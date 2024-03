Η Παγκόσμια Ημέρα Πιάνου, που γιορτάζεται την 88η ημέρα του χρόνου για να ταιριάζει με τον αριθμό των πλήκτρων του οργάνου, είναι ένας φόρος τιμής σε ένα από τα πιο αγαπημένα μουσικά όργανα στον κόσμο. Η ευελιξία και η εκφραστική ικανότητα του πιάνου το έχουν καταστήσει κεντρικό σε πολλά είδη, από το κλασικό έως το σύγχρονο.

Παρακάτω ελάτε να δούμε τις 6 πιο δυνατές στιγμές με πρωταγωνιστή το πιάνο!

Θάνος Μικρούτσικος – Εφτά νάνοι στο s/s Cyrenia – Ταξίδι στον Σταυρό του Νότου (Θέατρο Badminton)

Στέφανος Κορκολής Libertango (Astor Piazzolla) Ηρώδειο 2012

Stelios Kerasidis (9y.o.) becomes the YOUNGEST SOLOIST in the history of Herodes Atticus theater

Olivia Rodrigo – vampire (live piano performance)

Pianist in tears!!!. Most moving piano performance

Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 1 e-minor (Olga Scheps live)

Παγκόσμια ημέρα πιάνου: Ας μάθουμε τα βασικά

Το πιάνο (παλαιότερη ελληνική απόδοση: κλειδοκύμβαλο) είναι μουσικό όργανο που εντάσσεται στην κατηγορία των πληκτροφόρων (κατ’ άλλους θεωρείται χορδόφωνο) και μπορεί να θεωρηθεί έγχορδο ή κρουστό. Είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος μουσικό όργανο μετά το εκκλησιαστικό όργανο. Ο μουσικός που χειρίζεται το πιάνο λέγεται πιανίστας, (παλαιότερα κλειδοκυμβαλιστής). Παίζεται με πλήκτρα, σε οριζόντια διάταξη, τα οποία όταν πατηθούν από τα δάκτυλα του πιανίστα σηκώνουν σφυράκια που χτυπούν τις χορδές του, παράγοντας έτσι ήχους.Εφευρέτης του πιάνου είναι ο Ιταλός Μπαρτολομέο Κριστόφορι.

Η δυνατότητα να δίνει μια διαφορετική νότα από το κάθε πλήκτρο και να κάνει κάθε νότα απαλή ή δυνατή, δίνει στο πιάνο μια εκπληκτική ποικιλία έκφρασης. Το πιάνο μπορεί να αποδώσει μουσική είτε ως σόλο όργανο, είτε μέσα σε μια ορχήστρα. Αν και πολλοί πιστεύουν πώς χρησιμοποιείται κυρίως στην κλασική μουσική το πιάνο κατέχει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην τζαζ, την μπλουζ και το ροκ εν ρολ, καθώς και στη λαϊκή και στην κλασσική μουσική, όπου είτε κυριαρχεί είτε λειτουργεί ως βοηθητικό για άλλα όργανα.

Τα πιάνα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) τα όρθια πιάνα, οι χορδές των οποίων φέρονται σε κάθετη διάταξη με το επίπεδο των πλήκτρων και β) τα λεγόμενα πιάνα με ουρά, οι χορδές των οποίων βρίσκονται σε οριζόντια διάταξη ως προς το έδαφος. Τα καλύτερα καθώς και αρκετά ακριβά σε τιμή είναι τα πιάνα με ουρά, που είναι μεγάλα όχι μόνο σε μέγεθος αλλά και σε ήχο. Τα όρθια πιάνα είναι ίσως πιο συνηθισμένα, γιατί καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο αλλά και επειδή είναι λιγότερο ακριβά.

Το πιάνο ονομάστηκε έτσι διότι μπορούσε να παίζει «πιάνο» (piano) που στην ιταλική γλώσσα, και σύμφωνα με τους μουσικούς όρους, σημαίνει σιγά. Το πρώτο πιάνo, το πιανοφόρτε ή φορτεπιάνο (pianoforte και fortepiano), όπως ονομάζονταν, (δηλαδή απαλά-δυνατά), εφευρέθηκε το 1711 από τον Μπαρτολομέο Κριστόφορι. Οι πρόγονοί του υπήρξαν το κλαβίχορδο (clavichord) και το τσέμπαλο.

Η Παγκόσμια Ημέρα Πιάνου είναι εδώ για να τιμήσει ένα από τα ομορφότερα μουσικά όργανα!

