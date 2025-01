Ο χειμώνας είναι η απόλυτη εποχή για να απολαύσετε μια ζεστή, αρωματική σούπα που θα σας ταξιδέψει με τις γεύσεις της. Ευτυχώς, η Αθήνα διαθέτει εξαιρετικά εστιατόρια που δημιουργούν σούπες για κάθε γούστο, από παραδοσιακές ελληνικές μέχρι εξωτικές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ακολουθoύν 5 εστιατόρια όπου μπορείτε να απολαύσετε σούπερ σούπες το απόλυτο comfort food του χειμώνα.

Hanoi: Η τέχνη του βιετναμέζικου pho

Αν είστε λάτρεις των ασιατικών γεύσεων, το Hanoi είναι must. Αυτό το βιετναμέζικο εστιατόριο σερβίρει την παραδοσιακή pho, μια σούπα με ρυζομακάρονα, φρέσκο κόλιανδρο και γεύσεις που αναδεικνύουν τον πλούτο της βιετναμέζικης κουζίνας. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε μοσχάρι, κοτόπουλο ή χορτοφαγική εκδοχή. Η γεύση της pho είναι μια πραγματική αγκαλιά για τις κρύες μέρες.

Οινομαγειρείο «Η Ήπειρος»: Παράδοση στη Βαρβάκειο

Για τους λάτρεις των παραδοσιακών ελληνικών γεύσεων, η Ήπειρος στη Βαρβάκειο είναι το σημείο αναφοράς. Εδώ θα βρείτε κλασικές σούπες όπως ο ψιλοκομμένος πατσάς, η γίδα βραστή, η ψαρόσουπα και η κρεατόσουπα. Ο ζεστός και φιλόξενος χώρος θα σας κάνει να νιώσετε σαν να τρώτε στο σπίτι της γιαγιάς σας.

Feyrouz: Μαχλούτα με ethnic χαρακτήρα

Το Feyrouz έχει αγαπηθεί για τις ανατολίτικες γεύσεις του, και η μαχλούτα του δεν αποτελεί εξαίρεση. Αυτή η σούπα με κόκκινη φακή, μαραθόριζα, κολοκύθα και σπιτικό ζωμό κοτόπουλου είναι μια γευστική αποκάλυψη. Ιδανική για όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό αλλά γεμάτο θαλπωρή.

Το Βραστό: Η κλασική ελληνική κρεατόσουπα

Στο Πολύδροσο Χαλανδρίου, το Βραστό ξεχωρίζει για την αυθεντική κρεατόσουπά του. Με μοσχαρίσιο κρέας, πατάτες, καρότα και σέλινο, αυτή η σούπα προσφέρει έναν συνδυασμό απλότητας και νοστιμιάς που σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και ξανά.

So so so: Το ramen που εντυπωσιάζει

Για τους φίλους του ramen, το So so so είναι ο απόλυτος προορισμός. Οι επιλογές του, όπως το Tonkatsu ramen με χοιρινό ή το Spicy miso beef με μοσχαρίσιο κιμά, συνδυάζουν αυθεντικά ιαπωνικά υλικά με τη μοντέρνα προσέγγιση της μαγειρικής. Ένα πιάτο που θα σας μεταφέρει νοερά στις γεύσεις του Τόκιο.

Οι σούπες έχουν την ικανότητα να μας ζεσταίνουν και να μας φέρνουν πιο κοντά στις πιο αυθεντικές και παρηγορητικές γεύσεις του χειμώνα. Επισκεφθείτε αυτά τα 5 εστιατόρια και ανακαλύψτε πόσο διαφορετικές και συναρπαστικές μπορούν να είναι οι σούπες!

