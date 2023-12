Τα Χριστούγεννα βρίσκονται προ των πυλών και ποιο είναι το χρώμα τους διαχρονικά; Φυσικά το κόκκινο! Η πιο λαμπερή γιορτινή, έντονη και χαρούμενη εποχή είναι συνυφασμένη με το κόκκινο και δικαίως! Το πιο γιορτινό χρώμα που σηματοδοτεί την χαρούμενη διάθεση είναι και η διαχρονική μας αγάπη στο γιορτινό μακιγιάζ!

Καθώς η πιο γιορτινή περίοδος του χρόνου πλησιάζει, η Max Factor, το πρωτοποριακό beauty brand που μετρά πάνω από έναν αιώνα παρουσίας στην τέχνη του μακιγιάζ, αποκαλύπτει αυτές τις γιορτές ακόμη μια ιστορία λάμψης και κομψότητας με το μαγευτικό “Red Festive Look” της. Δεν πρόκειται για μια ακόμη τάση στο μακιγιάζ, αλλά μάλλον για μια πρόσκληση να αγκαλιάσετε τη μαγεία της εποχής, ακτινοβολώντας αυτοπεποίθηση και στυλ σε κάθε γιορτινή βραδιά.

Εμπνευσμένο από το πνεύμα των Χριστουγέννων και την κλασική γοητεία και σαγήνη που αποπνέει το κόκκινο χρώμα, το “Red Festive Look” της Max Factor συγκεντρώνει μια επιμελημένη συλλογή προϊόντων υψηλής ποιότητας που υπόσχονται να μετατρέψουν τις εμφανίσεις σας σε κάθε εορταστική συγκέντρωση σε bold statement looks.

Ένα βλέμμα που μαγνητίζει και τα σαρκώδη κόκκινα χείλη, είναι more than enough για να απογειώσετε το στυλ σας. Όλα ξεκινούν από την περιοχή των ματιών, εκεί όπου πρωταγωνιστεί η Masterpiece Eye Shadow Palette. Κάθε απόχρωση – ένας χαρακτήρας από μόνος του – είναι σχολαστικά σχεδιασμένη για να προσφέρει πολλαπλούς συνδυασμούς για τη δημιουργία μοναδικών eye make-up looks. Η νέα κρεμώδης, απαλή σύνθεση έχει απίστευτη αίσθηση ενώ ταυτόχρονα κάνει την εφαρμογή ακόμη πιο εύκολη και mistake proof αφού μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και με τις άκρες των δαχτύλων. Επιλέγοντας αποχρώσεις με matte, shimmery ή glitter τελείωμα ή κάνοντας μοναδικούς συνδυασμούς μεταξύ τους, έχετε ακόμα περισσότερες επιλογές για να δημιουργήσετε make-up looks που θα κλέψουν σίγουρα τις εντυπώσεις, και δεν θα σας «προδώσουν» αφού η μεγάλη διάρκεια και η μοναδική απόδοση χρώματος καθιστούν αυτή την παλέτα ματιών ένα πραγματικό masterpiece!

Και παρόλο που οι σκιές δίνουν το βάθος και την εκφραστικότητα στα μάτια, τίποτα δεν θα ήταν ίδιο χωρίς την ένταση που μπορεί να χαρίσουν σε ένα make-up look οι σαγηνευτικές βλεφαρίδες. Με την Masterpiece 2 In 1 Lash Wow Mascara της Max Factor μπορείτε να έχετε το αποτέλεσμα που επιθυμείτε με μία απλή κίνηση, ανάλογα με το ύφος που θέλετε να αποπνέει το βλέμμα σας. Η προηγμένη τεχνολογία με περιστρεφόμενο απλικατέρ που περιέχει 2 διαφορετικά βουρτσάκια για διαφορετικές εμφανίσεις θα σας χαρίσει τέλειες καμπυλωτές βλεφαρίδες με μέγιστο όγκο ή άψογα διαχωρισμένες βλεφαρίδες με extra μήκος. Η επιλογή είναι δική σας! Εμπλουτισμένη με συστατικά, όπως είναι το κολλαγόνο και η κερατίνη, τα οποία θρέφουν και αναδομούν την τρίχα, η vegan σύνθεσή της εφαρμόζεται εύκολα, χωρίς να δημιουργεί μουντζούρες και σβώλους. Χαρίστε στις βλεφαρίδες σας αναλλοίωτο αποτέλεσμα που διαρκεί όλη μέρα και κάνετε τους γύρω σας να πουν WOW!

Ένα τέλειο make-up look θα πρέπει να ολοκληρώνεται από άρτια καλοσχηματισμένα και statement χείλη, φυσικά στην πιο εορταστική απόχρωση, αυτή του κόκκινου. Το Colour Elixir Velvet Matte Lipstick της Max Factor – matte κραγιόν που αφήνει ανεξίτηλο το σημάδι του – δίνει την απόλυτη πινελιά στο μακιγιάζ σας. Το βελούδινο φινίρισμα, που τώρα παρουσιάζεται σε νέα συσκευασία, ζωγραφίζει έναν καμβά γοητείας και μακράς διάρκειας. Η προηγμένη vegan φόρμουλα του θρέφει, ενυδατώνει και απαλύνει τα χείλη, ενώ η κρεμώδης υφή του εφαρμόζεται εύκολα, βοηθώντας να αποκτήσετε το αποτέλεσμα που επιθυμείτε.

Αυτή τη γιορτινή περίοδο, η Max Factor σας προσκαλεί να γίνετε η πρωταγωνίστρια της δικής σας ιστορίας ομορφιάς, δημιουργώντας το δικό σας Red Festive Look, εκφράζοντας τη μοναδική σας ομορφιά. Το Red Festive Look είναι κάτι περισσότερο από μακιγιάζ – είναι έκφραση. Φωτίστε τις στιγμές σας, γοητεύστε το κοινό σας και αγκαλιάστε την εορταστική περίοδο με μια ιστορία ομορφιάς που ξεπερνά τις τάσεις.