Η Mariah Carey, η βασίλισσα των Χριστουγέννων, έχει πολλές παραδόσεις για τις γιορτές, αλλά το White Elephant σίγουρα δεν είναι ένα από αυτά.

Η Mariah Carey, 54 ετών, μίλησε για το ποιες παραδόσεις των Χριστουγέννων θεωρεί ότι είναι «σκοτωμένο ή όχι» και απολαμβάνει να γιορτάζει με τον εαυτό της. Ενώ τα κάλαντα, ή φορώντας ασορτί πιτζάμες και το άνοιγμα ενός δώρου την παραμονή των Χριστουγέννων είναι μεταξύ των εορτασμών που συνθέτουν τα σχέδιά της για την γιορτινή περίοδο, παραδέχτηκε ότι δεν είναι εξοικειωμένη με τη δημοφιλή ανταλλαγή δώρων γνωστή ως White Elephant.

Όταν ρωτήθηκε τι πιστεύει η τραγουδίστρια του “All I Want for Christmas Is You” για το παιχνίδι στο οποίο οι καλεσμένοι φέρνουν δώρα που ανοίγουν τυχαία και ανταλλάσσουν, εκείνη απάντησε: “Δεν ξέρω για το εν λόγω πάρτι δώρου White Elephant. Μπορείς να μου πεις γι’ αυτό;»

Αφού εξηγήθηκαν οι κανόνες στη σούπερ σταρ της ποπ, ρωτήθηκε αν είχε παίξει στο παρελθόν, εκείνη είπε: «Όχι, δεν έχω παίξει».

Ο Secret Santa έλαβε επίσης είναι σε αυτά που δεν έχει ως παράδοση η Mariah Carey.

Φέτος, η hitmaker που λικνίζεται γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τον δικό της τρόπο, αυτή την περίοδο βρίσκεται εν μέσω του Merry Christmas One and All περιοδεία, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο και τελειώνει στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης στις 17 Δεκεμβρίου.

Το σόου βλέπει το είδωλο της ποπ να μεταμορφώνει τη σκηνή σε μια χειμερινή χώρα των θαυμάτων και να ερμηνεύει ένα σετ 90 λεπτών γεμάτο κλασικά εορταστικά τραγούδια αλλά και τις δικές της, πρωτότυπες επιτυχίες. Τα 12χρονα δίδυμά της, Moroccan και Monroe (που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Nick Cannon), κάνουν μάλιστα ιδιαίτερη εμφάνιση.

Μιλώντας για το πώς της αρέσει να ζει τη ζωή στις γιορτές, η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός είπε γιατί αυτές οι γιορτές είναι ιδιαίτερα ξεχωριστές.

«Ανυπομονώ για αυτά τα Χριστούγεννα, για ολόκληρο το χρόνο. Από πέρυσι — γιατί η περσινή χρονιά δεν ήταν η καλύτερη», είπε.

«Κοιτάξτε», πρόσθεσε η σταρ, «φέτος, αυτά τα Χριστούγεννα, θα διασκεδάσουμε».