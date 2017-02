Εσύ δεν έχεις πρόχειρους όλους τους make up artists που έχει η Kim και η υπόλοιπη οικογένεια, έχεις όμως αυτό το video που μπορεί να σου δείξει τα tricks και την διαδικασία για να πλησιάσεις αυτό το look! Η σωστή βάση παίζει τεράστιο ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, ενώ τα μάτια έχουν απλή δουλειά αναλογικά με το πόσο εντυπωσιακά δείχνουν. Το bronze smokey eye, το σήμα κατατεθέν του Kardashian look δεν είναι τελικά και τόσο δύσκολο!