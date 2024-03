Hästens: Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου! Sleep like Royalty!

Η Hästens, η διάσημη Σουηδική εταιρεία κατασκευής πολυτελών κρεβατιών, από την ίδρυσή της το 1852 έως και σήμερα, έχει θέσει ως βασικό άξονα της αποστολής της να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται και δίνουν προτεραιότητα στον ύπνο. Κινούμενη από το πάθος για τον ύπνο και τα οφέλη που προσφέρει στο σώμα και τον νου, χρησιμοποιεί τα καλύτερα φυσικά υλικά που «χαρίζει» απλόχερα η φύση, χιλιάδες εργατοώρες και τους καλύτερους τεχνίτες στον κόσμο.

«Όταν δοκίμασα το σύστημα ύπνου Hästens, όλες οι προηγούμενες ιδέες μου σχετικά με το κρεβάτι, την υποστήριξη, την άνεση και τη σταθερότητα άλλαξαν», αναφέρει ο καταξιωμένος Κλινικός Ψυχολόγος και Sleep Expert, Dr. Michael Breus εξηγώντας πώς τα υψηλής ποιότητας κρεβάτια της Hästens δημιουργούν τα θεμέλια για έναν τέλειο ύπνο και μία ποιοτική ζωή.

Υποστήριξη

Το σύστημα ύπνου της Hästens προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη στη σπονδυλική σας στήλη σε όλη τη διάρκεια της νύχτας, εξαφανίζοντας τους πόνους στην πλάτη που προκαλούνται από την κακή ευθυγράμμιση του σώματος.

Άνεση

Το πρωτοποριακό σύστημα ελατηρίων συμβάλλει στη διατήρηση αυτής της υποστηρικτής θέσης.

Φυσικά Υλικά

Οι τρίχες του αλόγου είναι και το κλιματιστικό της ίδιας της φύσης. Κάθε τρίχα λειτουργεί σαν ένας μικρός σωλήνας που απομακρύνει την υγρασία και εισάγει καθαρό αέρα. Το καθαρό μαλλί είναι ο ρυθμιστής του κλίματος της φύσης. Έχει την ιδιότητα να μας κρατάει ζεστούς στο κρύο και δροσερούς στη ζέστη, δηλαδή πάντα στη σωστή θερμοκρασία. Το λινάρι από την άλλη είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό που απομακρύνει τον στατικό ηλεκτρισμό.

Ο ύπνος, εξάλλου, δεν είναι κάτι που μπορείς να αγοράσεις, αλλά κάτι που πρέπει να κατακτήσεις και η Hästens σας δίνει την καλύτερη ευκαιρία για έναν υπέροχο ύπνο τη νύχτα.

Ο ύπνος μπορεί να παίξει ένα μοναδικό ρόλο στην ανάπτυξη πολλών νόσων γήρανσης του εγκεφάλου. Η ποιότητα του καθημερινού σας ύπνου μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει τον κίνδυνο για αυτές τις νόσους. Πλέον γνωρίζουμε ότι ο ποιοτικός ύπνος είναι θεμελιώδης για ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα. Ο ύπνος φαίνεται να καθορίζει την πείνα, το μεταβολικό σας ρυθμό, το βάρος σας, το ανοσοποιητικό σας σύστημα και, πιστέψτε το ή όχι, τον τρόπο που σκέφτεστε, τις επιλογές σας και ακόμα και την συναισθηματική σας κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι ο ύπνος επηρεάζει πολλές πτυχές της λειτουργίας του εγκεφάλου μας.

Sleep Better Live Better

“Καθώς κοιμόμαστε συμβαίνουν θαύματα.

Το σώμα και ο νους λειτουργούν αρμονικά ώστε να μπορούμε να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κοιμηθείτε”.

Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν κοιμόμαστε;

Μεταξύ των ετών 1952 – 1954, η επιστημονική κοινότητα του British North Greenland Expedition αποφάνθηκε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται καθημερινά οκτώ ώρες ύπνου για να λειτουργεί σωστά. Σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι ακριβές. Κάθε άνθρωπος έχει ποικίλες ανάγκες στον ύπνο, οι οποίες μάλιστα αλλάζουν καθημερινά.

