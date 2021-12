Η ώρα της πρώτης αποχώρησης ήρθε και για το φετινό Survivor. Η Ελισάβετ Σπανού είναι η παίκτρια που το κοινό αποφάσισε να στείλει πίσω στην Ελλάδα, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στο Βαλάντη και το Σπύρο Μαρτίκα να συνεχίσουν την προσπάθεια για το μεγάλο έπαθλο.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης στο συμβούλιο του νησιού, η τραγουδίστρια ανέφερε: “Εξεπλάγην να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Χάρηκα που έζησα αυτή την εμπειρία έστω και για λίγες ημέρες. Πέρασα όμορφα αυτές τις ημέρες, γνώρισα τα παιδιά και είμαι χαρούμενη. Ευχαριστώ πραγματικά”.

Ποια είναι όμως η Ελισάβετ Σπανού και ποιο δρόμο έχει διανύσει μέχρι να φτάσει στο Survivor;

Η Ελισάβετ είναι αρκετά γνωστή στο χώρο της, όμως σίγουρα υπάρχουν λεπτομέρειες που δε γνωρίζαμε γι’ αυτή. Γεννήθηκε το 1981 στα Πατήσια και ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική από την εφηβική ηλικία. Φοίτησε σε μουσικό γυμνάσιο και έκτοτε παρακολούθησε πολλά μαθήματα μουσικής και μοντέρνου τραγουδιού. Ως μαθήτρια συνήθως τραγουδούσε σε σχολικές εκδηλώσεις. Η πρώτη της επιτυχία ήρθε το 2001 όταν κέρδισε το 1ο βραβείο έντεχνου Ελληνικού τραγουδιού στους πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες. Αφού τελείωσε το σχολείο συμμετείχε το 2002 στο cd του Ηλία Μακρίδη “Στο φως του φεγγαριού” από την ομότιτλη τηλεοπτική σειρά του Mega Channel με το τραγούδι “Φύλαξέ μου ένα χάδι” σε στίχους Μπάμπη Στόκα. Συμμετείχε επίσης σε συναυλίες με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και τον Κώστα Τουρνά και σε γνωστά νυχτερινά μαγαζιά. Έχει συνεργαστεί με μεγάλους καλλιτέχνες όπως η Μαρινέλλα, ο Αντώνης Ρέμος, η Άννα Βίσση και ο Σάκης Ρουβάς.

Η πρώτη της δισκογραφική δουλειά ήρθε το 2006 με ένα CD-single με τίτλο “Σταγόνα” και το πρώτο της ολοκληρωμένο CD στις αρχές του 2007 με τίτλο “Το μόνο που θες”. Οι σημαντικότερες επιτυχίες αυτού του CD ήταν τα τραγούδια “Το μόνο που θες”, “Τρελαίνομαι” και “Αν γυρίσεις σε μένα”.

Το 2010 μεταγράφηκε στην δισκογραφική εταιρεία Spicy όπου κυκλοφόρησε τα κομμάτια “Ο χρόνος” (2010),”Όλα τα ωραία” (2010) ,”Εγώ κι εσύ” (2011) & “Ο τελευταίος άνθρωπος” (2012) δια χειρός Φοίβου, τα οποία σημείωσαν τεράστια εμπορική επιτυχία, καθώς επίσης και τα κομμάτια “Άλλη φάση” (2013) των Άκη Δείξιμου και Tus και το “Θα μπορούσες” (2013) των Γιώργου Σαμπάνη – Νίκου Γρίτση. Επίσης το 2011 συμμετείχε στο CD-single των Goin’ Through “Κάτι μοναδικό”. Το 2013-14 συμμετείχε στην εκπομπή ”Πρωινό μου” στον τηλεοπτικό σταθμό Mega ως συμπαρουσιάστρια και στην επόμενη χρονιά στο Dancing with the stars 4 οπού κατέκτησε την 11η θέση.