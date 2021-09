Ο Tommy και η Dee Hilfiger παρεβρέθηκαν στο Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute Benefit στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 στη Νέα Υόρκη για να γιορτάσουν τα εγκαίνια της έκθεσης “Part One – In America: A Lexicon of Fashion”. Η έκθεση απεικονίζει έναν νέο τρόπο έκφρασης της Αμερικάνικης μόδας που εστιάζει στο τρόπο με τον οποίο τα ρούχα μπορούν να προκαλέσουν βαθύτερες κοινωνικές και συναισθηματικές συνδέσεις. Συμπρόεδροι της βραδιάς ήταν οι: Timothée Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman και Naomi Osaka ενώ ο Tom Ford, ο Adam Mosser και η Anna Wintour είχαν την προεδρία της έκθεσης.

Ο Tommy Hilfiger συνοδευόταν από τη fashion designer και γυναίκα του Dee Hilfiger, τον υποψήφιο για GRAMMY, πολύ-πλατινένιο rapper Jack Harlow, και τον υποψήφιο για Tony, θεατρικό συγγραφέα και ηθοποιό Jeremy O. Harris.

«Η μόδα πάντα επηρεάζεται από το κόσμο γύρω της και είναι γεγονός πως τον τελευταίο χρόνο δέχθηκε μια από τις μεγαλύτερες μεταμορφώσεις της ύστερα από τα πρωτοφανή γεγονότα που συνέβησαν» αναφέρει ο Tommy Hilfiger. «Οι σχεδιαστές αλλά και τα brands έπρεπε να επαναπροσδιορίσουμε το ποιοι είμαστε και ποιες αξίες αντιπροσωπεύουμε. Αυτό που μου έδωσε έμπνευση κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού ανανέωσης, ήταν η ευκαιρία να δημιουργήσω μία περισσότερο βιώσιμη, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μελλοντική γενιά μόδας. Σήμερα που συναντώ ξανά τους ανθρώπους της βιομηχανίας μας, πιστεύω πως οι συλλογικές μας προσπάθειες θα καταστήσουν τα όνειρα για το μέλλον δυνατά».

O Tommy Hilfiger φόρεσε ένα custom TOMMY HILFIGER x Denis Frison single-breasted tuxedo blazer φτιαγμένο από upcycled vintage denim με κόκκινο και μπλε striped μεταξένιο patchwork lining και grosgrain πέτα, μανίκι, και pocket flaps σε συνδυασμό με το upcycled vintage denim ψηλόμεσο παντελόνι με grosgrained ζώνη, με ρίγες στο πλάι, μαζί με ένα λευκό βραδινό πουκάμισο και μαύρο παπιγιόν.

Η Dee Hilfiger φόρεσε ένα ολόσωμο, με ψηλό λαιμό, μακριά μανίκια all-over κεντητό κόκκινο φόρεμα από την προσωπική της γκαρνταρόμπα σε custom σχεδιασμό TOMMY HILFIGER με hand-stitched contrast ρίγες και κεντημένες χάντρες.

Ο Jeremy O. Harris φόρεσε ένα custom TOMMY HILFIGER κίτρινο deep dandelion floor-length regatta jacket, με foil ασημένια επένδυση σε συνδυασμό με το opera proportions παλτό, ενώ οι τσέπες και οι τεχνικές λεπτομέρειες ήταν εμπνευσμένες από τα ρούχα της ιστιοπλοΐας. Την εμφάνιση του ολοκλήρωσε με το ψηλόμεσο μεταξένιο midnight navy wool παντελόνι με το χαρακτηριστικό logo waistband και μία midnight navy open-front wrap υφασμάτινη μπλούζα.

(Phοto Credit: Getty Images)