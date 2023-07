Η FOREO, ο σουηδικός γίγαντας της τεχνολογίας ομορφιάς, γιορτάζει φέτος τη 10η επέτειό της. Πάντα στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στην τεχνολογία ομορφιάς και ευεξίας, η FOREO είναι γνωστή και αγαπητή από τους καταναλωτές και τις διασημότητες σε όλο τον κόσμο για τις έξυπνες, ασφαλείς και υψηλής απόδοσης λύσεις περιποίησης δέρματος και σώματος που μπορεί κανείς να απολαύσει στην άνεση του σπιτιού του – πραγματική επένδυση στην καθημερινή του αυτοφροντίδα.

Το 2023, η FOREO όχι μόνο γιορτάζει μια δεκαετία ως ηγέτης στη βιομηχανία beautytech και skintech, αλλά καλωσορίζει και τη δεκαετία που έρχεται με τις επόμενες επαναστατικές καινοτομίες που θα αλλάξουν το μέλλον της ομορφιάς όπως την ξέρουμε σήμερα.

Η FOREO γεννήθηκε από την οραματική διορατικότητα του ιδρυτή της Filip Sedic το 2013, με το λανσάρισμα της εμβληματικής πλέον best-seller συλλογής LUNA με τις κλινικά ελεγμένες βούρτσες καθαρισμού και μασάζ προσώπου. Αυτή η επαναστατική και ευέλικτη σειρά εξαιρετικά αντιβακτηριακών συσκευών με απαράμιλλα αποτελέσματα όχι μόνο άλλαξε για πάντα τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τον καθαρισμό του προσώπου, αλλά παρείχε επίσης μια βιώσιμη λύση για τη βελτιστοποίηση της λεμφικής αποστράγγισης, της κυκλοφορίας του αίματος και της απορρόφησης των προϊόντων περιποίησης και των ενεργών συστατικών τους.

Όλα αυτά χάρη στα ποπ και καινοτόμα σχέδια, τα εξαιρετικά ανθεκτικά υλικά χωρίς ανάγκη για ανταλλακτικές κεφαλές ή καθημερινές επαναλήψεις, την εξαιρετικά απαλή και εξαιρετικά αντιβακτηριακή σιλικόνη και τις πατενταρισμένες τεχνολογίες της FOREO, κυρίως την εμβληματική τεχνολογία παλμών T-Sonic: αυτή η πρωτοφανής καινοτομία άνοιξε το δρόμο για την τεχνολογία ομορφιάς, αντέχοντας με επιτυχία στη δοκιμασία του χρόνου. Όχι μόνο ανθεί στον κλάδο ως μία από τις τεχνολογίες ομορφιάς με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην αγορά, αλλά θα συνεχίσει να κυριαρχεί στη σκηνή και την επόμενη δεκαετία.

Η σειρά LUNA έχει επεκταθεί και καινοτομήσει με την πάροδο των ετών, μέχρι την τελευταία σειρά FOREO LUNA 4, η οποία εγκαινίασε επίσης την είσοδο της σουηδικής μάρκας beautytech στην κατηγορία της περιποίησης σώματος με τη βούρτσα σώματος LUNA 4 body που απολεπίζει και τονώνει. Ολόκληρη η συλλογή λάμπει με τα κλινικά επιβεβαιωμένα αποτελέσματά της: βαθύς και απαλός καθαρισμός που απομακρύνει το 99% των ρύπων, της περίσσειας σμήγματος, των βακτηρίων και των υπολειμμάτων μακιγιάζ από το δέρμα. Επιπλέον, η ολοκαίνουργια συσκευή περιποίησης δέρματος LUNA 4 plus περιλαμβάνει, εκτός από τους παλμούς T-Sonic της σειράς, τεχνολογία θέρμανσης με κόκκινο φως LED, φως LED NIR και τεχνολογία σύσφιξης με μικρορεύματα, για μια θεραπεία καθαρισμού και αναζωογόνησης του προσώπου που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ – και όλα αυτά μπορούν να προσαρμοστούν σε μεγάλο βαθμό μέσω της εφαρμογής FOREO For You.

