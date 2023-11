Την περίοδο των εορτών, η επιθυμία μας για εντυπωσιακό και λαμπερό γιορτινό μακιγιάζ είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς προσπαθούμε να εκπέμπουμε ομορφιά και αυτοπεποίθηση στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και στις εξόδους μας με φίλους. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να δίνουμε προτεραιότητα στην υγεία και την ευεξία του δέρματός μας. Η επίτευξη μιας πραγματικά εκπληκτικής εορταστικής εμφάνισης περιλαμβάνει όχι μόνο την γνώση των τεχνικών μακιγιάζ αλλά και τη δέσμευση για την περιποίηση της επιδερμίδας. Η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης ρουτίνας περιποίησης της επιδερμίδας διασφαλίζει ότι ο καμβάς μας είναι καλά προετοιμασμένος, ενυδατωμένος και έτοιμος να αναδείξουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Η ενσωμάτωση ενυδατικών, ορών και απαλών καθαριστικών μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση μιας φρέσκιας και λαμπερής επιδερμίδας.

Το πιο viral beauty brand, τα Kylie Cosmetics, κατέφτασε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο αποτελώντας την μεγαλύτερη είσοδο του 2023 στον χώρο της ομορφιάς. Τα εμβληματικά προϊόντα της Kylie Jenner μετρούν σχεδόν 3 μήνες παρουσίας στην ελληνική αγορά και – όπως ήταν αναμενόμενο – έχουν αγαπηθεί από το κοινό της χώρας μας τόσο, ώστε πολλά από αυτά να είναι πλέον sold-out, καθώς γίνονται ανάρπαστα αμέσως μετά την αναπλήρωσή τους.

Οι σειρές Kylie Cosmetics & Kylie Skin, προσφέρουν ολοκληρωμένες προτάσεις καλλυντικών και προϊόντων περιποίησης προσώπου – όλα τα απαραίτητα για τη δημιουργία των αγαπημένων looks της Kylie: από το απόλυτο must-have, που δεν είναι άλλο από το lip-kit της Kylie μέχρι τα προϊόντα skincare για πρόσωπο με ολοκληρωμένες προτάσεις για το κατάλληλο skincare routine για όλους τους τύπους επιδερμίδας. Όλα τα προϊόντα είναι vegan, cruelty-free, gluten-free & paraben free, πιστή στη δέσμευσή που η ίδια η Kylie Jenner έθεσε από την αρχή, στη χρήση clean συστατικών σε όλους τους τομείς.

Με πολλά από τα καλλυντικά να βγαίνουν sold out το ένα μετά το άλλο και τα skincare προϊόντα να έχουν αγαπηθεί από το ελληνικό κοινό από την πρώτη κιόλας ημέρα κυκλοφορίας τους, είναι προφανές ότι τα Kylie Cosmetics ήρθαν για να μείνουν και να αφήσουν το δικό τους ξεχωριστό στίγμα στο χώρο της ομορφιάς στην Ελλάδα.

Το top Matte Lip Kit shade 802 “Candy K”

Στην κορυφή των best- seller καλλυντικών του brand δεν θα μπορούσε να βρίσκεται τίποτε άλλο πέρα από το εμβληματικό Matte Lip Kit shade 802 “Candy K” σε nude απόχρωση, το οποίο δικαιωματικά έχει κερδίσει μια θέση στην καρδιά και τα… beauty bags των καταναλωτών, αφού υπόσχεται μεγάλη διάρκεια χωρίς να αφυδατώνει τα χείλη, ενώ ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος. Ακολουθούν τα High Gloss Shade 323 “Daddy’s Girl” σε ροζ απόχρωση & το Pressed Blush Powder Shade 334 “Pink Power”, must – have προϊόντα για ένα φρέσκο και λαμπερό make up look όλες τις ώρες της ημέρας.

Την ομάδα των most loved Kylie Cosmetics συμπληρώνει το Plumping Gloss Shade 733 “On Neutral”, ένα lip gloss σχεδιασμένο να προσφέρει αναμφισβήτητα γοητευτικά χείλη και μέγιστο όγκο για πλήρες αποτέλεσμα.

High Gloss Shade 323 “Daddy’s Girl”

Ακολουθεί, το Lip Oil που ανακουφίζει και αφήνει τα χείλη λεία και φυσικά ενυδατωμένα με φόρμουλα από έλαιο καρύδας και υαλουρονικό οξύ. Από τη λίστα, δεν θα μπορούσε να λείπει και η αγαπημένη μάσκαρα της Kylie, η viral Kylash, για μέγιστο όγκο και πλούσιο εφέ για γεμάτες βλεφαρίδες με vegan φόρμουλα, χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση, καθώς επίσης και το Kybrow Kit, ένα σετ με τα απαραίτητα εργαλεία για να πετύχετε το τέλειο σχήμα και χρώμα στα φρύδια, μαγνητίζοντας τα βλέμματα.

Mάσκαρα της Kylie, Kylash

Και… καθώς η πιο γιορτινή περίοδος του χρόνου πλησιάζει, πως θα μπορούσαμε να μην σκεφτούμε τα δώρα που θα κάνουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα; Το ιδανικό gift bag, που κρύβει μέσα του εκτός από τα πολυπόθητα προϊόντα της Kylie, και τη μαγεία του απόλυτου pink beauty brand, θα χαρίσει χαμόγελο στους παραλήπτες του.

Crème Lipstick

Για τους λάτρεις του κραγιόν με βελούδινη υφή, ματ αποτέλεσμα και μέγιστη διάρκεια το Matte Lip Kit Shade 403 “Bite me” στην πιο γιορτινή κόκκινη απόχρωση του χειμώνα, φαντάζει ιδανική επιλογή. Kαι για όσους αναζητούν μια εναλλακτική χρωματική επιλογή, μπορείτε να τους χαρίσετε ένα κραγιόν από την οικογένεια Crème Lipstick με κρεμώδες και πλούσιο αποτέλεσμα.

Lip Scrub

Kylighter Shade 010 Quartz

Η λάμψη δεν θα μπορούσε, φυσικά, να απουσιάζει από ένα πετυχημένο make up Xmas look. Απαραίτητο εργαλείο για να βρείτε τη λάμψη σας, δεν είναι άλλο από το Kylighter Shade 010 Quartz – σε μια απόχρωση ικανή να απογειώσει όλα τα looks της σεζόν!

Skincare

Και για όσους αγαπούν το skincare, μία ακόμη επιλογή δώρου είναι τα προϊόντα που αφορούν την περιποίηση του προσώπου, από την σειρά Kylie Skin. Από το το must have του χειμώνα, το Lip Scrub για ενυδατωμένα χείλη μέχρι την Base Day Cream, μία ενυδατική κρέμα ως ιδανική βάση για το make up, όλα αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή.

Συνδυάζοντας τη γοητεία του εκθαμβωτικού μακιγιάζ με την αφοσίωση στην περιποίηση της επιδερμίδας, μπορούμε να ενισχύσουμε τη φυσική ομορφιά και τη λάμψη μας την πιο μαγευτική περίοδο του χρόνου.

Ταξιδέψτε αυτές τις γιορτινές ημέρες παρέα με όσους αγαπάτε στον ροζ κόσμο των Kylie Cosmetics & Kylie Skin και δημιουργήστε με τα εμβληματικά viral προϊόντα του brand τα αγαπημένα looks της Kylie. Επισκεφθείτε ένα από τα επιλεγμένα φυσικά καταστήματα Hondos Center ή e-shop και για να περιηγηθείτε στον μοναδικό Kylie World!