Ο ύπνος μας διαιρείται σε κύκλους που διαρκούν από 90 – 110 λεπτά. Κάθε κύκλος αποτελείται από τέσσερα στάδια. Το σώμα μας χαλαρώνει, τα βλέφαρα τρεμοπαίζουν απαλά, η μυϊκή δραστηριότητα μειώνεται, η θερμοκρασία του σώματος πέφτει πιο χαμηλά, τα κύματα του εγκεφάλου γίνονται πιο αργά, η αναπνοή μειώνεται. Στη συνέχεια, εισέρχονται στη λειτουργία τους ταυτόχρονα μυαλό και σώμα, για να «καθαρίσουν» κάθε κύτταρο, να αρχειοθετήσουν τις αναμνήσεις, να απομακρύνουν περιττές τοξίνες, να αναζωογονήσουν και να απελευθερώσουν ορμόνες σε όλο το σώμα, προκειμένου να θρέψουν την επιδερμίδα, τα οστά και τους μύες. Οι παλμοί της καρδιάς πέφτουν και ξεκινά η αναδόμηση των κυττάρων και η επιδιόρθωση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος. Έπειτα από αυτά τα στάδια, μπορούμε να ονειρευτούμε. Κι αυτός ήταν μόνον ένας κύκλος από το μαγικό ταξίδι του ύπνου.

Τι συμβαίνει όταν δεν κοιμόμαστε;

“Όταν δεν κοιμόμαστε, συμβαίνουν πολλά στο σώμα και τον νου μας”, σύμφωνα με τον καθηγητή ψυχολογίας Torbjörn Åkerstedt PhD, ειδικευμένο στη μελέτη του ύπνου. “O μύθος του οκτάωρου ύπνου προέρχεται από τον Μεσαίωνα, όπου η καθιερωμένη πρακτική ήταν οι άνθρωποι να εργάζονται 8 ώρες, να προσεύχονται άλλες 8 και να κοιμούνται άλλες 8 – μία ισορροπημένη κατανομή των 24 ωρών. Σήμερα, θεωρούμε ότι η βέλτιστη διάρκεια ύπνου είναι περίπου 7 ώρες – μια εμπειρική αρχή για τη διατήρηση της υγείας. Η ανάγκη για ύπνο μειώνεται όσο γερνάμε, αλλά παραμένει σημαντική για την ανάπτυξη και την ανανέωση του σώματος και του νου. Ο κανόνας παραμένει ο ίδιος: κοιμόμαστε όσες ώρες νιώθουμε ότι χρειαζόμαστε για να είμαστε πλήρως λειτουργικοί την επόμενη ημέρα”.

Ας ανακαλύψουμε τα 10 αγαπημένα μας βήματα για να κοιμηθούμε καλύτερα.

ΒΗΜΑ 1: Δώστε στον εαυτό σας τουλάχιστον 7 έως 9 ώρες ύπνου.

ΒΗΜΑ 2: Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ έως και τρείς ώρες πριν κοιμηθείτε.

ΒΗΜΑ 3: Αποφύγετε την καφεΐνη μετά τις 2μμ.

ΒΗΜΑ 4: Εκτεθείτε στον ήλιο τις πρωινές ώρες και ενυδατώστε τον οργανισμό σας.

ΒΗΜΑ 5: Γυμναστείτε καθημερινά.

ΒΗΜΑ 6: Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του δωματίου σας μεταξύ 18°C και 22°C

ΒΗΜΑ 7: Αποφύγετε την έκθεση στο μπλε φως.

ΒΗΜΑ 8: Κάνετε διαλογισμό πριν κοιμηθείτε.

ΒΗΜΑ 9: Κάνετε έλεγχο για υπνική άπνοια.

ΒΗΜΑ 10: Ρωτήστε τον γιατρό σας για συμπληρώματα ύπνου.

Ένας καλός ύπνος μπορεί να προσφέρει βελτίωση σε: διάθεση, ανάρρωση, μνήμη, ανοσοποιητικό σύστημα και μαθησιακή ικανότητα, επιβράδυνση της γήρανσης…να συνεισφέρει γενικά σε μία πιο υγιεινή ζωή ολιστικά και η Hästens βελτιώνει συνολικά την ποιότητα ζωής σας.

We sleep. Do you?