Η εμβληματική σειρά LUNA, βραβευμένη και αγαπημένη από διασημότητες σε όλο τον κόσμο, είναι η απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η FOREO συνεχίζει να σπάει με επιτυχία τα πρότυπα του κλάδου, παρέχοντας ανώτερες επιδόσεις και απαράμιλλα αποτελέσματα που διαρκούν.

Και η καινοτομία της FOREO δεν σταμάτησε εκεί- αντίθετα, με την πάροδο των χρόνων ανέβηκε στα ύψη με την είσοδο νέων, πρωτοποριακών σειρών. Πρώτα απ’ όλα, η σειρά FOREO UFO και η πρόσφατη FOREO UFO 2, συσκευές σχεδιασμένες για να μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα και τα οφέλη των μασκών προσώπου που συνδυάζονται με αυτές – έως και 17 τύποι μέχρι σήμερα – χάρη σε ενισχυτικές τεχνολογίες όπως οι παλμοί T-Sonic, η θερμοθεραπεία, η κρυοθεραπεία και τα φώτα LED πλήρους φάσματος.

Το beautytech ταξίδι της FOREO συνεχίστηκε στη συνέχεια με την είσοδο μιας ακόμη, πολυαγαπημένης σειράς best seller που έχει κυριολεκτικά κατακλύσει την παγκόσμια αγορά: FOREO BEAR, το μικρό και ισχυρό beautytech gadget για την εκτέλεση γυμναστικής προσώπου και την επίτευξη μη επεμβατικού facelift στην άνεση του σπιτιού, χάρη στις τεχνολογίες μικρορευμάτων και T-Sonic pulse, καθώς και σε μοναδικές, κατοχυρωμένες με πατέντα νέες εφαρμογές, όπως το Anti Shock System.

Ο Igor Spina, Γενικός Διευθυντής Νότιας Ευρώπης, σχολιάζει: “Η επαναστατική μας τεχνολογία είναι αυτή που μας διαφοροποιεί από οποιαδήποτε άλλη λύση beautytech στην αγορά. Η συνεχής καινοτομία ήταν πάντα η δύναμή μας και προσπαθούμε αδιάκοπα να προσφέρουμε και να κάνουμε προσιτές στους καταναλωτές μας λύσεις πρωτοποριακές, απλές και ασφαλείς. Καθημερινά βελτιώνουμε και ενισχύουμε την εμπειρία περιποίησης της επιδερμίδας για τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας τις Σουηδικές ρουτίνες περιποίησής μας για να μεγιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα της θεραπείας και να τα κάνουμε ορατά και μακράς διάρκειας”.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για τη FOREO; Οι beautytech και οι καλλυντικές λύσεις για τη Σουηδική Ρουτίνα περιποίησης της μάρκας πρόκειται να επεκταθούν περαιτέρω και σε νέες, πρωτοφανείς κατευθύνσεις. Και είναι ακριβώς οι νέες ρουτίνες σουηδικής έμπνευσης – διαισθητικές, αποτελεσματικές, ολοκληρωμένες – που θα εγκαινιάσουν την επόμενη δεκαετία για την επαναστατική μάρκα.

Η FOREO ήταν πάντα έτη φωτός μπροστά στον τομέα της, και η επόμενη δεκαετία δεν θα είναι διαφορετική. Πρωτοφανείς τεχνολογίες και καινοτομίες που θα αλλάξουν τον κόσμο της ομορφιάς και της ευεξίας, όπως τον ξέρουμε, θα συνεχίσουν να χαρακτηρίζουν το DNA του brand. Η επιχειρηματική στρατηγική της FOREO ήταν πάντα επικεντρωμένη στον καταναλωτή και στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του: η τεχνολογική και προϊοντική καινοτομία και η διείσδυση σε νέες κατηγορίες θα είναι το κλειδί της επιτυχίας τα επόμενα χρόνια.

Επωφεληθείτε από τις ασυναγώνιστες προσφορές της FOREO με αφορμή τα δέκατα γενέθλιά της εδώ: foreo.com/10-anniversary