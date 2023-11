Εν όψει των εορτών, η Mattel παρουσιάζει τη συλλεκτική κούκλα Barbie Mariah Carey και αποτίει φόρο τιμής σε αυτήν την καταπληκτική τραγουδίστρια με την κούκλα που δημιουργήθηκε κατ’ εικόνα και ομοίωσή της.

Η Mariah Carey είναι μια από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες στον κόσμο, έχοντας πετύχει τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Γνωστή για τις διεθνείς μουσικές επιτυχίες αλλά και το πιο αναγνωρισμένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι μέχρι σήμερα, “All I Want for Christmas is You” έρχεται αυτές τις γιορτές για να γεμίσει χαρά μικρούς και μεγάλους.

Η κούκλα Mariah Carey αναδεικνύει το χαρακτηριστικό ύφος και το εκθαμβωτικό στυλ της τραγουδίστριας, φορώντας ένα έντονο κόκκινο φόρεμα που αγκαλιάζει την υπέροχη σιλουέτα της. Μοναδικές λεπτομέρειες στην εμφάνιση, η μαζεμένη φόδρα στους γοφούς και το εντυπωσιακό σκίσιμο στο πόδι. Οι λαμπερές μπούκλες, τα αστραφτερά ασημένια αξεσουάρ και οι ασορτί κόκκινες γόβες ολοκληρώνουν αυτή τη γιορτινή εμφάνιση.

Η Mariah Carey ανέφερε «Αυτή η κούκλα Barbie αποτελεί όνειρο ζωής για εμένα! Αν μπορούσα να ανατρέξω στο χρόνο και να πω στη μικρή Mariah ότι μια μέρα θα υπάρξει μια Barbie σαν εκείνη, νομίζω πως θα τρελαινόταν από χαρά! Εύχομαι σε όλους τους συλλέκτες και τους θαυμαστές να απολαύσουν την περίοδο των εορτών και ελπίζω η κούκλα Mariah να είναι μια υπέροχη προσθήκη στη συλλογή τους!»

Η κούκλα θα είναι διαθέσιμη προς πώληση από τις 17 Νοεμβρίου.