Η Jennifer Lopez ακμάζει και ο σύζυγός της Ben Affleck δεν θα μπορούσε να είναι πιο περήφανος. Μέσα στην οικογενειακή ζωή του Ben Affleck και της Jennifer Lopez καθώς ετοιμάζεται για της νέο άλμπουμ.

«Του αρέσει το πόσο σκληρά δουλεύει και είναι συγκεντρωμένη», λέει μια πηγή για την υποστήριξη του Ben Affleck στη γυναίκα του. Εν όψει της ένατης κυκλοφορίας του άλμπουμ της Lopez στις 16 Φεβρουαρίου, ο σούπερ σταρ, 54 ετών, απολαμβάνει την έγγαμη ζωή.

Μια πηγή λέει ότι η τραγουδίστρια απολαμβάνει τη δημιουργική της ελευθερία. «Ήταν η τέλεια στιγμή για να επικεντρωθεί σε ένα νέο άλμπουμ. Της άρεσε να δημιουργεί νέα μουσική. Είναι πολύ ενθουσιασμένη με αυτό». Η πηγή προσθέτει: «Ο Ben Affleck είναι περήφανος για αυτήν. Είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής της. Του αρέσει το πόσο σκληρά δουλεύει και ότι είναι συγκεντρωμένη».

Οι ευτυχισμένες στιγμές του ζευγαριού

Πέρασαν υπέροχα Χριστούγεννα μαζί και η οικογένειά τους έχει αναμειχθεί ομαλά. «Η οικογενειακή τους ζωή είναι επίσης υπέροχη. Τα παιδιά είναι όλα φίλοι. Τα πάνε πολύ καλά».

Στις αρχές Ιανουαρίου, η Lopez κυκλοφόρησε το σινγκλ της “Can’t Get Enough”, μαζί με το μουσικό βίντεο πριν από την ηχογράφηση του This is Me… Now.

Είπε σε μια ζωντανή μετάδοση στο YouTube ότι της αρέσει το τραγούδι, «Όταν λοιπόν ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι, όλοι ήξεραν ότι αυτό ήταν που κυκλοφόρησε το This Is Me…Now», πρόσθεσε η σταρ. Όταν η τραγουδίστρια χρειάστηκε συμβουλές για το εικαστικό, η Lopez είπε ότι πήγε στο αστέρι του Gone Girl. «Όχι ότι έχει κάνει ποτέ πραγματικά βίντεο ή κάτι τέτοιο, αλλά απλώς εμπιστεύομαι τη γνώμη και τις ιδέες του», εξήγησε. «Κανείς δεν ξέρει την ιστορία μου ή εμένα περισσότερο από εκείνον. Πραγματικά νιώθω ότι με καταλαβαίνει και με καταλαβαίνει, προφανώς.»

«Αυτό που ήθελα να πω σε όλους με το άλμπουμ… είναι ότι η αληθινή αγάπη υπάρχει στην πραγματικότητα.» Το άλμπουμ, This is Me… Now, θα κυκλοφορήσει στις 16 Φεβρουαρίου.

Διάβασε επίσης: