“Φρενίτιδα” στα social με το makeup της Barbie – Απόκτησε το look της Margot Robbie

Τον περασμένο μήνα, η Warner Bros δημοσίευσε το δεύτερο επίσημο τρέιλερ για την ταινία Barbie της Greta Gerwig, με πρωταγωνιστές τη Margot Robbie, τον Ryan Gosling και μια σειρά από άλλα διάσημα ονόματα.

Στην πολυαναμενόμενη ταινία, η Margot Robbie ζωντανεύει την εμβληματική κούκλα με τα πλατινέ μαλλιά, το παιχνιδιάρικο πνεύμα, τα ροζ σύνολα και τα ροδοκόκκινα μάγουλά της.

Θέλεις να αποκτήσεις την εμφάνιση της Margot Robbie στη Barbie;

Η ταινία πατάει στο Barbiecore, μια αισθητική που έχει να κάνει με όλα τα ροζ και παιχνιδιάρικα πράγματα. Εάν πάλι τα ροζ φορέματα και τα φούξια αξεσουάρ δεν λειτουργούν σε σένα, μπορείς πάντα να δοκιμάσεις να αγκαλιάσεις την τάση μέσω του μακιγιάζ.

Πολύ απλά και εύκολα μπορείς να κάνεις το μακιγιάζ της Barbie με τα πιο δροσερά προϊόντα της essence!

Η νέα Συλλεκτική συλλογή της essence melting for ice cream είναι εμπνευσμένη από το αγαπημένο μας, δροσερό σνακ και προσφέρει, αυτό τον Ιούνιο, ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι για τα πιο γλυκά καλοκαιρινά looks: lip creams σε δυο αποχρώσεις που αντιδρούν και προσαρμόζονται στο pH της επιδερμίδας, ένα scrub χειλιών για θρέψη, ένα μοναδικό ρουζ & highlighter μαζί, χαριτωμένα αυτοκόλλητα νυχιών και δύο πινέλα για μακιγιάζ ματιών και εφαρμογή της πούδρας. Γλυκά αρωματισμένα προϊόντα με απαλές υφές και σούπερ χαριτωμένα σχέδια, μετατρέπουν τη συλλογή στο απόλυτο must Barbie style, για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές στο μπαλκόνι σας, στην πόλη ή την παραλία.

Η γλυκιά πινελιά στα νύχια σου

Παγωτό σε ξυλάκι ή σε χωνάκι; Με τα 54 γλυκά αυτοκόλλητα νυχιών της συλλεκτικής συλλογής melting for ice cream, δεν χρειάζεται πλέον να διαλέξετε. Παγωτό και καλοκαιρινά μοτίβα σε μοντέρνες παστέλ και ροζέ-χρυσές αποχρώσεις, προσφέρουν στα νύχια σας εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τα αυτοκόλλητα εφαρμόζονται εύκολα και έχουν μεγάλη διάρκεια για αμέτρητα στιλ!

Φραουλένια χείλια

Μια μπάλα φράουλα σε χωνάκι, παρακαλώ! Το essence melting for ice cream lip balm έρχεται σε μια σούπερ χαριτωμένη συσκευασία και μυρίζει γλυκές φράουλες. Με τη θρεπτική του σύσταση, αυτό το lip balm εξασφαλίζει ένα λαμπερό, περιποιημένο αποτέλεσμα σε ροζ παλ χρώμα.

Απαλά χείλη με γεύση φράουλα

Απλά λαχταριστό! Το essence melting for ice cream lip scrub έχει υφή ζάχαρης που αφήνει τα χείλη εξαιρετικά απαλά και περιποιημένα. Το lip scrub μυρίζει γλυκιά φράουλα χάρη στην σκόνη φράουλας που περιέχει και μας βάζει στο mood για αμέτρητα, γλυκά φιλιά κάτω από τον ήλιο!

Πινέλο σκιάς ματιών για τέλεια εφαρμογή

O ειδικός για το πιο εκλεπτυσμένο μακιγιάζ ματιών: το πινέλο σκιάς ματιών διαθέτει απαλές τρίχες που εφαρμόζουν ακριβώς τη σωστή ποσότητα σκιάς στα ματιά. Ένα πραγματικό πολύ-εργαλείο για εφαρμογή με ακρίβεια και εύκολη ανάμειξη. Και η χαριτωμένη λαβή με τις πολύχρωμες πινελιές είναι σίγουρο ότι θα σας φτιάξει τη διάθεση για ένα καλοκαίρι γεμάτο χρώμα!

Κρέμα χειλιών για ζουμερά ροζ φιλιά

Οι κρέμες χειλιών essence melting for ice cream είναι εμπνευσμένες από τις δυο κορυφαίες γεύσεις παγωτού και έχουν ένα υπέροχο άρωμα φράουλας ή βανίλιας. Έξτρα θρεπτικές, με βιταμίνη Ε και εφέ στροβιλισμού, αντιδρούν στο pH της επιδερμίδας και χαρίζουν ένα μοναδικό, απαλό, χλωμό ροζ χρώμα. Ιδανικές για μια κρεμώδη, καλοκαιρινή εμφάνιση!

Ροδαλά μάγουλα

Το αποκορύφωμα αυτής της Συλλεκτικής συλλογής είναι το essence melting for ice cream blushlighter: ένας συνδυασμός χρυσού highlighter και μιας ζωηρής ροζ απόχρωσης που κάνει τα μάγουλά σας να λάμπουν με μία μόνο εφαρμογή! Χάρη στη μεταξένια, ανάλαφρη υφή του, το blushlighter μπορεί να εφαρμοστεί και να αναμειχθεί εύκολα. Το χαριτωμένο ροζ σχέδιο σαν χωνάκι παγωτού προκαλεί αληθινά καλοκαιρινά συναισθήματα.

Πινέλο πούδρας για ομοιόμορφο αποτέλεσμα

Το πινέλο essence melting for ice cream powder είναι τέλειο για την εφαρμογή των πουδρένιων υφών στις μεγάλες περιοχές του προσώπου. Οι εξαιρετικά μαλακές vegan τρίχες του αναμειγνύουν απαλά και εύκολα τα προϊόντα πούδρας, είτε είναι loose είτε συμπιεσμένα. Η χαριτωμένη λαβή του με τις πολύχρωμες πινελιές είναι σίγουρο ότι θα κλέψει την παράσταση.

