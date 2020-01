Η Άννυ Αλμασίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1979. Σπούδασε Interior and Spatial Design στο Chelsea College of Art and Design στο Λονδίνο και άρχισε να σχεδιάζει κοσμήματα το 2005. Το αστικό τοπίο, τα κτίρια διάσημων αρχιτεκτόνων και ο αρμονικός ρυθμός της φύσης, οι μεγαλύτερες πηγές έμπνευσής της, μετουσιώθηκαν σταδιακά σε χειροποίητα κοσμήματα από ασήμι, χρυσό, επιχρυσωμένο ασήμι, ημιπολύτιμους και πολύτιμους λίθους.

Η δουλειά της ξεχώρισε γρήγορα και οι συλλογές της έκαναν πωλήσεις κυρίως μέσω ίντερνετ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα στο Λονδίνο και στις Η.Π.Α. Από το 2007 έως το 2011, τα κοσμήματά της διατίθετο στο πωλητήριο του Μουσείου Μπενάκη στην Πειραιώς. Το 2016 φιλοτέχνησε το συλλεκτικό βραχιόλι του φιλανθρωπικού αγώνα δρόμου People Run, ενώ τον Απρίλιο του 2017 επιλέχθηκε για να συμμετάσχει με ένα κόσμημά της στο Designer Jewelry Project της ΜΚΟ Creaid της Μαρίνας Βερνίκου , ως μία από τους σχεδιαστές που πρόσφεραν ένα αποκλειστικά σχεδιασμένο κομμάτι για την δημοπρασία.

Τα δύο τελευταία χρόνια η Άννυ Αλμασίδου βρίσκεται πίσω από το jewelry brand Koko Di Alma, εδραιώνοντας το χαρακτηριστικό στιλ της, με ευκολοφόρετα κοσμήματα αναγνωρίσιμα για τις αρχιτεκτονικές γραμμές και τον industrial χαρακτήρα τους.