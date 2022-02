4 βασικά tips για να χρησιμοποιείς σωστά τα προϊόντα με Βιταμίνη C

Η βιταμίνη C είναι γνωστή για την ευεργετική της δράση στην επιδερμίδα, αφού μπορεί να βελτιώσει αισθητά τις μαύρες κηλίδες και να χαρίσει σε κάθε γυναίκα λαμπερή και λεία όψη. Όπως συμβαίνει όμως με όλα τα συστατικά, έτσι και με τη βιταμίνη C, καλό είναι να γνωρίζουμε πως να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά. Για το λόγο αυτό, προτού αναζητήσεις το ιδανικό προϊόν για τις δικές σου ανάγκες, δες παρακάτω 4 πράγματα που πρέπει να προσέξεις.

Χρησιμοποίησε τα serums με βιταμίνη C το πρωί

Δεν υπάρχει κανόνας που να απαγορεύει τη χρήση το βράδυ. Όμως έχει αποδειχτεί ότι ένας ορός με βιταμίνη C απορροφάται καλύτερα το πρωί. Καλό είναι να μη βγεις κατευθείαν στον ήλιο, για να προλάβεις τις εργασίες της ημέρας, αφού το φως την αποδυναμώνει. Περίμενε πρώτα να απορροφηθεί καλά και μετά μπορείς να φύγεις από το σπίτι.

Αποθήκευσε σωστά τα προϊόντα

Τα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας είναι συνήθως ευαίσθητα στον αέρα και στο φως. Αποθήκευσε τα καλλυντικά σου σωστά, για να μη χάνουν τις ευεργετικές τους ιδιότητες και μην αφήνεις τα καπάκια τους ποτέ ανοιχτά.

Πρόσεχε το συνδυασμό με ρετινόλη

Σύμφωνα με τους δερματολόγους, η βιταμίνη C μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη ρουτίνα περιποίησης μαζί με προϊόντα ρετινόλης, όχι όμως την ίδια στιγμή. Η κοινή χρήση τους ουσιαστικά τις κάνει να χάνουν τη δύναμή τους. Προτίμησε τη μια το πρωί και την άλλη το βράδυ.

Μην περιορίζεις τον εαυτό σου

Οι περισσότερες γυναίκες νομίζουν ότι μπορούν να πάρουν τη βιταμίνη C κυρίως από τους ορούς. Στην πραγματικότητα όμως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κι άλλα προϊόντα, όπως για παράδειγμα μια ενυδατική κρέμα.

