Ήρθε η ώρα να κάνουμε την ανοιξιάτικη έρευνα αγοράς, προκειμένου να εντοπίσουμε τα νέα προϊόντα που θα αποκτήσουν μια θέση στο νεσεσέρ μας για τους επόμενους μήνες. Τα γνωρίσαμε, τα δοκιμάσαμε και συστήνουμε ανεπιφύλακτα τα παρακάτω:

Ξέχνα την ακμή αυτή την άνοιξη

Η Garnier παρουσίασε το νέο Serum με Άνθρακα σε Μαύρο χρώμα για επιδερμίδες με τάση για ακμή και το νέο Garnier Μicellar Water με άνθρακα για ολοκληρωμένη ρουτίνα καθαρισμού και περιποίησης κατά των ατελειών. Τώρα με μια μόνο κίνηση η επιδερμίδα μπορεί εύκολα να ενυδατωθεί και να απολεπιστεί ώστε να διατηρηθεί λαμπερή. Το νέο Serum από την Garnier είναι κατάλληλο για ευαίσθητες επιδερμίδες με τάση για ακμή. Δεν αφήνει μαύρα κατάλοιπα μετά την εφαρμογή. Η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη και προέρχεται από 25% ανακυκλώσιμο γυαλί. Το νέο Micellar Purifying Jelly Water είναι εμπλουτισμένο με άνθρακα και σαλικυλικό οξύ για την μείωση και την εξάλειψη τις εμφάνισης των ατελειών στην επιδερμίδα.

Less-is-more

Αυτή την άνοιξη χάρισε στον εαυτό σου ένα μοναδικό skin-baring look με τη νέα παλέτα σκιών All Nudes Collection της Bobbi Brown. Οι eye shadow παλέτες αποτελούν τα απόλυτα must–have σε ουδέτερους τόνους, που έχουν σχεδιαστεί από τους ίδιους τους artist με γνώμονα, τόσο τη less-is-more φιλοσοφία της ομορφιάς όσο και όλους τους διαφορετικούς τόνους επιδερμίδας. Σύμφωνα με την Global Pro Artist της Bobbi Brown, Cassandra Garcia, η νέα All Nudes Collection προσφέρει κομψά looks από το πρωί, έως το βράδυ. Αυτές οι εύκολες στο blending σκιές, απογειώνουν κάθε look.

Ενυδάτωση και χρώμα μακράς διαρκείας

Tο νέο TechnoSatin Gel Lipstick της Shiseido, με μια εξαιρετικά ελαφριά σύνθεση, χαρίζει πλούσια ενυδάτωση, χρώμα μακράς διάρκειας και σατινέ φινίρισμα. Έρχεται σε μια κομψή, κόκκινη συσκευασία και χρησιμοποιεί την καινοτόμο τεχνολογία Stretch-Flex Technology που λειτουργεί σαν δεύτερη επιδερμίδα προκειμένου να δημιουργήσει ένα εύκαμπτο στρώμα χρώματος στα χείλη. Μια εξαιρετικά θρεπτική σύνθεση που περιέχει πάνω από 68% συστατικά περιποίησης της επιδερμίδας, συμπεριλαμβανομένου του ελαίου benibana, περιποιείται τα χείλη και τα αφήνει λεία και ενυδατωμένα.

Εκπληκτικές υφές και προστασία

Φέτος, περισσότερο από ποτέ, η σειρά NUXE Sun σέβεται τον πλανήτη και τους ωκεανούς του, με καθαρές συνθέσεις που έχουν δοκιμαστεί ως μη τοξικές για το θαλάσσιο οικοσύστημα και νέα οικολογικά σχεδιασμένη συσκευασία. Οι συνθέσεις είναι αποτελεσματικές χάρη στο πατενταρισμένο σύμπλοκο φίλτρων (3 UV Filters + 2 εστέρες), αλλά και εξαιρετικά αισθησιακά με τη θεϊκή τους μυρωδιά. Αυτή η εκπληκτική σειρά υφών και προστασίας εμπλουτίζεται τώρα με 2 νέα προϊόντα υψηλής προστασίας: Το Λάδι Μαυρίσματος υψηλής προστασίας SPF50 και το Αντηλιακό Γαλάκτωμα spray υψηλής προστασίας SPF30.

