SUMMER PARTY BAZAAR από την LITTLE SECRETS

SUMMER PARTY BAZAAR από την LITTLE SECRETS

To μαγευτικό 2ήμερο SUMMER PARTY BAZAAR της Little Secret, ξεκινάει! Η ομορφιά και το μυστήριο συνδυάζονται σε ένα ζωντανό πάρτι ομορφιάς και γοητείας. Μπείτε σε έναν κόσμο όπου κάθε περίπτερο αποκαλύπτει έναν θησαυρό από καλλυντικές απολαύσεις, που περιμένουν να στολίσουν και να αναδείξουν τη φυσική σας λάμψη. Ο αέρας είναι εμποτισμένος με λεπτά αρώματα, καθώς αστραφτερές οθόνες τραβούν το βλέμμα σας από κάθε γωνία. Εμβαθύνετε σε μια σειρά από πολυτελή προϊόντα μακιγιάζ, περιποίησης δέρματος και αρωμάτων, το καθένα σχολαστικά σχεδιασμένο για να αναδείξει τη μοναδική ομορφιά σας. Από πολυτελείς παλέτες σκιών ματιών διακοσμημένες με πλούσιες αποχρώσεις έως μεταξένια βάση που δημιουργούν έναν άψογο καμβά, η Little Secret σας δελεάζει με τη δέσμευσή της στην ποιότητα και την καινοτομία. Αφήστε τις αισθήσεις σας να σας καθοδηγήσουν σε αυτό το μαγευτικό καλοκαιρινό Bazaar, όπου τα μυστικά ξεδιπλώνονται και η ομορφιά ανθίζει!

Μουσική, cocktails, εκπτώσεις και ειδικές τιμές, για όλους εσάς που αγαπάτε τα προϊόντα της LITTLE SECRETS.

Παρασκευή 30/06 10:30-21:00 & Σάββατο 01/07 10:30-16:00.

Εθνικής Αντιστάσεως 10, Λυκόβρυση (2ος όροφος).