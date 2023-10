Οι celebrities έχουν προσκαλέσει τη Disney στη ζωή τους για μερικές από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές τους, είτε πρόκειται για αρραβώνες, γάμους, baby showers και όχι μόνο. Αλλά, ο θαυμασμός της Disney πηγαίνει ακόμη πιο βαθιά, επειδή το παιδί τους φέρει ένα όνομα εμπνευσμένο από ένα από τα πολλά μαγικά μέλη του σύμπαντος της Disney, που έγινε 100 ετών στις 16 Οκτωβρίου.

Τα παιδιά των σταρ είναι μέλη του Χόλιγουντ, επομένως είναι λογικό να έχουν ονόματα εμπνευσμένα από τους πρίγκιπες και τις πριγκίπισσες (και όχι μόνο!) των μαγικών ταινιών της Disney. Από τον Dwayne «The Rock» Johnson μέχρι τον Ryan Gosling και την Eva Mendes, φέρουν όνομα εμπνευσμένο από αγαπημένους χαρακτήρες της Disney.

TIAHNA HARDRICT

Οι θαυμαστές της Disney θα αναγνωρίσουν το όνομα του Cairo Tiahna ως φόρο τιμής στην πριγκίπισσα Tiana, τη φιλόδοξη και εργατική ηρωίδα του 2009 The Princess and the Frog.

ΤΖΑΣΜΙΝ ΤΖΟΝΣΟΝ

Η κόρη του Dwayne «The Rock» Johnson, με τη σύζυγό του Lauren Hashian, φέρει ένα όνομα που αυξήθηκε σε δημοτικότητα μετά την κυκλοφορία του Aladdin το 1992. Την επόμενη χρονιά, η Jasmine ήταν το 23ο πιο δημοφιλές όνομα κοριτσιών.

ΤΙΑΝΑ ΤΖΟΝΣΟΝ

Άλλη μια συνονόματη Tiana! Ο Τζόνσον – ο οποίος έδωσε τη διάσημη φωνή του Μάουι στην επιτυχημένη ταινία της Disney το 2016, Moana – καλωσόρισε την τρίτη του κόρη, την Τιάνα Τζία, το 2018, μοιράζοντας ένα γλυκό στιγμιότυπο.

AURORA ADAMS

Ο Patrick J. Adams και η Troian Bellisario έχουν ένα παραμυθένιο ειδύλλιο, οπότε είναι περίεργο που το μεγαλύτερο παιδί τους μοιράζεται ένα όνομα με την Ωραία Κοιμωμένη; Αλλά η Bellisario (η οποία, με τον Adams, είναι επίσης μητέρα της κόρης του Elliot), λέει ότι η πριγκίπισσα της Disney δεν ήταν στην πραγματικότητα στο μυαλό όταν επέλεγαν ονόματα.

BRIAR ROSE CHRISTENSEN

Το πρώην ζευγάρι Hayden Christensen και Rachel Bilson καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί, την κόρη Briar Rose, τον Οκτώβριο του 2014. Και ενώ το όνομα της μικρής δεν είναι Aurora, οι θαυμαστές της Sleeping Beauty γνωρίζουν ότι η Briar Rose ήταν το δευτερεύον όνομα της πριγκίπισσας Aurora που της έδωσαν οι τρεις νεράιδες που την μεγάλωσαν στο δάσος, μακριά από τον κίνδυνο της μάγισσας Maleficent.

VIOLET KRASINSKI / VIOLET AFFLECK

Ενώ το όνομα Violet ήταν στη μόδα πολύ πριν βγει στους κινηματογράφους το The Incredibles της Disney/Pixar το 2004, το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας Parr που είναι φορτωμένη σε υπερδυνάμεις θα μπορούσε να είναι υπεύθυνο για την άνοδο της δημοτικότητάς του.

BRONX MOWGLI WENTZ

Το όνομα Mowgli χτυπά ένα πολύ συγκεκριμένο καμπανάκι για όποιον έχει δει το μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων της Disney του 1967 The Jungle Book, το ριμέικ ζωντανής δράσης του 2016 ή οποιαδήποτε άλλη εκδοχή της ιστορίας του Rudyard Kipling. Η Ashlee Simpson και ο Pete Wentz απένειμαν το όνομα του ήρωα στο ίδιο τους το παιδί μαζί, το Bronx Mowgli, μετά την άφιξή του τον Νοέμβριο του 2008.

NAHLA AUBRY

Η κόρη της Halle Berry, Nahla Ariela — η οποία έγινε 10 ετών τον Μάρτιο — έχει μια διπλή ιδιαίτερη σημασία. Όχι μόνο η Nahla σημαίνει «μέλισσα» στα αραβικά, αλλά η Nala είναι η γυναίκα πρωταγωνίστρια στο The Lion King του 1994.

ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ ΓΚΟΣΛΙΝΓΚ

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ (διάσημος σούπερ θαυμαστής της Ντίσνεϋ) και η μεγαλύτερη κόρη της Εύα Μέντες, Εσμεράλντα Αμάντα, μοιράζονται ένα όνομα με την όμορφη χορεύτρια τσιγγάνα στο The Hunchback of Notre Dame του 1996. Στην ταινία, η ανεξάρτητη Εσμεράλντα που αναζητά τη δικαιοσύνη διδάσκει στον Κουασιμόδο ότι η αληθινή ομορφιά βρίσκεται μέσα σε αντίθεση με την εξωτερική.

ΦΛΙΝ ΜΠΛΟΥΜ

Αν και το ερωτικό ενδιαφέρον της Ραπουνζέλ για το Tangled του 2010 ονομάζεται τεχνικά Eugene Fitzherbert, ακολουθεί τον πολύ πιο κατάλληλο για τους παράνομους Flynn Rider.

Ίσως το πρώην ζευγάρι Ορλάντο Μπλουμ και Μιράντα Κερ έβγαλαν ένα φύλλο από το βιβλίο της Ντίσνεϋ εδώ για τον γιο τους Φλιν, ο οποίος γεννήθηκε μόλις λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία της ταινίας, τον Ιανουάριο του 2011.

