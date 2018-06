O bartender από τον «Γορίλα» επικράτησε στο τελευταίο challenge “The Showdown” και αναδείχθηκε πανηγυρικά ως ο Έλληνας Bartender of the Year 2018

11 Ιουνίου, στο νεοκλασικό κτίριο στην οδό Ακαδημίας 23 μαζεύτηκαν οι 12 φιλόδοξοι bartenders του ελληνικού τελικού του World Class. Γεύσεις, premium spirits, ξεχωριστοί συνδυασμοί και όνειρα κατέκλισαν το φετινό «σπίτι» του παγκόσμιου αυτού θεσμού και οι φιναλίστ έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους.

Στο πρώτο challenge “The Single Ingredient” οι bartenders επέλεξαν ένα εποχικό τοπικό συστατικό και το αξιοποίησαν με 6 διαφορετικές τεχνικές σε 6 κλασσικές συνταγές. Πρωταγωνιστές στις επιλογές των 6 φιναλίστ ήταν το βερίκοκο και το κεράσι, ενώ υπήρχαν και κάποιοι τολμηροί, οι οποίοι επέλεξαν το δαμάσκηνο και το καρότο. Έπειτα, ακολούθησε η δεύτερη δοκιμασία, η οποία αποτέλεσε μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη δοκιμασία γιατί τέσταρε επιτόπου τις δημιουργικές, αλλά και μαγειρικές δυνατότητες του καθενός.

Το “Berlin Box” ήταν ένα challenge άμεσα συνδεδεμένο με την γαστρονομική κουλτούρα του Βερολίνου και προϋπόθετε τη δημιουργία ενός serve με βάση ένα από τα εκλεκτά Cardhu Gold Reserve, Cardhu Amber Rock, Talisker Skye, Johnnie Walker Gold Label Reserve σε συνδυασμό με 3 έως 6 μυστικά συστατικά του mystery Berlin Box που δόθηκαν σε κάθε διαγωνιζόμενο. Για την προετοιμασία αυτής της δοκιμασίας οι bartenders είχαν στη διάθεσή τους μισή ώρα και το δικό τους ατομικό τραπέζι πάνω στο οποίο πραγματοποιήθηκαν ευφάνταστα πειράματα γεύσεων. 12 δημιουργικά αποτελέσματα με πρωτότυπα ονόματα, εμπνευσμένα από διάφορα στοιχεία, σερβιρίστηκαν μπροστά στους 3 κριτές και συνοδεύτηκαν από μια μικρή ιστορία η οποία εξηγούσε την ιδέα πίσω από το κάθε serve. Λουκάνικο, ξινολάχανο και Γερμανική Weiss μπύρα, αποτέλεσαν τρία συστατικά που προτιμήθηκαν ιδιαιτέρως από τους φιναλίστ.

Με το πέρας των πρώτων δύο δοκιμασιών, τέσσερις bartenders ξεχώρισαν: Steve Ajulo (Odori Vermuteria Di Atene, Αθήνα), Γιάννης Βαβαδάκης (Bajamar Cocktail Bar, Άγιος Νικόλαος), Νίκος Γινάργυρος (Porto Vecchio, Παξοί) και Αχιλλέας Πλακίδας (Γορίλας, Θεσσαλονίκη).

Οι τέσσερις τυχεροί bartenders, οδηγήθηκαν αμέσως στα ατομικά pop-up bars τους και ξεκίνησαν την προετοιμασία για το τελευταίο challenge, το “Showdown”. Μέσα στο χρονικό διάστημα των 6 λεπτών δημιουργήθηκαν 6 signature serves από τον κάθε bartender, τα οποία βασίστηκαν σε κλασσικά cocktail (Ciroc French Martini, Tanqueray 10 Southside, Zacapa Old Fashioned, Bulleit Bourbon Manhattan, JW Gold Label Reserve Highball και Don Julio Blanco Margarita) με ένα έξτρα προσωπικό twist από τον καθένα. Οι κριτές του φετινού τελικού David Beatty (Ketel One European Ambassador), Matt Whiley (ιδιοκτήτης του Scout bar στο Λονδίνο και συγγραφέας του The Modern Cocktail Book) και Alastair Burgess (ιδιοκτήτης των Happiness forgets & Original sin bars του Λονδίνου) αξιολόγησαν μέσα στο μικρό χρονικό διάστημα το γευστικό προφίλ των δημιουργιών, την πολυπλοκότητα των τεχνικών, καθώς και την ικανότητα αλληλεπίδρασης με το κοινό. Δυνατή μουσική και χαμόγελα ξεχώρισαν κατά την 3η δοκιμασία και το κοινό εμψύχωνε την τελική τετράδα με χειροκροτήματα και ζητωκραυγές.

Προτού, ανακοινωθεί ο νικητής του φετινού διαγωνισμού οι δύο Reserve Brand Ambassadors της Diageo, Άντζελα Μαριδάκη και Γιώτης Αγγελίδης, ανέδειξαν τους τρεις νικητές κάθε challenge. Ο Αχιλλέας Πλακίδας επικράτησε στην “Single Ingredient” δοκιμασία με συστατικό το ροδάκινο, καθώς και στο “Showdown” με ιδιαίτερα δημιουργικά σερβιρίσματα, ενώ ο Steve Ajulo κατάφερε να δημιουργήσει ένα εκπληκτικό serve, στη δοκιμασία “Berlin Box”, αξιοποιώντας 6 συστατικά από το κουτί, τον μέγιστο δηλαδή αριθμό, μεταξύ των οποίων το γερμανικό λουκάνικο.

Την ανακοίνωση του νικητή, πραγματοποίησε ο Πάνος Κανατσούλης, ο Έλληνας World Class Bartender of the Year 2017, παραδίδοντας τη θέση του στον Αχιλλέα Πλακίδα από τον «Γορίλα», στη Θεσσαλονίκη.

Πλέον, ο Αχιλλέας Πλακίδας θα ετοιμάσει τις βαλίτσες του για τον παγκόσμιο τελικό του διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Οκτώβριο στο μαγευτικό Βερολίνο.