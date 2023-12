Η Mariah Carey και ο επί σειρά 7 ετών σύντροφός της Bryan Tanaka αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, σύμφωνα με δημοσιέυματα. Οι εικασίες σχετικά με τον χωρισμό της τραγουδίστριας, και του χορευτή ξεκίνησαν όταν ο Tanaka σταμάτησε απότομα να παρευρίσκεται στο Merry Christmas One and All! περιοδεία στα μέσα Νοεμβρίου. Ακόμη και πριν επιβεβαιωθεί η είδηση, έντονοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είχαν σημειώσει την έλλειψη παρουσίας του ζευγαριού σε σημαντικές εκδηλώσεις και την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή κοντά στο Page Six αποκάλυψε ότι το ζευγάρι χώρισε γιατί ήθελε διαφορετικά πράγματα στη ζωή. Η πηγή ανέφερε επίσης ότι η τεράστια διαφορά των 14 ετών με την Carey να είναι 54 και τον Tanaka στα 40 έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στον χωρισμό τους. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η τραγουδίστρια των Obsessed και ο πρώην σύζυγός της Νικ Κάνον έχουν ήδη δύο παιδιά μαζί: το Moroccan και τη Monroe. Όμως ο Tanaka είναι άτεκνος.

Προηγουμένως, η μητέρα δύο παιδιών εθεάθη σε διακοπές στο Άσπεν χωρίς τον σύντροφό της. Αυτό ήταν ασυνήθιστο αφού, τα τελευταία επτά χρόνια, δεν υπήρχε σχεδόν καμία περίπτωση που το δίδυμο να μην συνόδευε ο ένας τον άλλον στις διακοπές. Η παραδοχή της Carey στο People νωρίτερα αυτό το μήνα ότι είχε μια δύσκολη χρονιά τροφοδότησε μόνο τις αυξανόμενες φήμες για την κατάρρευση της σχέσης.

Οι Heartbraken fans ήρθαν στο Twitter για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους. Ένας χρήστης έγραψε: «Είναι ατυχές να ακούς για τον χωρισμό της Mariah Carey και του Bryan Tanaka. Οι ηλικιακές διαφορές και οι διαφορετικές προτεραιότητες μπορεί να δημιουργήσουν προκλήσεις στις σχέσεις.», ενώ άλλοι είπαν «Θα γιορτάσει η Mariah Carey τις γιορτές ως ανύπαντρη κυρία; Αυτό είναι λυπηρό».

