Η πόλη ανθίζει στον καταπράσινο κήπο του ΜΑΝΗΜΑΝΗ όπου θα απολαύσουμε νέες γεύσεις με άρωμα Μάνης. Το βραβευμένο εστιατόριο μας περιμένει ξανά μετά την δύσκολη εποχή της καραντίνας για τον χώρο της εστίασης, καλύτερο από ποτέ. Δεν υπάρχει καλύτερη χαλάρωση από την απόλαυση εξαίσιων γεύσεων της ελληνικής κουζίνας στην όαση που κρύβει ο κήπος του ΜΑΝΗΜΑΝΗ.

Ο υπέροχος κήπος έχει πρόσβαση στην οδό Δημητρακοπούλου 7, ακριβώς πίσω από τη Φαλήρου 10, την κεντρική είσοδο του ΜΑΝΗΜΑΝΗ, στο ισόγειο του ίδιου νεοκλασικού κτιρίου στο Κουκάκι, την πιο ανερχόμενη urban γειτονιά της Αθήνας.

Οι γεύσεις που θα απολαύσουμε στο ΜΑΝΗΜΑΝΗ – με άρωμα Μάνης

Η φιλοσοφία της κάρτας του εστιατορίου αφορά πλέον σε ένα πάντρεμα διαχρονικά αγαπημένων γεύσεων και νέων προτάσεων, που θα αλλάζει κάθε εβδομάδα. Το Αρνάκι, λοιπόν, παρουσιάζεται με σπασμένη πατάτα, αμπελόφυλλα και κρέμα γιαουρτιού, το Καλαμάρι ή Χταπόδι σερβίρεται με φάβα, μαύρο ταραμά, αρμυρίκια και σάλτσα από μάραθο, το Παστίτσιο αποκτά νέα γευστική διάσταση σε βάση από χυλοπίτες με μανιτάρια και κρέμα

πατάτας και το αρωματικό Ριζότο με κοτόπουλο, πεπόνι και λάιμ σχεδιάστηκε για τα καλοκαιρινά βράδια στην πόλη.

Από τα γλυκά δεν θα μπορούσε να λείπει η μανιάτικη Πορτοκαλόπιτα που συμπληρώνει τις άλλες δύο προτάσεις του εστιατορίου, Μηλόπιτα με κρέμα λευκής σοκολάτας, κανέλα και σιρόπι καραμέλας και Παρφέ σοκολάτας με κρέμα καραμέλας, λευκή σοκολάτα αρωματισμένη με τόνκα και σιρόπι από κόκκινα φρούτα.

Με πίστη στις φρέσκες πρώτες ύλες, την ελληνική κουζίνα σε μοντέρνα εκτέλεση, με έμπνευση και ρίζες στη Μάνη, τον τόπο καταγωγής του, το ΜΑΝΗΜΑΝΗ από το 2004 παρουσιάζει γεύσεις που αντέχουν στον χρόνο! Αυτό είναι ένα ταξίδι που ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε Μαζί…

Διεθνείς διακρίσεις για το στολίδι στο Κουκάκι – Το ΜΑΝΗΜΑΝΗ

Μέχρι και οι New York Times έχουν μιλήσει για το ΜΑΝΗΜΑΝΗ. Συγκεκριμένα, έχουν συμπεριλάβει στη λίστα των προτεινόμενων ευρωπαϊκών προορισμών του βιβλίου The New York Times, 36 Hours: 125 Weekends in Europe, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις TASCHEN, προτάθηκε από την εφημερίδα ως go-to destination, ανάμεσα σε 500 εστιατόρια σε όλη την Ευρώπη.

Ακόμη, το ΜΑΝΗΜΑΝΗ παρουσιάστηκε στο video αφιέρωμα των New York Times στην Αθήνα 36hours in Athens.

Το Trip Advisor έχει εκθειάσει το ΜΑΝΗΜΑΝΗ για πολλά χρόνια, καθώς το εστιατόριο λαμβάνει τα τελευταία 9 χρόνια Certificate of Excellence. Ακόμη, τo 2015 κατατάχτηκε βάσει των κριτικών των επισκεπτών στη θέση 8 από τα 10 καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας!

Βρείτε το ΜΑΝΗΜΑΝΗ