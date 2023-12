Καθώς είμαστε μια ανάσα από τις γιορτές αναζητούμε προϊόντα που θα μας κάνουν να λάμψουμε στις συγκεντρώσεις και στα πάρτι αλλά θα αγαπούν και το περιβάλλον. Πολλές φορές ο καλύτερος τρόπος για να πετύχουμε το ιδανικό είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Οι συνεργασίες και η ενότητα δεν μπορεί παρά να φέρουν φρέσκες ιδέες, ακόμα πιο ψαγμένες προτάσεις και φυσικά όλα αυτά σε ένα πρίσμα αγάπης. Αυτό ακριβώς έκαναν και η Re4Earth®, το πραγµατικά eco-friendly brand, που ανακοινώνει τη συνεργασία της µε την Kear, ένα ελληνικό premium brand µε φυσικά, ηθικά προερχόµενα, προϊόντα περιποίησης δέρµατος. Αυτή η συνεργασία σηµατοδοτεί για τη Re4Earth®, τη γέννηση µιας µοναδικής σειράς προϊόντων περιποίησης προσώπου και σώµατος, µε την υπογραφή της Kear.

Επιπλέον, σηµατοδοτεί και τη νέα εποχή της Re4Earth, η οποία θα αποτελείται από συνεργασίες µε νέα, αξιόλογα & ανερχόµενα brands, όπου θα δίνεται «φωνή» σε όλους αυτούς τους δηµιουργούς που η Re4Earth® αξιολογεί και εκτιµά το έργο τους. Παράλληλα, µέσω της συνδηµιουργίας προϊόντων µε τη Re4Earth®, θα λαµβάνουν µία άτυπη «πράσινη σφραγίδα» ότι µοιράζονται κοινές αξίες περί βιωσιµότητας και ακολουθούν και εκείνοι µια πραγµατικά

οικολογική προσέγγιση.

Οι δύο εταιρείες ενώνουν τις δυνάµεις τους για να συνδηµιουργήσουν µία signature συλλογή καλλυντικών προϊόντων που συνδυάζει την περιποίηση µε τον σεβασµό προς τον πλανήτη µας. Τα προϊόντα της συλλογής είναι διαθέσιµα για αγορά στην ιστοσελίδα της Re4Earth®, αλλά και σε συνεργαζόµενα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήµατα.

Η συλλογή περιλαµβάνει τα εξής προϊόντα:

1. Rise & Shine Moisturizing Face Balm: Ένα ενυδατικό balm προσώπου, µε αντιοξειδωτική δράση, που αναζωογονεί και προστατεύει την επιδερµίδα. Περιέχει ελαιόλαδο, κερί µέλισσας, ιπποφαές, πρόπολη και γλυκό πορτοκάλι και απευθύνεται σε όλα τα φύλα και όλους τους τύπους επιδερµίδας. Είναι πολυχρηστικό προϊόν, ιδανικό για το πρόσωπο, τον λαιµό, το ντεκολτέ ως ενυδατική κρέµα ηµέρας & νύχτας αλλά µπορεί να φορεθεί και ως µάσκα νυκτός κατά τη διάρκεια του ύπνου.

2. Walking on Sunshine Leg Lifting Oil: Ένα έλαιο σώµατος, µε έµφαση στην περιποίηση των ποδιών. Περιέχει ισχυρά έλαια αρωµατοθεραπείας που συµβάλλουν στη µείωση της όψης «φλοιού πορτοκαλιού» και αφήνουν την επιδερµίδα πιο απαλή, λεία και βελούδινη, ενώ παράλληλα βελτιώνει την υφή της, τονώνει, συσφίγγει, ενυδατώνει. Περιέχει έλαιο καρύδας, αµυγδαλέλαιο, εκχύλισµα καφέ, εκχύλισµα σταφυλιού, έλαιο περγαµόντο & έλαιο λεµονόχορτου. Τα δύο τελευταία έλαια, χαρίζουν το µεθυστικό άρωµά του, το οποίο είναι ταυτόχρονα διακριτικό και υπέροχο ώστε να είναι κατάλληλο για όλα τα φύλα και όλους τους τύπους δέρµατος.

3. Kissing Me Softly Lip Balm: Ένα εξαιρετικά µαλακτικό, φυσικό balm χειλιών. Το award-winning lip balm της Kear, σε µία signature εκδοχή για τη Re4Earth, προστατεύει τα χείλη από τη ρύπανση και τις ελεύθερες ρίζες, διεγείρει το κολλαγόνο και ενισχύει την ενυδάτωση. Με µόνο 4 ενεργά, φυσικά, συστατικά (φυσικό κερί µέλισσας, ελαιόλαδο, ιπποφαές, καλέντουλα) είναι ειδικά σχεδιασµένο να θρέφει, να ενυδατώνει, να προστατεύει και να καταπραϋνει τα ξηρά, σκασµένα και ευαίσθητα χείλη. Ιδανική θεραπεία χειλιών για όλο τον χρόνο, µε ένα διακριτικό άρωµα, χάρη στο έλαιο ροδάκινου, κατάλληλο για όλα τα φύλα και όλους τους τύπους επιδερµίδας.

4. Tame It Up Beard Balm: Ένα balm που προσφέρει styling & ενυδάτωση σε κάθε είδους γενειάδα, προσφέροντας τέλειο στυλ µε φυσικό κράτηµα. Με ισχυρά αντιοξειδωτικά συστατικά, καταπραΰνει ερεθισµούς, ενυδατώνει την ξηρή επιδερµίδα και δίνει φόρµα ακόµα και στην πιο ατίθαση γενειάδα. Περιέχει φυσικό κερί µέλισσας, ελαιόλαδο, πρόπολη και δραστικά βότανα, ενώ το άρωµα lime χαρίζει αίσθηση φρεσκάδας.

Η συλλογή προϊόντων σχεδιάστηκε µε έµφαση στην ποιότητα & την αποτελεσµατικότητα των προϊόντων, µένοντας πάντα πιστοί στις αρχές µας για τη βιωσιµότητα. Για τους λόγους αυτούς επιλέχθηκαν µόνο συστατικά που προέρχονται από τη φύση, τα προϊόντα είναι πολυχρηστικά και gender inclusive, κατάλληλα για όλους τους τύπους δέρµατος και δεν δοκιµάζονται ποτέ σε ζώα. Κανένα από τα προϊόντα της συλλογής δεν περιέχει parabens, παράγωγα πετρελαίου, ζωικά λίπη, συνθετικά αρώµατα ή οποιαδήποτε συνθετικά πρόσθετα. Επιπλέον οι συσκευασίες είναι κατά 96% plastic-free, ενώ τα δοχεία των προϊόντων µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν. Τέλος, οι εξωτερικές συσκευασίες αποτελούνται µόνο από χαρτί µε πιστοποίηση FSC, όπως σε όλα τα προϊόντα της Re4Earth®, που επιβεβαιώνει ότι το χαρτί που έχει χρησιµοποιηθεί έχει προκύψει από περιβαλλοντικά φιλική, κοινωνικά αποδεκτή και οικονοµικά βιώσιµη διαχείριση των δασών του πλανήτη.

Η συλλογή περιποίησης της Re4Earth® σε συνεργασία µε την Kear είναι ένα βήµα προς την ενίσχυση της οµορφιάς και της περιποίησης, δίνοντας ταυτόχρονα προτεραιότητα στον πλανήτη µας.