Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και τα stylish παπούτσια είναι το top αξεσουάρ που μπορεί να αναδείξει κάθε μας look. Βέβαια, πολλές από εμάς δεν έχουμε ούτε τον χρόνο ούτε και την αντοχή να “ξεποδαριαστούμε” στα μαγαζιά. Αλλά, υπάρχει λύση να επιλέξουμε αυτό ακριβώς που θέλουμε από την άνεση του καναπέ μας.

Η Black Friday, προσφέρει την ιδανική ευκαιρία να δώσουμε νέα πνοή στη συλλογή παπουτσιών μας χωρίς να αφήσουμε την άνεση του καναπέ μας. Καθώς η περίοδος των γιορτών προμηνύεται, αυτή η εμβληματική ημέρα αγορών γίνεται πύλη στο στιλ, προσφέροντας μυριάδες εκπτώσεις και προσφορές σε παπούτσια που μπορούν να αναδείξουν αβίαστα τις εορταστικές μας εμφανίσεις. Από άνετες χειμερινές μπότες έως εκθαμβωτικές γόβες για πάρτι, η Black Friday επιτρέπει στους λάτρεις της μόδας να επιμεληθούν την πιο κομψή και ευέλικτη γκαρνταρόμπα παπουτσιών για τις επερχόμενες χριστουγεννιάτικες γιορτές.

H πιο πολυαναμενόμενη Παρασκευή όλου του χρόνου ΙS BACK! Oι Βlack Friday προσφορές του epapoutsia.gr είναι εδώ! Το epapoutsia.gr παρουσιάζει ‘ελκυστικές’ εκπτώσεις σε γυναικεία και ανδρικά αθλητικά παπούτσια, μποτάκια, αξεσουάρ, κλπ. που έχουν την υπογραφή αγαπημένων premium brands όπως Geox, Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld, Puma, New Balance…Ο κατάλογος είναι ατελείωτος και οι επιλογές πολλές!

Στιλάτα sneakers για ατελείωτες πρωινές βόλτες με άνεση

Για εμφανίσεις που θα κόβουν την ανάσα αυτό τον χειμώνα και για να αποκτήσεις το celebrity look που πάντα ονειρευόσουν, άδραξε την ευκαιρία μέσα από τις μεγάλες εκπτώσεις του epapoutsia.gr και ανακάλυψε key items που θα σε βοηθήσουν να δημιουργήσεις κομψά looks που θα σου χαρίσουν την αυτοπεποίθηση και το στυλ που χαζεύεις και ζηλεύεις στο IG feed σου και στα magazine pages.

Μπότες για τις πιο stylish εμφανίσεις στις χειμερινές σου εξορμήσεις

Για business look μπορείς να βρεις κλασσικά shoes κομμάτια και πολυτελή αξεσουάρ, όπως μία fashionable τσάντα ή ένα κόσμημα που θα αναβαθμίσουν το total look σου. Οι επιλογές είναι αμέτρητες για all day looks. Αν είσαι αθλητικός τύπος, τα πιο άνετα αθλητικά παπούτσια επώνυμων brands όχι μόνο για την daily γυμναστική σου αλλά και για τις βραδινές σου βόλτες καθώς το sportswear έχει μπει δυναμικά στη μόδα με εντυπωσιακά σχέδια και χρώματα που θα κλέψουν τις εντυπώσεις! Eννοείται πως αν ανήκεις στους GENZ, το epapoutsia.gr είναι το fashion dreamland σου για ότι στυλ σε εκφράζει και σε εμπνέει.

Γίνε το fashion icon του γραφείου σου

Για τους μικρούς fashionistas, σίγουρα έχουν την ευκαιρία να εντυπωσιάσουν στους διαδρόμους των σχολείων με εντυπωσιακά παπούτσια και σακίδια πλάτης, trend κασετίνες, τσαντάκια μέσης, παγούρια..

Μικροί και μεγάλοι smart shoppers με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων θα αποκτήσουν κομψά και πολυτελή δώρα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές μέσω του epapoutsia.gr αλλά θα έχουν και την ευκαιρία να δείξουν την αγάπη τους και την ευγνωμοσύνη τους, στους φίλους και συγγενείς, προσφέροντας luxury brand δώρα. Περιηγήσου στο eshop του epapoutsia.gr γιατί με τις Black Friday προσφορές, αυτή την σεζόν έχεις την ευκαιρία να ξεχωρίσεις με luxury ή street style looks κάθε μέρα.

Οι πιο cool βραδινές βόλτες με άνεση

Αγκαλιάζοντας την ευκολία των διαδικτυακών αγορών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορούμε να εξερευνήσουμε μια σειρά από επιλογές, να συγκρίνουμε τιμές και να τραβήξουμε τις πιο καυτές τάσεις, απολαμβάνοντας τη ζεστασιά των σπιτιών μας. Γιατί, λοιπόν, να μην αδράξετε τη στιγμή και να μπείτε στην περίοδο των Χριστουγέννων με μια ανανεωμένη αίσθηση στυλ, χάρη στις ασυναγώνιστες προσφορές που φέρνει η Black Friday στην εικονική μας πόρτα;

Mπές τώρα στο epapoutsia.gr για τις πιο Βlack Friday προσφορές!

Follow @epapoutsia.gr