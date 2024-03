Είμαστε στην καρδιά της άνοιξης και αυτό σημαίνει ανανέωση που ευθυγραμμίζεται με την ανεβασμένη μας διάθεση καθώς αποχαιρετάμε το χειμώνα! Η ανανέωση ξεκινάει από μέσα μας αλλά μπορεί να κορυφωθεί χαρίζοντας στον εαυτό μας μια καθημερινή φροντίδα. Γι’ αυτό, τα προϊόντα ομορφιάς που ξεχωρίσαμε και θα γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της ανοιξιάτικης περιποίησής μας είναι τα εξής:

O βραβευμένος οίκος πολυτελούς περιποίησης Augustinus Bader παρουσιάζει το υψηλής απόδοσης προϊόν για τη φροντίδα του σώματος The Geranium Rose Body Oil, ένα έλαιο άμεσης απορρόφησης που έχει σχεδιαστεί για να ενυδατώνει σε βάθος, να θρέφει, να συσφίγγει και να χαρίζει απαλότητα στην επιδερμίδα, προσφέροντας ορατά αποτελέσματα. Ένα από τα προϊόντα που θα μείνει στο ντουλάπι μας όλο το χρόνο!

Η σύνθεσή του αποτελείται από φυσικό γεράνι και τριαντάφυλλο που προσφέρουν ξεκούραση και ενυδάτωση, με το δραστικό σύμπλεγμα TFC8, που προφυλάσσει την ακεραιότητα της επιδερμίδας και, παράλληλα, υποστηρίζει τις φυσικές διαδικασίες ανανέωσής του.

Long-Wear Cream Liner Stick, Bobbi Brown από τα αγαπημένα προϊόντα ομορφιάς

Επαναπροσδιορίστε το look σας με το ΝΕΟ Long-Wear Cream Liner Stick. Όλα όσα αγαπάτε στο 24-ωρης διάρκειας Long-Wear Cream Shadow Stick, έρχονται τώρα σε μορφή Liner με λεπτό τελείωμα για ακόμη πιο εύκολη εφαρμογή και ακρίβεια στις γραμμές. Το αγαπημένο σας Long-Wear Cream Shadow stick συνδυάζεται ιδανικά με τα μοναδικά χρώματα του ΝΕΟΥ Long-Wear Cream Liner stick για να δημιουργήσετε ατελείωτα looks.

Μεγιστοποιείστε τις δυνατότητες. Δημιουργήστε με τον δικό σας τρόπο.

Σχεδιάστε τη γραμμή. Αναδείξτε το τελείωμα. Δημιουργήστε εφέ.

Why We Love It:

Λεπτή άκρη για να ορίζετε εύκολα το σχήμα στο περίγραμμα

24-ωρη διάρκεια για αναλλοίωτο αποτέλεσμα όλη την ημέρα

5 αποχρώσεις με έντονη απόδοση χρώματος

Ενσωματωμένη ξύστρα για να διατηρείται πάντα λεπτή η άκρη

H The Body Shop παρουσιάζει τη νέα προσθήκη στη σειρά της Vitamin C, την ενυδατική κρέμα εντατικής ενυδάτωσης Vitamin C Glow Boosting Intense Moisturiser.

Η φόρμουλά της είναι εμπλουτισμένη με Βιταμίνη C φυσικής προέλευσης, που προέρχεται από καλαμπόκι και ζαχαροκάλαμο, bakuchiol και σκουαλένιο, το οποίο προέρχεται από την ελιά.

Τα νέα προϊόντα όπως και το Vitamin C Glow Boosting Intense Moisturiser βρίσκονται στα καταστήματα της The Body Shop και online στο www.thebodyshop.gr

Skin Longevity, Estée Lauder στα top προϊόντα ομορφιάς

Η Estée Lauder ανακοινώνει την καινοτόμα πλατφόρμα Skin Longevity, βασισμένη σε 15 χρόνια πρωτοποριακής έρευνας, με στόχο την ορατή αναστροφή γήρανσης μέσω της νέας τεχνολογίας SIRTIVITY-LP™. Η εταιρεία ενισχύει το κύρος της στον τομέα μέσω της δημιουργίας του Longevity Collective και της συνεργασίας με το Stanford Center για την επιστήμη Longevity. Τονίζει τη σημασία της επιστήμης skin longevity στη βιομηχανία ομορφιάς και ευεξίας, υποστηρίζοντας την προσέγγιση της αναστροφής γήρανσης μέσω της προϊόντων και της έρευνας. Η νέα Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Brilliance Soft Crème υπόσχεται ορατά αποτελέσματα σε 14 μέρες, ενώ η συνεργασία με εκπροσώπους του τομέα και η χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και κατανόηση της επιστήμης της μακροβιότητας.

