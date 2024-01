Η Sydney Sweeney, παγκόσμιο είδωλο της σύγχρονης θηλυκότητας, είναι η νέα ambassandor της πολυτελούς μάρκας περιποίησης μαλλιών Kérastase. Μια γυναίκα που μπορεί πραγματικά να τα κάνει όλα. Ως ηθοποιός, παραγωγός και μηχανικός, εκτοξεύθηκε στο προσκήνιο της ποπ κουλτούρας χάρη στο απαράμιλλο ταλέντο και το πάθος της. Η Sydney κέρδισε τεράστια αναγνώριση στη μικρή οθόνη μέσα από τους εμβληματικούς της ρόλους σε δύο από τις πιο σημαντικές και επίκαιρες σειρές της εποχής μας το The White Lotus και το Euphoria. Η τρομερή επιτυχία των δύο αυτών σειρών τής χάρισε μια διπλή υποψηφιότητα στα Βραβεία Primetime Emmy, την ίδια χρονιά, εδραιώνοντάς την ως μια από τις πιο περιζήτητες ηθοποιούς στον κόσμο. Επιστρέφοντας στη μεγάλη οθόνη με τη ρομαντική κομεντί Anyone But You και το θρίλερ δράσης Madame Web, η Sydney θα φτάσει σίγουρα ακόμα πιο ψηλά το 2024. Με παγκόσμια απήχηση, η Sydney έχει κατακτήσει τις καρδιές και το ενδιαφέρον τόσο της Gen Z όσο και των Millennials. Έχοντας τη δύναμη να τολμά, σε κάθε πτυχή της ζωής της, ενσαρκώνει απόλυτα τη γυναίκα Kérastase.

“Με τον ερχομό της νέας χρονιάς, αρχίζει κι ένα νέο κεφάλαιο για την Kérastase. Καλωσορίζουμε λοιπόν στην οικογένεια την απίστευτα ταλαντούχα και πολύπλευρη Sydney Sweeney. Δύσκολο να μην έχει μάθει κάποιος για την εκρηκτική άνοδό της, είτε μέσα από το Euphoria, είτε στο Tik-Tok, είτε από τα αμέτρητα εξώφυλλα περιοδικών που έχει κάνει. Σήμερα, η Sydney προσθέτει το «μούσα της Kérastase» στην εντυπωσιακή λίστα με τα εγχειρήματα και τα επιτεύγματά της. Με γοήτευσαν η ζεστασιά και ο μαγνητισμός της Sydney, τόσο στην οθόνη όσο και εκτός οθόνης. Για εμένα, είναι πραγματικά ατρόμητη. Ατρόμητη με τα μαλλιά, την ομορφιά και το στιλ της. Ατρόμητη με τους ρόλους που επιλέγει να ενσαρκώσει. Ατρόμητη με το ότι είναι απερίφραστα ο εαυτός της, με τόσα ταλέντα και ενδιαφέροντα. Μιλά στην κοινότητά της με πάθος, με εστίαση, και με μια αίσθηση χιούμορ που σε κάνει αμέσως να αισθάνεσαι ότι την ξέρεις. Αυτή είναι η γυναίκα Kérastase. Μια γυναίκα που τολμά, που χαράζει το δικό της μονοπάτι. Να είστε σίγουροι ότι η συνεργασία μας θα είναι απροσδόκητη και άκρως συναρπαστική. Μείνετε συντονισμένοι για την πρώτη μας καμπάνια με πρωταγωνίστρια τη Sydney, για τη σειρά Premiére νέα μας καινοτομία στην περιποίηση των μαλλιών, με μια εκπληκτική επιστημονική ανακάλυψη.” You Dare, We Care.

ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Μεταμορφώνεται δεξιοτεχνικά, σε κάθε της ρόλο. Από μαθήτρια της Gen-Z σε βασίλισσα του rom-com, μπορεί να τα κάνει πραγματικά όλα. Και δεν είμαστε οι μόνοι που το πιστεύουμε… φαίνεται άλλωστε από τα βραβεία που έρχονται σωρηδόν!

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

Η Syd διοχετεύει όλη αυτή τη δημιουργικότητα και σε δικά της projects. Σενάρια, αναζήτηση χώρων για γυρίσματα… η Syd εκφράζει την προσωπικότητα και το στιλ της μέσα από πράγματα που έχουν σημασία για εκείνη.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μπείτε στο TikTok και γράψτε «Syds_Garage». Θα μας ευχαριστείτε. Από χρήσιμες συμβουλές για μια γρήγορη επισκευή στο αυτοκίνητο μέχρι περίπλοκες ανακατασκευές, η Syd εξηγεί τα πάντα.

ΓΙΑΤΙ KÉRASTASE;

Αλλάζω συνέχεια χρώμα και χτένισμα στα μαλλιά μου, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ρόλου, οπότε η σωστή περιποίηση είναι απαραίτητη. Με τα προϊόντα της Kérastase, τα μαλλιά μου απέκτησαν ξανά ζωντάνια. VOILÀ !

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΧΤΕΝΙΣΜΑ;

Α, να μια δύσκολη ερώτηση! Με τον κομμωτή μου, τον Glen, είμαστε πολύ καλοί φίλοι, και το διασκεδάζουμε απίστευτα μαζί κάθε φορά που δημιουργούμε ένα νέο look για κάποιο event. Οφείλω να ομολογήσω ότι μου αρέσει πολύ ένα ωραίο ίσιωμα με όγκο!

ΠΟΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΙΔΩΛΟ ΣΟΥ;

Υπάρχουν τόσες εκπληκτικές γυναίκες που θαυμάζω και που μου δίνουν έμπνευση. Για μένα όμως, πάνω από όλα είναι οι φίλες μου στηρίζουμε η μια την άλλη, είμαστε πάντα μαζί, και στα καλά και στα άσχημα, περνάμε τέλεια παρέα.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΑΝΤΛΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΣΟΥ;

Είναι πολύ απλό για μένα: από το να κάνω αυτό που αγαπώ. Πολλές φορές, κάνω ένα βήμα πίσω και σκέφτομαι τι πραγματικά μου αρέσει να κάνω. Και έπειτα, όταν το κάνω, μου δίνει μια αίσθηση δύναμης και αυτοπεποίθησης, με κάνει να νοιώθω καλά, με γεμίζει.