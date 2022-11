Η 31η Athens Xclusive Designers Week σήκωσε αυλαία και υποδέχτηκε ανανεωμένη τους προσκεκλημένους της στον υπέροχο χώρο του Ωδείου Αθηνών. Καταξιωμένοι Έλληνες σχεδιαστές μόδας αλλά και Ελληνικά fashion brands, παρουσίασαν μοναδικές δημιουργίες και τις νέες τάσεις της σεζόν ενώ πλήθος προσκεκλημένων από το καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο τίμησαν με την παρουσία τους τη διοργάνωση.

Η Εβδομάδα μόδας της Αθήνας ξεκίνησε με ένα ξέφρενο “Party” στο οποίο μας προσκάλεσε το brand Passager by Nadia Chalimou. H rock-chic F/W ’22 συλλογή της σχεδιάστριας ήταν γεμάτη εντυπωσιακά outfits. Λαμπερές παγιέτες, φτερά, αέρινα υφάσματα σε “animal print”, βελούδινα κοστούμια και δερμάτινα φορέματα γέμισαν την πασαρέλα.

Ακολούθησε η σχεδιάστρια Myrto Dramountani. Η Ελληνίδα σχεδιάστρια που τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στο εξωτερικό παρουσίασε την S/S ’23 συλλογή της, η οποία αποτελεί τροφή για σκέψη και μας προτρέπει να αναθεωρήσουμε τη σχέση ανθρώπου – φύσης. Οι εντυπωσιακές δημιουργίες με laser-cut λεπτομέρειες, σήμα κατατεθέν της σχεδιάστριας, σε χρωματική παλέτα που κυμαινόταν από πιο γήινα έως πιο φωτεινά χρώματα αντικατόπτριζε το οικοσύστημα στο οποίο ζούμε, τη φύση με την οποία πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας.

Τη σκυτάλη πήρε το fashion brand Cristiano Marcheli με αέρα Ιταλίας, που ήδη διαγράφει μια πολύ αξιόλογη πορεία στις αγορές του εξωτερικού. Η συλλογή Cruise ’23 με όνομα “Perfectly Imperfect” ήταν μία ωδή στην ξέγνοιαστες στιγμές κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο. Λινά και αέρινα υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας, σε ρομαντικές νότες, με υπέροχους συνδυασμούς χρωμάτων, μας έκαναν να νοσταλγήσουμε το καλοκαίρι.

Την πρώτη μέρα της Εβδομάδας Μόδας έκλεισε ο Tassos Mitropoulos με την S/S ’23 “Blooming of Color”. Ο αγαπημένος σχεδιαστής που έχει πάντα ως γνώμονα στις συλλογές του να αναδεικνύει τη δυναμικότητα κάθε γυναίκας γέμισε το Ωδείο Αθηνών με χρώμα με ιδιαίτερη έμφαση στο πράσινο σε διάφορες αποχρώσεις. Η πλούσια παλέτα ενός πολύχρωμου κήπου αποτέλεσε τη βασική έμπνευση, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη γλυπτική των φύλλων. Μία συλλογή στην οποία κυριάρχησαν οι έντονες λάμψεις και οι λαμπερές ποιοτικές ύλες. Guest star του fashion show ήταν η λαμπερή παρουσιάστρια Κατερίνα Στικούδη η οποία προλόγισε το catwalk και στη συνέχεια περπάτησε στην πασαρέλα με μια εντυπωσιακή και σέξι εμφάνιση.

Την εκδήλωση κάλυψαν πολλά από τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας μας αλλά και μέσα ενημέρωσης από το εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα από την Αμερική το δημοφιλές site, fashionweekonline.com που καλύπτει όλα τα Fashion Weeks ανά τον κόσμο, το Forbes Middle East, το Forbes France, το Sigma Cyprus κ.α.