BARRIER PRO, Colorescience

Η νέα σειρά BARRIER PRO™ της Colorescience παρέχει τη μέγιστη προστασία στην υγεία του επιδερμικού φραγμού, η οποία επιτυγχάνεται µέσω του ισορροπημένου µικροβιώµατος, της έντονης ενυδάτωσης και συγκράτησης της υγρασίας αλλά και μέσω της προηγμένης αντιοξειδωτικής υποστήριξης.

Μια σειρά που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με επαγγελματίες της υγείας του δέρματος, με δύο προϊόντα που δρουν συνεργατικά για να υποστηρίξουν κάθε σχήμα περιποίησης της επιδερμίδας, ενισχύοντας τη φυσική της λάμψη, ενώ προστατεύουν και αποκαθιστούν το φραγμό του δέρματος.

Advanced Repair Ointment, CeraVe

Η CeraVe, ανακοινώνει το λανσάρισμα του νέου Advanced Repair Ointment, επεκτείνοντας για πρώτη φορά στην παγκόσμια αγορά ένα από τα κορυφαία σε πωλήσεις προϊόντα της μάρκας στις ΗΠΑ. Η νέα προστατευτική σύνθεση, εμπλουτισμένη με 3 απαραίτητα ceramides, υαλουρονικό οξύ, και 49,5% petrolatum υψηλής φαρμακευτικής καθαρότητας, καταπραΰνει αμέσως το ξηρό, σκασμένο, τραχύ δέρμα, ενώ, ταυτόχρονα, «κλειδώνει» την ενυδάτωση και βοηθά στην επανόρθωση του επιδερμιδικού φραγμού. Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες*, είναι υποαλλεργικό και δεν περιέχει λανολίνη4, έναν παράγοντα που συχνά προκαλεί ερεθισμούς στα άτομα με ευαίσθητο δέρμα. Η πολύ αποτελεσματική αυτή σύνθεση περιέχει επίσης υαλουρονικό οξύ, καθώς και τα 3 απαραίτητα ceramides (1, 3, and 6-II) που υπάρχουν σε όλα τα προϊόντα της μάρκας, ώστε αφ’ ενός να προστατεύει αμέσως από την ξηρότητα και να καταπραΰνει το σκασμένο δέρμα και αφ’ ετέρου να συγκρατεί τη φυσική υγρασία και να επανορθώνει τον επιδερμιδικό φραγμό. Η σύνθεση δεν περιέχει άρωμα, χρωστικές και λανολίνη για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο τυχόν ερεθισμού που μπορεί να προκληθεί από αυτά τα συστατικά, κάτι που την καθιστά κατάλληλη για χείλη, χέρια, αγκώνες, πόδια, πρόσωπο, σώμα, όλους τους τύπους δέρματος και όλες τις ηλικίες, ακόμα και για βρέφη* μετά τον πρώτο μήνα ζωής.

Cosmic Kylie Jenne

Η Kylie Jenner συνεχίζει να επεκτείνει την επιχείρηση ομορφιάς της σε νέες κατηγορίες με το λανσάρισμα του πρώτου της αρώματος, Cosmic Kylie Jenner – ένα σαγηνευτικό – εμπνευσμένο από το δέρμα – άρωμα που μυρίζει «εξωπραγματικά». Δημιουργημένο από την Kylie, το πρώτο της άρωμα περιβάλλει αμέσως αυτόν που το χρησιμοποιεί με ένα πλούσιο, ζεστό και γλυκό άρωμα.

Το ambery floral άρωμα της Kylie Jenner “ανθίζει” με τις κορυφαίες νότες ενός γλυκού, φρέσκου μείγματος από γιασεμί και σαγκουίνι. Η καρδιά του αρώματος ακτινοβολεί με συμφωνία πλούσιου χρυσού amber και κόκκινης παιώνιας, ενώ στη βάση του κρύβει το ζεστό άρωμα του κέδρου και της musk βανίλιας που προσφέρει μια γλυκιά essence ιδανική για όλες τις ώρες της ημέρας. Το Cosmic Kylie Jenner έχει σχεδιαστεί για να μοιάζει με ένα έργο τέχνης φερμένο από άλλο κόσμο, με το γλυπτό μπουκάλι να προσαρμόζεται τέλεια στην παλάμη του χεριού σας.

Αυτά τα προϊόντα ομορφιάς είναι ο τρόπος να λάμψουμε στις ανοιξιάτικες βόλτες μας.

Διάβασε επίσης: