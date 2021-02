Θα έχετε προσέξει ότι πέρσυ και ειδικότερα φέτος, οι τάσεις επιτάσσουν να φοράμε τα sneakers μας παντού, με κάθε τρόπο. Αθλητικό κολάν με sneakers; ναι. Φούστα με sneakers; Ξανά ναι. Το δερμάτινο παντελόνι μας με sneakers και μάλλινο πουλόβερ; ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ. Γιατί όμως υπάρχει αυτή η τάση; Αναλύσαμε μερικούς από τους λόγους για τους οποίους κάναμε στην άκρη τα ‘καλά’ μας παπούτσια και δεν αποχωριζόμαστε τα sneakers μας.

Επιστροφή των 00’s

Είναι γνωστό ότι οι τάσεις προηγούμενων δεκαετιών, επανέρχονται κάθε τόσο. Φέτος, αναβιώνουμε πολλά trends που είδαμε ξανά στις δεκαετίες του 80 και του 00. Γι’ αυτόν τον λόγο, εμπνεόμαστε από τα style icons του 2000, που φορούσαν αθλητικά παπούτσια με χοντρούς πάτους, παντού. Και φυσικά από τα style icons του 1980, που για πρώτη φορά φόρεσαν τα αθλητικά τους ρούχα εκτός γυμναστηρίου. Ποιος ξέρει ποιες άλλες τάσεις θα επανέλθουν τα επόμενα χρόνια;

Η πρακτικότητα είναι πολύ της μόδας

Τα τελευταία χρόνια η «εντολή» από τις πασαρέλες είναι η εξής: πλέον, προτεραιότητα έχει να είμαστε άνετες με στυλ. Αν δεν νιώθουμε καλά στα ρούχα μας, δεν γίνεται να είμαστε στυλάτες. Έτσι, επιλέγουμε items που είναι βολικά, άνετα, μας κολακεύουν και νιώθουμε όμορφα όταν τα φοράμε. Και τι πιο άνετο από ένα ζευγάρι cool sneakers; Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα φορώντας τα, δείχνουμε cool και κουραζόμαστε λιγότερο.

Και φυσικά, Covid-19

Με τις απανωτές καραντίνες, στην Ελλάδα και στον κόσμο, δεν είναι και εύκολο να φορέσουμε τα ρούχα που φοράμε στις βραδινές μας εξόδους. Έτσι, τα άνετά μας sneakers έγιναν η no.1 μας επιλογή για κάθε μας έξοδο ενώ ταυτόχρονα δεν χάνουμε πόντους από το στυλ μας.

Βρήκαμε τα ιδανικά sneakers και για προπόνηση και για στυλ

H Reebok λανσάρει το πολυαναμενόμενο Nano X1, the Official Shoe of Fitness.

Σχεδιασμένο για να είναι το πιο υποστηρικτικό, άνετο και ευέλικτο παπούτσι για προπονήσεις, που έχει δημιουργήσει ποτέ το brand, το Nano X1 είναι έτοιμο να αναλάβει δράση αντιμετωπίζοντας όλες τις fitness προκλήσεις που βρίσκονται στον δρόμο του.

Το Nano X1, πρωτοεμφανίστηκε πριν από περισσότερo από 10 χρόνια. Ενώ αρχικά δημιουργήθηκε για να καλύψει τις απαιτήσεις των CrossFit αθλητών, με την πάροδο του χρόνου προσαρμόστηκε στο τοπίο του fitness για να εξυπηρετεί τις αυξανόμενες ανάγκες της ευρύτερης wellness κοινότητας.

Το Nano X1, είναι εξέλιξη του δημοφιλούς training shoe, καθώς είναι σχεδιασμένο να είναι τόσο ευέλικτο όσο ο πιο παθιασμένος λάτρης του fitness, για τον οποίο και δημιουργήθηκε.

Σχεδιασμένο για να γίνει το official shoe of fitness, το Nano X1 συνδυάζει την άνεση ενός παπουτσιού για τρέξιμο, διατηρώντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά ενός ανώτερου training shoe που μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις του fitness. Είτε πρόκειται για HIIT, bootcamp, cardio, dance, boxing ή λειτουργική προπόνηση, το Nano X1 σχεδιάστηκε για να μπορεί να σε υποστηρίζει στα πάντα.

Οι βασικές λεπτομέρειες που περιλαμβάνει το Nano X1:

• Άνεση: Συνδυάζει την άνεση που χαρίζει η running τεχνολογία Floatride της Reebok με την απόλυτη σταθερότητα και απόδοση που περιμένεις από το απόλυτο training shoe

• Ταχύτητα: το κομψό σχήμα και ο σχεδιασμός του επιτρέπουν την επίτευξη μέγιστης

ταχύτητας

• Έλεγχος: παρέχει σταθερότητα και υποστήριξη σε κάθε είδος προπόνησης

Βρες το στο reebok.gr και σε επιλεγμένα καταστήματα.