Πολλοί επώνυμοι τίμησαν με την παρουσία τους την πρώτη ημέρα της AXDW: Όλγα Κεφαλογιάννη, Μανώλης Κεφαλογιάννη, Μίνως Μάτσας, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Μιχάλης Ζαμπίδης, Φίλιππος Πλιάτσικας, Αννίτα Ναθαναήλ, Έλλη Αγγελιδάκη, Εύη Βατίδου, Λόλα Νταιφά, Ιωάννα Σουλιώτη, Μαρίνα Λαμπροπούλου, Αλέξανδρος Τσαβλίρης, Στέλλα Γιαμπουρά.

Σε κάθε διοργάνωση η εβδομάδα μόδας της Αθήνας στηρίζει εκστρατείες και σκοπούς με κοινωφελή χαρακτήρα. Aυτή τη σεζόν, η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας θα στηρίξει το σημαντικό έργο του φιλανθρωπικού οργανισμού Make – A – Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Το Make – A – Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) εκπληρώνει την πιο βαθιά επιθυμία παιδιών 3-18 ετών με πολύ σοβαρές ασθένειες. Σκοπός του οργανισμού είναι ένας και μοναδικός: μία ευχή για ΚΑΘΕ παιδί που νοσεί. Σήμερα ο Οργανισμός εκπληρώνει ετησίως περισσότερες από 160 ευχές, ανταποκρινόμενος σε όλα τα

αιτήματα, κι απ’ την πλευρά της η εβδομάδα μόδας ευελπιστεί να καταφέρει να συνεισφέρει ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των ευχών που θα εκπληρωθούν! Στην χθεσινή

εναρκτήρια ημέρα είχαμε την μεγάλη χαρά να εκπληρώσουμε την ευχή ενός κοριτσιού που περπάτησε στην πασαρέλα ως μοντέλο και βίωσε τη λάμψη της μόδας.

Επιπλέον, σ’ αυτή τη διοργάνωση το Fashion Design Project by Answear προ(σ)καλεί τους υποψήφιους συμμετέχοντες να ανοίξουν τα φτερά σας παίρνοντας μέρος στον απόλυτο διαγωνισμό σχεδίου μόδας! To answear.gr αποτελεί κάτι παραπάνω από ένα online κατάστημα μόδας. Η Answear, δε φοβάται τις αλλαγές και τις νέες ιδέες, εξελίσσεται δυναμικά και στηρίζει την ελευθερία έκφρασης για όλους. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Ωδείο Αθηνών οι συμμετέχοντες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σχεδιάζοντας τη δική τους δημιουργία και να κερδίσουν πλούσια δώρα: όλοι οι συμμετέχοντες που θα σχεδιάσουν από τις 13 – 16 Νοεμβρίου, κερδίζουν αποκλειστικές εκπτώσεις για αγορές από το answear.gr, ενώ ένας τυχερός/ τυχερή μετά από κλήρωση θα κερδίσει δώρα αξίας 200 ευρώ από το answear.gr για να επιλέξει ανάμεσα σε περισσότερα από 500 επώνυμα fashion brands. Όσο για το μεγάλο νικητή/ νικήτρια του διαγωνισμού, θα κερδίσει 500 ευρώ μετρητά και τη δυνατότητα να συμμετέχει δωρεάν στα επόμενα New Designers Awards! Επιπλέον, θα έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει ένα συλλεκτικό T- shirt το οποίο θα διατεθεί αποκλειστικά μέσω του answear.gr ως μέρος της συλλογής του γυναικείου brand Answear.LAB ενώ τα έσοδα από τη πώληση του θα διατεθούν στο Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ για τη στήριξη σε ευπαθείς ομάδες γυναικών.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις τρέχουσες συλλογές των Ελλήνων δημιουργών αξεσουάρ μόδας, οι οποίοι συμμετέχουν στο Xclusive Elements Section: E.T. Collection, Charm me, Maya Zoulovits, Selene Handmade.

