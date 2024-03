Η Κέιτ Μίντλετον ανέλαβε την ευθύνη για τη σύγχυση που προέκυψε από την ανάρτηση και την επακόλουθη απόσυρση της πρώτης φωτογραφίας της μετά την χειρουργική της επέμβαση από τα κυριότερα μέσα ενημέρωσης. Μέσα από μια ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του Παλατιού του Κένσιγκτον, η πριγκίπισσα της Ουαλίας παραδέχτηκε ότι ασχολείται με την φωτογραφία και συγκεκριμένα με την επεξεργασία των εικόνων, κάτι που προκάλεσε το εν λόγω περιστατικό.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C

