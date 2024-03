Μεγάλα φωτογραφικά μέσα, όπως το Reuters και το AP, «κατέβασαν» μια δημοσιευμένη φωτογραφία της Δούκισσας της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, λόγω σκέψεων ότι έχει υποστεί επεξεργασία. Η εικόνα, που απεικονίζει την Κέιτ με τα παιδιά της, τους πρίγκιπες Τζορτζ και Λούις και την πριγκίπισσα Σάρλοτ, δημοσιεύθηκε το πρωί της Κυριακής, με αφορμή τη γιορτή της Ημέρας της Μητέρας.

Η φωτογραφία «κατέβηκε» το βράδυ της ίδιας μέρας, με εντολές προς τα μέσα να διαγράψουν την εικόνα από τα αρχεία τους, ενώ το AP επιβεβαίωσε την απόφαση μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του, επισημαίνοντας την παραποίηση της εικόνας μετά από λεπτομερή εξέταση.

Το Γαλλικό Πρακτορείο είπε ότι η εικόνα δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί καθώς είχε «αλλαγές» χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Reuters είπε ότι διέγραψε την εικόνα «μετά από ανασκόπηση μετά τη δημοσίευση».

Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από το Παλάτι του Κένσινγκτον, το οποίο ανέφερε ότι τραβήχτηκε από τον Δούκα της Ουαλίας, χωρίς να προσφέρει περαιτέρω σχόλια. Επιπλέον, πολλά βρετανικά μέσα παρατήρησαν την απουσία της βέρας της Κέιτ Μίντλετον στη φωτογραφία.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.

Wishing everyone a Happy Mother’s Day. C

📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024