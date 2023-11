Το Christmas Advent Calendar είναι μια εορταστική απόλαυση που μετατρέπει την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα σε μια καθημερινή γιορτή ομορφιάς και πολυτέλειας. Κάθε μέρα αποκαλύπτει μια μικρή έκπληξη μεγάλης αξίας, προσθέτοντας μια νότα μαγείας στην περίοδο των γιορτών. Ανοίγοντας μια νέα θήκη αποκαλύπτει μια προσεκτικά επιλεγμένη επιλογή από θησαυρούς ομορφιάς, που κυμαίνονται από τα απαραίτητα για την περιποίηση της επιδερμίδας μέχρι τα λαμπερά είδη μακιγιάζ.

Μετρήστε αντίστροφα και μια έκπληξη σας περιμένει

Κάθε χρόνο… δεν είναι ώρα μόνο για τον Άγιο Βασίλη, αλλά και για ένα νέο essence Advent calendar! Με το φετινό σλόγκαν merry everything & happy always, οι επιθυμίες του κάθε λάτρη ομορφιάς θα εκπληρωθούν – εγγυημένα! Ακόμη και από την εξωτερική του εμφάνιση, το ημερολόγιο σάς βάζει σε εορταστικό κλίμα, με υπέροχα χριστουγεννιάτικα μπιχλιμπίδια και χαριτωμένες λεπτομέρειες σε γιορτινά χρώματα. Γεμάτο με αγάπη, το Advent Calendar θα φέρει ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σας – ή στα αγαπημένα σας πρόσωπα – κάθε μέρα μέχρι την Παραμονή των Χριστουγέννων. Με τη συλλεκτική συλλογή essence Advent Calendar merry everything & happy always, η σεζόν των Χριστουγέννων θα σας μείνει σίγουρα αξέχαστη, με 24 εκπλήξεις σε εορταστικό look.

essence Advent Calendar merry everything & happy always

Για όσους δεν μπορούν να περιμένουν, σας έχουμε ένα μικρό teaser: πίσω από τα 24 πορτάκια θα βρείτε συλλεκτικά προϊόντα που δημιουργούν ολοκληρωμένες εμφανίσεις για το πρόσωπο, τα μάτια, τα νύχια και τα χείλη, καθώς και μερικά πρακτικά εργαλεία ομορφιάς. Για παράδειγμα, το χαριτωμένο μίνι γυαλιστερό βερνίκι νυχιών, που εγγυάται ότι ταιριάζει με κάθε χριστουγεννιάτικο ντύσιμο. Για το τέλειο εορταστικό μακιγιάζ χειλιών, δοκιμάστε ένα shimmer lipgloss που προσφέρει περιποίηση ή ένα ημι-ματ κραγιόν σε μια κομψή απόχρωση μούρου. Για στιγμές φροντίδας κατά την περίοδο των γιορτών, δοκιμάστε την ολογραφική μάσκα προσώπου και ένα αστραφτερό ροζ τσιμπιδάκι φρυδιών. Και αυτό το must-have εγγυάται αστραφτερές στιγμές: οι πέρλες για το πρόσωπο και τα νύχια τονίζουν άψογα τα νύχια και το πρόσωπο. Αν οι μέρες πριν από τα Χριστούγεννα είναι κάπως αγχωτικές, η face perfecting powder θα εξασφαλίσει μια αψεγάδιαστη επιδερμίδα.

Συλλεκτικά προϊόντα μέσα από μια ιεροτελεστία

Η προσμονή να ανακαλύψετε τι επιφυλάσσει κάθε μέρα δημιουργεί μια μαγευτική εμπειρία, κάνοντας κάθε πρωί μια απολαυστική ιεροτελεστία. Δεν είναι απλώς ένα ημερολόγιο, είναι ένα καθημερινό ταξίδι σε έναν κόσμο αυτοφροντίδας και αίγλης, όπου η χαρά της εποχής αντικατοπτρίζεται στην ομορφιά των προϊόντων. Με κάθε έκπληξη, το Χριστουγεννιάτικο Ημερολόγιο Ομορφιάς όχι μόνο αναδεικνύει τη φυσική του εμφάνιση αλλά εμποτίζει και το πνεύμα των γιορτών με μια λαμπερή πινελιά. Με αυτά τα 24 it-pieces, τα Χριστούγεννα θα γίνουν η αγαπημένη περίοδος του χρόνου!

Το essence Advent Calendar είναι διαθέσιμο από τα τέλη Οκτωβρίου.