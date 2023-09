Καθώς η δροσερή αγκαλιά του φθινοπώρου μας τυλίγει, υπάρχει μια αισθητή αλλαγή και στην γκαρνταρόμπας μας. Αποχαιρετούμε την ελαφριά και δροσερή ενδυμασία του καλοκαιριού και αντ’ αυτού, αγκαλιάζουμε τις ζεστές επιλογές άνεσης και γούστου. Είναι μια εποχή όπου κυριαρχεί η cozy διάθεση και κάθε fashionista κατανοεί τη σημασία της επένδυσης σε βασικά στοιχεία της γκαρνταρόμπας που όχι μόνο μας κρατούν άνετες αλλά προσθέτουν και μια νότα στυλ στο σύνολό μας. Σε αυτήν την αναζήτηση της ζεστασιάς και της μόδας, τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται στις κάλτσες, τα καλσόν και τα παντελόνια – τους αφανείς ήρωες της φθινοπωρινής μόδας.

Η συλλογή FW23 της Calzedonia είναι για άλλη μία φορά ένας φόρος τιμής στην ευελιξία. Μία πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών ικανή να προσαρμοστεί στo στυλ και τον τρόπο ζωής των γυναικών ικανοποιώντας τα αισθησιακά, ironic και εκλεπτυσμένα moods τους.

Παιχνιδιάρικες κάλτσες

Οι κάλτσες, συχνά γίνονται καμβάς για αυτοέκφραση καθώς εξερευνούμε διάφορες υφές, μοτίβα και χρώματα. Όχι μόνο προστατεύουν τα πόδια μας από τη φθινοπωρινή ψύχρα αλλά μας επιτρέπουν επίσης να αναδείξουμε την προσωπικότητά μας μέσα από παιχνιδιάρικες ή κομψές επιλογές. Οι χοντρές μάλλινες κάλτσες παρέχουν προστασία ενάντια στις τσουχτερές μέρες, ενώ οι κάλτσες με σχέδια στον αστράγαλο αναδεικνύουν αβίαστα ένα ζευγάρι παπούτσια. Τα πιο κλασικά μοντέλα δεν λείπουν, αλλά δίνουν το παρών πάντα με μία ανατροπή, όπως ριμπ κάλτσες που φοριούνται με loafers, μονόχρωμα χρώματα αλλά με λεπτομέρειες από glitter, camouflage και animal prints για λεπτομέρειες που προσθέτουν ένα je-ne-sais-quoi στην εμφάνιση. Οι νέες sporty-chic γκέτες είναι απόλυτα on-trend.

Σέξι και ιδιαίτερα καλσόν

Τα καλσόν, μετατρέπουν απρόσκοπτα τα καλοκαιρινά μας φορέματα σε σύνολα κατάλληλα για το φθινόπωρο. Μας κρατούν ζεστούς ενώ τονίζουν τα πόδια μας, δίνοντας μια ψευδαίσθηση μήκους και προσθέτοντας μια πινελιά κομψότητας. Είτε είναι διάφανα, αδιαφανή ή διακοσμημένα με περίπλοκα μοτίβα, τα καλσόν αποτελούν τη βάση για αμέτρητες φθινοπωρινές εμφανίσεις. Τα καλσόν της συλλογής είναι μία ωδή στη θηλυκότητα, με το legwear brand να εξερευνά κάθε πτυχή της. Υπάρχουν brit-chic μοντέλα ιδανικά για την ημέρα, από οικολογικό νήμα με μοτίβα tartan, πιε ντε πουλ στις νέες burgundy και dark blue αποχρώσεις, ή με αλυσιδωτή βελονιά, ριμπ πλέξη ή diamond-knit από cashmere, ιδανικά για όταν οι θερμοκρασίες κατεβαίνουν. Υπάρχουν πολλές επιλογές διχτυωτών, όχι μόνο λείων αλλά και textured. Τα διακριτικά floral, οι δαντέλες αλλά και τα πουά prints κάνουν αυτή την κλασική υφή να λάμπει. Υπάρχουν πολλές επιλογές διχτυωτών, όχι μόνο λείων αλλά και textured. Τα διακριτικά floral, οι δαντέλες αλλά και τα πουά prints κάνουν αυτή την κλασική υφή να λάμπει. Ο αισθησιασμός ενισχύεται από τα υψηλής ποιότητας απλικέ: Καλσόν από τούλι με μικρά στρας, εξαιρετικά ελαφριά διαμαντένια σχήματα με βάση το γκλίτερ, οπτικά tricks με Parisian εφέ και αστραφτερή υφή. Η capsule συλλογή αφιερωμένη στην αστρολογία είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή, με flock prints σε τυπικό Calzedonia στυλ, με zodiac theme.

