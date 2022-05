6 Make up Trends 2022 που θα λατρέψεις!

6 Make up Trends 2022 που θα λατρέψεις!

Να ακολουθεί κανείς τις τάσεις ή να μην τις ακολουθεί; Ιδού το ερώτημα. Εμείς θα σου πούμε να ακολουθείς αυτό που θα σε κάνει να νιώθεις ο εαυτός σου!

Ωστόσο, δεν μπορούμε όμως και να μην σου που για τα 6 make up trends του φετινού καλοκαιριού, που μπορεί να σε κάνουν να νιώθεις ο εαυτός σου αλλά παράλληλα να είσαι και in!

Επιδερμίδα

Λέμε ένα μεγάλο όχι, στα βαριά make up και τις πούδρες και λέμε ναι, σε ελαφριές υφές. Θα στο πω στην δική μας γυναικεία γλώσσα. Δεν χρειάζεσαι πολύ «πάστωμα»! Ακόμα και αν έχεις σημάδια που θέλεις να καλυφθούν, υπάρχουν προϊόντα που κάνουν θαύματα, χωρίς να φαίνεται η επιδερμίδα σου βαριά. Επίσης, η διάφανη πούδρα είναι must have.

Μάτια

Εδώ, ανάλογα με την περίσταση, θα παίξεις είτε με πολύ έντονο eyeliner, όχι απαραίτητα σε μαύρη απόχρωση, βάλε χρώμα, είτε σε παστέλ αποχρώσεις σκιάς. Ή του ύψους ή του βάθους, σαν να λέμε!

Φρύδια

Τα φρύδια μας είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας. Οι τάσεις φέτος, θέλουν έντονα φρύδια, γεμάτα σχήματα και χτένισμα της τρίχας με ανοδική πορεία. Αν, δεν σου αρέσει αυτό το στιλ, κάνε ένα ωραίο σχήμα, και γέμισε με ένα πούδρινο μολύβι, τυχόν κενά.

Χείλη



Lip gloss για όλες τις ώρες και όλες τις περιστάσεις. Τα lip gloss κάνουν τα χείλη σου να φαίνονται γεμάτα και ζουμερά. Και η αλήθεια είναι, πως είναι τάση, κάθε καλοκαίρι. Χρησιμοποίησε φρουτένια χρώματα.

Μάγουλα



Γίνεται χαμός με τα υγρά ρουζ και ιδιαίτερα σε ροζ και ροδακινί αποχρώσεις. Διάλεξε, αυτό που σου ταιριάζει καλύτερα και με το χρώμα της επιδερμίδας σου αλλά και με το συνολικό make up σου. Και εννοείται, δεν ξεχνάμε το highlighter μας σε υγρή ή πούδρινη υφή.

Λιλά



Είναι πάρα πολύ της μόδας το λιλά χρώμα. Είτε σε σκιά είτε σε κραγιόν. Μην το φοβηθείς. Με το κατάλληλο μακιγιάζ θα δείξει πάρα πολύ ωραίο επάνω σου.

Εμείς, το καθήκον μας το κάναμε! Η επιλογή είναι δική σου. Να θυμάσαι, ότι όσο πιο ελαφριά βάφεσαι, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, τόσο πιο φυσική και όμορφη δείχνεις!