Κάθε καλοκαίρι γράφει τη δική του ιστορία. Μπορεί να περιλαμβάνει roadtrips στα νησιά, αναπάντεχα camping στο βουνό ή ξένοιαστες στιγμές στο χωριό με γιαγιά και ξαδέρφια. Όπως και να επιλέξεις να ζήσεις το φετινό σου καλοκαίρι, υπάρχει ένα κοινό σημείο αναφοράς που δεν πρέπει να λείπει από κανέναν, η έξυπνη και απολαυστική προστασία από τον ήλιο και τους μικρούς καλοκαιρινούς… εχθρούς. Για αυτό άλλωστε υπάρχει η FREZYDERM.

Sea Side Dry Mist SPF 50+: Το αντηλιακό που αγαπάει όλη η οικογένεια

Αρχικά, αυτό το mist δεν είναι απλώς ένα ακόμα αντηλιακό, αλλά ο πιο πρακτικός σου σύμμαχος. Ψεκάζεις σε βρεγμένο δέρμα χωρίς να χρειάζεται σκούπισμα, απλώνεται πανεύκολα σαν ξηρό λάδι χωρίς να κολλάει, και η αντλία του προσφέρει συνεχή ροή που καλύπτει μεγάλη επιφάνεια με μία μόνο κίνηση. Το αγαπάς γιατί προστατεύει όλη την οικογένεια, από το μικρότερο παιδί μέχρι τον… μπαμπά που δεν αντέχει τα “πασαλείμματα”!

Sun Screen On The Move SPF 50: Αντηλιακή προστασία για non-stop types

Αν είσαι από εκέινες που δεν κάθονται λεπτό στην παραλία, αλλά θα σε βρουν να παίζεις βόλεϊ, ρακέτες, να τραβάς φωτογραφίες να κάνεις βουτιές και ξανά να πιάνεις τη μπάλα, τότε αυτό είναι για σένα. Το Sun Screen On The Move της FREZYDERM σε ακολουθεί παντού γιατί ψεκάζεται χωρίς άπλωμα ακόμα κι αν έχεις άμμο στα χέρια, προσφέρει 360ο προστασία και μάλιστα είναι ιδανικό ακόμα και πάνω από το μακιγιάζ. Plus, μπορείς να το βάλεις και στα μαλλιά ή στα αυτιά!

Icy After Sun Hydrogel: Δροσιά, όπως μόνο το ψυγείο μπορεί να προσφέρει

Αν πάλι επιστρέφεις από την παραλία και νιώθεις το δέρμα σου να… καίει, βάλε το Icy After Sun της FREZYDERM στο ψυγείο και ευχαρίστησέ με μετά. Σε δύο μόλις λεπτά, η θερμοκρασία της επιδερμίδας σου πέφτει κατά 1,5°C. Δροσίζει, ενυδατώνει και ενεργοποιεί τη φυσική επανόρθωση της επιδερμίδας, ενώ το Dark CPD Block δρα ακόμα και όσο κοιμάσαι. Δοκίμασέ το και θα το λατρέψεις.

Crilen Anti-Mosquito Plus Spray: Για καλοκαιρινές νύχτες χωρίς “βζζζζ”

Φυσικά, για τις ώρες που είσαι στην ταράτσα, έχει αεράκι, η μουσική παίζει χαμηλά, αλλά κάπου από πίσω… ακούγεται ένα κουνούπι, πριν σου χαλάσει τη βραδιά, ψεκάσου με το Crilen. Με 20% IR3535, χωρίς άρωμα ή συντηρητικά, κατάλληλο ακόμα και για βρέφη, αυτό το αντικουνουπικό σου εξασφαλίζει 8 ώρες ηρεμίας. Και πίστεψέ με, η ησυχία αυτή… αξίζει.

Safe, fresh, iconic – όπως σου αξίζει

Τέλος, το iconic καλοκαίρι δεν χρειάζεται υπερπροσπάθεια. Θέλει μόνο επιλογές που σε διευκολύνουν, σε προστατεύουν και σε κάνουν να χαμογελάς. Η FREZYDERM το ξέρει και σου προσφέρει μία iconic εμπειρία καλοκαιριού που θα θυμάσαι. Οπότε, ετοίμασε βαλίτσα, πάρε μαζί τα essentials (θα τα βρεις όλα στο φαρμακείο ή στο site της FREZYDERM) και ζήσε το καλοκαίρι σου… όπως ακριβώς το φαντάστηκες.