αντιπροσωπεύει πάνω από το 71 τοις εκατό του συνολικού όγκου των δεδομένων που «κατεβάζονται» κατά τις βραδινές ώρες, στη Βόρεια Αμερική.

Και τώρα που τα έμαθες όλα αυτά, μήπως είσαι για έναν μαραθώνιο;

Βέβαια, επειδή σε ξέρω και με ξέρεις καλά – και σε ξέρει και η Cosmote καλά – σου προτείνω τα εξής. Τσέκαρε.

Ο Τζέιμς Κόρντεν και το βραδινό talk show με φαν σε όλο τον κόσμο The Late Late Show with James Corden επιστρέφει για ακόμα μία σεζόν με καλεσμένους τα μεγαλύτερα αστέρια του Χόλυγουντ, πρωτότυπα παιχνίδια και την ενότητα που τον έκανε ευρέως γνωστό “Carpool Karaoke”. H 6η σεζόν της εκπομπής θα κάνει Α’ προβολή, αμέσως μετά την πρεμιέρα της στην Αμερική, την Πέμπτη 5/9 στις 21.00. Τα επεισόδια του The Late Late Show with James Corden θα προβάλλονται από Πέμπτη έως Κυριακή στο COSMOTE SERIES HD, αμέσως μετά την προβολή τους στην Αμερική.

Στο κανάλι κάνει, επίσης, πρεμιέρα η δραματική σειρά This Close με ένα πρωταγωνιστικό δίδυμο κωφών που αποτυπώνουν τηλεοπτικά τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας ένα άτομο με αυτή την ιδιαιτερότητα. Τα 4 πρώτα επεισόδια της 1ης σεζόν, θα προβληθούν back2back την Παρασκευή 6/9 από τις 22.00. Η ιστορία θα συνεχιστεί με τα 2 τελευταία επεισόδια της 1ης σεζόν την Παρασκευή 13/9 στις 22.00, ενώ θα ακολουθήσει η 2η με διπλό επεισόδιο την ίδια ημέρα στις 23.00.

Αστικοί Μύθοι με πρωταγωνιστές παγκοσμίου φήμης πρόσωπα της τέχνης, του πολιτισμού και του θεάματος μεταφέρονται στη μικρή οθόνη μέσα από αυτοτελή επεισόδια της σειράς Urban Myths. Μεταξύ των αστικών μύθων που θα «ζωντανέψουν» στον νέο κύκλο, συμπεριλαμβάνεται η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Άντι Γουόρχολ, η οποία αποσκοπούσε στην προσπάθεια του τελευταίου να διεκδικήσει χρηματικό ποσό που σύμφωνα με τον αστικό μύθο, του χρωστούσε ο σημερινός Πρόεδρος των ΗΠΑ. Η 3η σεζόν της σειράς θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5/9 στις 22.00 με ωριαίο επεισόδιο, ενώ από τις 12/9, η σειρά θα προβάλλεται κάθε Πέμπτη με διπλό επεισόδιο (22.00 & 22.30).