Ο σκηνοθέτης του «Indiana Jones and the Dial of Destiny» James Mangold απένειμε το Career Achievement Critics Choice Award στον Harrison Ford.

Ο Harrison Ford, 81 ετών, δέχθηκε το βραβείο με χειροκροτήματα, μετά από μια συλλογή βίντεο με μερικές από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές του επιτυχίες. «Πρώτα από όλα, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ απόψε για να δω σε τι μετατρέπεται η επιχείρησή μας και όλους τους ταλαντούχους ανθρώπους που έχουν ευκαιρίες που πιθανότατα δεν θα υπήρχαν στην αρχή της καριέρας μου», είπε.

Και συνέχισε, «Είμαι εδώ λόγω ενός συνδυασμού τύχης και της δουλειάς υπέροχων συγγραφέων, σκηνοθετών και κινηματογραφιστών. Αισθάνομαι εξαιρετικά τυχερός. Είμαι χαρούμενος για αυτήν την τιμή και το εκτιμώ πολύ.»

Ο Harrison Ford αφιέρωσε επίσης χρόνο για να ευχαριστήσει τη σύζυγό του, Calista Flockhart, που του πρόσφερε «υποστήριξη».

«Θέλω να ευχαριστήσω την υπέροχη σύζυγό μου, Calista Flockhart, που με στηρίζει όταν χρειάζομαι μεγάλη υποστήριξη», είπε. «Και χρειάζομαι μεγάλη υποστήριξη».

Τόσο ο Harrison Ford όσο και η Flockhart, 59 ετών, φάνηκαν να σκίζουν κατά τη διάρκεια της αναφοράς στον γάμο τους.

«Είμαι βαθιά χαρούμενος που είχα τις ευκαιρίες που είχα και είμαι ευγνώμων», είπε πριν ολοκληρώσει την ομιλία του προσθέτοντας: «Δεν θα πάρω άλλο από τον χρόνο σας. Σας ευχαριστώ».

«Ένας υπεργίγαντας είναι τόσο μεγάλος που 5 δισεκατομμύρια από τους ήλιους μας μπορούν να συγκρατηθούν μέσα του και είναι τόσο βαρύ που τραβούν άλλα ουράνια σώματα προς το μέρος τους», είπε ο Mangold. «Φυσικά, ο Harrison Ford είναι αστέρι, αλλά δηλώνω απόψε ότι είναι ένας υπεργίγαντας».

Συνέχισε, «Ένα αστέρι τόσο μεγάλο, περιέχει πλήθη. Ένα αστέρι τόσο μοναδικό που προσελκύει άλλα αστέρια, ένα αστέρι τόσο φωτεινό που έχει ζεστάνει τη ζωή του καθενός μας σε αυτό το δωμάτιο, στο κοινό μας και, πιθανότατα, σε αυτόν τον πλανήτη».

Πηγή: People.com

