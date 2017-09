Είτε είσαι τύπος του γυμναστηρίου, είτε προτιμάς κάποιο άλλο είδος άσκησης (χορός, τρέξιμο, κολύμπι, άθληση, πολεμικές τέχνες κλπ.), τότε πάντα ψάχνεις τα καλύτερα κομμάτια gymwear της αγοράς· αυτά που θα σου επιτρέψουν να κάνεις διατάσεις ελεύθερα και να κινείσαι άνετα, ενώ παράλληλα θα αφήνουν το δέρμα σου να αναπνέει. Μιας και όλες μας έχουμε μια ασφυκτικά «γεμάτη» καθημερινότητα, ψάξαμε και βρήκαμε τα πιο hot κομμάτια gymwear του φθινοπώρου για σένα!

Ξεκινάμε με την adidas, η οποία πρόσφατα κυκλοφόρησε τη νέα της συλλογή adidas Originals EQT για τη σεζόν φθινόπωρο-χειμώνας του ’17. Motto της συλλογής «Everything that is essential. Nothing that is not.» δηλαδή «Όλα όσα είναι ουσιώδη. Τίποτα που δεν είναι.». Αυτό ακριβώς είναι και το στυλ που αποπνέουν τα κομμάτια της συλλογής. Minimal streetwear όπου πρωταγωνιστούν «καθαρά» χρώματα, με πρωταγωνιστές το λευκό, το μαύρο, το τυρκουάζ και το πράσινο. Τα sneakers της συλλογής κρατούν την τεχνική αξιοπιστία που μας έχει συνηθίσει η adidas, ενώ τα σχέδια γίνονται πιο σύγχρονα και μοντέρνα, με παιχνίδια στο χρώμα και τις καθιερωμένες 3 ρίγες του brand με νέο αέρα.

Η Tezenis #fitness_city συλλογή φέρνει το δικό της αέρα στα gymwear κομμάτια του φθινοπώρου, με ιδανικά athleisure κομμάτια που μπορείς να φοράς όλη μέρα! Φλοράλ sports bras, μαύρα / γκρι φουτεράκια, μπλούζες, κολάν και παντελόνια joggers είναι μερικά από τα must-have κομμάτια της συλλογής, η οποία μας λύνει τα χέρια με πρακτικά ρούχα γεμάτα στυλ, όπου κυριαρχούν οι αποχρώσεις του σκούρου ροζ, του γκρι και του μαύρου, με πρωταγωνιστή το φλοράλ μοτίβο.

Κλείνουμε με τη νέα συλλογή της Oysho «Etna», η οποία επίσης φέρνει το δικό της αέρα στο gymwear της δροσερής αυτής εποχής. Η συλλογή αποτελείται από στυλάτα κολάν, γοητευτικά τζάκετς και μπλούζες που έχουν φτιαχτεί για να αντέξουν και την πιο έντονη άσκηση. Πρωταγωνιστές τα laser cuts, το ζακάρ και το βελούδο, τα ψηλόμεσα κολάν και τα φερμουάρ μπροστά! Όλα τα κομμάτια της συλλογής έχουν μια minimal, «καθαρή» αισθητική, με θηλυκά χρώματα όπως το σκονισμένο ροζ, το σκούρο κόκκινο και το μαύρο να συνδυάζονται με γήινες αποχρώσεις για ένα αριστοκρατικά κομψό αποτέλεσμα.

Το πιο σημαντικό στο gymwear που επιλέγεις για τη ντουλάπα σου είναι να σε κολακεύει και να σου επιτρέπει να ασκείσαι ελεύθερα, και σίγουρα γι’αυτό αξίζει να κάνεις μια ανανέωση στη συλλογή σου σήμερα κιόλας!