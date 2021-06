Τα t-Shirts κατέχουν μια ξεχωριστή θέση στη ντουλάπα μας. Μπορεί να είναι μια απλή προσθήκη, όμως συχνά γίνονται η αγαπημένη μας επιλογή. Είναι κομμάτια που τα χαιρόμαστε πραγματικά, καθώς μπορούμε να τα φορέσουμε σε πολλές περιστάσεις και με τον καιρό αποκτούμε ένα συναισθηματικό δεσμό μαζί τους.

Το Proud idol και η σημασία του

Η σχέση με το T-shirt περνά σε νέο επίπεδο όταν νιώθουμε ότι υπηρετεί και κάποιο ανώτερο σκοπό. Γι’ αυτό το μοναδικό t–shirt Proud Idol που παρουσίασε πρόσφατα η ergon Mykonos αμέσως μας τράβηξε την προσοχή. Το Proud idol είναι από τα πιο σημαντικά idols της εποχής και αφορά την τεράστια προσπάθεια που γίνεται από την LGBTQΙ+ κοινωνία να θέσει τις σωστές βάσεις για σεβασμό στην διαφορετικότητα.

Πρόκειται για μια προσθήκη στη σειρά Tribute to the Idol, που με βασική έμπνευση τις μορφές των κυκλαδίτικων ειδώλων απεικονίζει σύγχρονα, αγαπημένα είδωλα. Το κυκλαδικό ειδώλιο, μέσα από την απλότητά του, αποτελεί τον λευκό καμβά για κάθε μορφή «θρύλο» της σειράς, σε ένα παιχνίδι εναλλαγής ταυτοτήτων. Κάθε t-shirt αφηγείται την ιστορία του σύγχρονου ειδώλου και αποτελεί ένα σχόλιο στην διαχρονικότητα του αρχέτυπου που αντιπροσωπεύει. Η σειρά Tribute to the Idol φιλοξενεί στα σχέδιά της προσωπικότητες όπως ο David Bowie, η Μπουμπουλίνα, ο Bruce Lee και η Maria Kallas, η Madonna και ο Martin Luther King.

