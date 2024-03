Το να νιώσουμε βασίλισσες στην καθημερινή μας ζωή μπορεί να επιτευχθεί θαυμάσια μέσα από την τέχνη ενός λαμπερού μακιγιάζ. Ξεκινήστε τη μέρα σας νιώθοντας βασίλισσα αφιερώνοντας χρόνο σε μια ρουτίνα ομορφιάς που αναδεικνύει τα μοναδικά σας χαρακτηριστικά. Μπορούμε να λάμψουμε και να γίνουμαι οι βασίλισσες της νέας σεζόν τονίζοντας τα χαρακτηριστικά μας για ένα φρέσκο αποτέλεσμα!

Ό,τι λάμπει, αστράφτει, και γυαλίζει είναι χρυσός στη Συλλεκτική Συλλογή Catrice My Jewels. My Rules. Το να είσαι η βασίλισσα ή ο βασιλιάς της ημέρας είναι εύκολο με πολυτελείς και κομψές πινελιές, όπως πέρλες, λάμψη και γυαλάδα – όλα σε μια στολισμένη, χρυσαφένια συσκευασία. Λαμπερή επιδερμίδα, γυαλιστερά χείλη και νύχια, καθώς και εντυπωσιακά μάτια – more is more και το ενθαρρύνουμε! Μια συλλογή αντάξια της Μαρίας Αντουανέττας, για ένα πραγματικά εντυπωσιακό μακιγιάζ! Η τολμηρή βασιλική ομορφιά σάς περιμένει!

MY JEWELS. MY RULES. Eyeshadow Palette για βασιλικό μακιγιάζ

12 αρμονικά χρωματισμένες σκιές ματιών

Ένας υπέροχος συνδυασμός φινιρισμάτων και υφών

Σε μια υψηλής ποιότητας συσκευασία – σαν κόσμημα

MY JEWELS. MY RULES. Blush Pearls

Πέρλες ρουζ σε μια ποικιλία χρωμάτων

Εφέ απαλής εστίασης χάρη στις χρωστικές που αντανακλούν το φως

Για λαμπερή επιδερμίδα

MY JEWELS. MY RULES. Lip Glaze

Ημιδιάφανο gloss με έξτρα λαμπερό αποτέλεσμα

Για εμφανώς πιο γεμάτα χείλη

Ανάλαφρη υφή, άνετη εφαρμογή χωρίς κολλώδη υφή

MY JEWELS. MY RULES. Highlighting Dust για λαμπερό μακιγιάζ

Ιδιαίτερα λεπτή σκόνη highlighting

Με σωματίδια που αντανακλούν το φως για μιααψεγάδιαστη λάμψη παντού

Υπέροχο μπουκάλι σαν συλλεκτικό με κομψή αντλία που ψεκάζει.

MY JEWELS. MY RULES. Nail Lacquer

Υπερ-γυαλιστερό φινίρισμα

Διαθέσιμο σε πέντε μοντέρνα χρώματα

Εκλεπτυσμένη συσκευασία

Το μακιγιάζ μπορεί να μας ανανεώσει και να μας γεμίσει με αυτοπεποίθηση. Ειδικά τώρα που διανύουμε την πιο πολύχρωμη εποχή, την άνοιξη, ήρθε η στιγμή να νιώσουμε βασίλισσες!