Στυλάτα παντελόνια, κολάν και ολόσωμες φόρμες

Φυσικά τα παντελόνια, ο ακρογωνιαίος λίθος της φθινοπωρινής μόδας! Φανταστικά παντελόνια για τις νυχτερινές μας βόλτες, αλλά και σέξι ολόσωμες φόρμες είναι η επιτομή αυτής της σεζόν. Μας προστατεύουν από το κρύο ενώ μας επιτρέπουν να αποπνέουμε αυτοπεποίθηση και στυλ. Το must-have κολάν, ένα νέο βασικό στοιχείο της γκαρνταρόμπας, το οποίο αυτή τη σεζόν κυκλοφορεί σε νέες φόρμες. Το μοντέλο με denim υφή με push-up εφέ είναι πλέον ένα από τα αγαπημένα, από τα πραγματικά best seller του brand, διαθέσιμο σε skinny, palazzo, καμπάνα ή cargo στυλ. Πολλές αποχρώσεις – από σκούρο μπλε έως γκρι – μπορούν να φορεθούν σε άπειρους συνδυασμούς. Τα δερμάτινα κολάν, με biker ή cargo cut, είναι επίσης στη μόδα. Δοκιμάστε τα με θερμική υφή στο εσωτερικό, φερμουάρ και χρυσά κουμπιά. Η σειρά Athleisure επιστρέφει επίσης κaι αυτή τη σεζόν – fresh μετά την επιτυχημένη SS 23 συλλογή -, με μία μαύρη ολόσωμη φόρμα, ευέλικτη και ιδανική για κάθε στιγμή και περίσταση κατά τη διάρκεια της ημέρας, και ριμπ κολάν χωρίς ραφές σε μoβ, φούξια και λάιμ για μέγιστη άνεση. Για ένα look που δεν περνάει απαρατήρητο, τα super shiny κολάν, που διατίθενται επίσης με διαφανή ένθετα και σε μία διευρυμένη χρωματική παλέτα. Δεν λείπουν και τα βραδινά ρούχα που έχουν σχεδιαστεί για ξεχωριστές περιστάσεις και για sparkling looks στις γιορτές, όπως τα δαντελένια flares, τα mini-flares με παγιέτες και δαντέλα και τα αστραφτερά fishnet cut, mush-haves για τη δημιουργία κομψών αλλά και bold outfits.

Με μια τεράστια ποικιλία από κάλτσες, καλσόν και παντελόνια που καλύπτουν όλα τα γούστα, έχει γίνει συνώνυμη με τη ζεστή κομψότητα. Η δέσμευσή τους στην ποιότητα και την καινοτομία διασφαλίζει ότι όχι μόνο παραμένουμε άνετες αλλά και αβίαστα κομψές καθώς αγκαλιάζουμε τις εποχές που αλλάζουν. Έτσι, καθώς τα φύλλα αρχίζουν να πέφτουν και η θερμοκρασία ψυχραίνει, οι βόλτες στα χρυσοκίτρινα δάση γίνονται ακόμα πιο άνετες και απόλυτα στυλάτες με την Calzedonia να σε καλύπτει σε όλα.