The most wonderful time of the year… έφτασε επισήμως, σύμφωνα με τη Mariah Carey! Κρατώντας το ετήσιο έθιμο της την 1η Νοεμβρίου, η Mariah Carey ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα και ανακοίνωσε, “It’s… TIME!!!”, καθώς μοιράστηκε ένα βίντεο με την ίδια να ‘αποψύχεται’ για τις γιορτές.

Στο βίντεο, μπορείτε να δείτε την ημερομηνία και την ώρα να αλλάζουν από ’31 Οκτωβρίου 11:59′ σε ‘1 Νοεμβρίου 12:00’, στη στιγμή που η πόρτα ενός θησαυροφυλακίου ανοίγει για να αποκαλύψει την Carey εγκλωβισμένη σε έναν πάγο. Τέσσερα άτομα με κοστούμια, μεταξύ αυτών ένα κεφάλι κολοκύθας και μια μάσκα από την ταινία Scream, ξεκινούν να λιώνουν τον πάγο με σεσουάρ μαλλιών προτού η Carey εμφανιστεί με τη στολή του Άγιου Βασίλη, και φωνάζει, ‘Ήρθε η ώρα!’

Στη συνέχεια, ξεκινά να παίζει το κλασικό εορταστικό τραγούδι της ‘All I Want for Christmas Is You’, ενώ η Mariah Carey απολαμβάνει το χιόνι με τα 12χρονα δίδυμα παιδιά της, τον Moroccan και την Monroe.

‘It’s… TIME!!! 🎃🧊🎄 #MariahSZN,’ έγραψε η Mariah Carey, γνωστή ως η ‘Βασίλισσα των Χριστουγέννων,’ στη λεζάντα του βίντεο στο Instagram.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: marie claire