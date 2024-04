Ο Robert Powell έφτασε στην κορυφή της δημοσιότητας με την ερμηνεία του στον κεντρικό ρόλο της τηλεοπτικής μίνι σειράς του Franco Zeffirelli «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» το 1977. Παρόλο που έχουν προβληθεί αρκετές άλλες παραγωγές σχετικά με τη ζωή του Χριστού, η εικόνα του Powell ως Ιησούς εξακολουθεί να είναι η πιο ξακουστή μέχρι σήμερα.

Εκτός από τον ρόλο που τον κατέστησε διεθνώς γνωστό, ο Powell συνέχισε να λαμβάνει υπέροχα σχόλια από τους κριτικούς για πάνω από τέσσερις δεκαετίες χάρη στην άριστη θεατρική του καριέρα. Ανάμεσα στους άλλους πετυχημένους ρόλους του, ξεχωρίζουν η ερμηνεία του ως ο μυστικός πράκτορας Richard Hannay στην ταινία του 1978 «The Thirty Nine Steps», βασισμένη στο έργο του John Buchan, και η πρωταγωνιστική του εμφάνιση στην ταινία «Mahler» του Ken Russell.

Παρόλο που ο 79χρονος ηθοποιός πλέον δεν εμφανίζεται συχνά δημοσίως, τον επόμενο Μάιο θα παίξει ρόλο σε μια εκδήλωση που τιμά τον Charles Dickens, έναν από τους αγαπημένους του Βρετανούς συγγραφείς.

A Celebration of Charles Dickens by Robert Powell is at @PHBeccles on Sunday 12th May. To book tickets scan the QR code or visit: https://t.co/JKNCjcGxBl #Dickens #Author #Theatre #Liveshow pic.twitter.com/4NiR08wOb4

— Clive Conway (@CliveConway) April 26, 2024