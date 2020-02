WE ARE η Καλλιόπη και ο Πέτρος. WE ARE δύο δημιουργικά αδέρφια που σχεδιάζουν ρούχα που ενσαρκώνουν το θηλυκό πνεύμα και τα ζωντανά χρώματα της Αθήνας.

WE ARE οι δημιουργοί των δικών μας patterns και σχεδίων για τη σύγχρονη γυναίκα που είναι ενημερωμένη για τις τάσεις τις μόδας και ταυτόχρονα αγαπά την vintage αισθητική. WE ARE λάτρεις της ποιότητας και των λεπτομερειών που δημιουργούν συναισθήματα, γιατί ένα ισχυρό προϊόν εμπνέει θετικές αλλαγές σε όλους και παντού. Καλωσήρθατε στον κόσμο μας και γίνετε μέρος της WE ARE.

WE ARE Kalliopi & Petros. WE ARE two creative siblings designing clothes that embodies the feminine spirit and vibrant colours of Athens.

WE ARE the creators of our own patterns and designs for the modern woman that’s simultaneously fashion-forward and vintage inspired. WE ARE lovers of quality and details that create emotions, because a powerful product inspires positive transformations in everyone and everywhere. Welcome to our world and be part of WE ARE.