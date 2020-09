Μπορεί ο Σεπτέμβριος να μπήκε αλλά το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ, όπως μαρτυρούν οι υψηλές θερμοκρασίες των ημερών. Τι θα λέγατε λοιπόν να δουλεύετε εξ αποστάσεως και μετά να απολαμβάνετε μία βουτιά στην θάλασσα ή την πισίνα στην πιο luxury γωνιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας;

Ο όμιλος Ξενοδοχείων Διβάνη μας καλωσορίζει πίσω στην πόλη δυναμικά με 2 ολοκαίνουργια πακέτα διαμονής, για να νιώσουμε ότι είμαστε και πάλι σε διακοπές, ακόμη και εάν εργαζόμαστε. Το Divani Apollon Palace & Thalasso στο Καβούρι μας δίνει την ευκαιρία να συνδυάσουμε την εργασία με εποικοδομητικό και γεμάτο έμπνευση τρόπο, προσθέτοντας μια αξέχαστη διαμονή σε ένα πολυβραβευμένο περιβάλλον με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Δυο μοναδικές προσφορές για τον Σεπτέμβριο από τον Όμιλο Ξενοδοχείων Διβάνη

Όλα αυτά μπορούν να τα απολαύσουν όσοι επωφεληθούν της μοναδικής προσφοράς WORK FROM YOUR “HOME AWAY FROM HOME“ από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου.

Η προσφορά περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Χρήση δωματίου διαμονής από τις 08:00 έως τις 18:00

Παροχή mini πρωινού κατά την άφιξη

20% έκπτωση στην κατανάλωση αναψυκτικών και φαγητού στο Meltemi Pool Restaurant

Παροχή καφέ στο δωμάτιο

WiFi με υψηλές ταχύτητες για να εξασφαλίσετε την ποιότητα των virtual meetings

Δωρεάν χρήση των εξωτερικών πισινών και της ιδιωτικής παραλίας

Δωρεάν parking

Τιμή πακέτου: 180 ευρώ και για έξτρα άτομο επιπλέον 40 ευρώ

Για εκείνους που θέλουν να κάνουν ένα δώρο στον εαυτό τους και τους αγαπημένους τους, να «δραπετεύσουν» από το αστικό κέντρο και να περάσουν λίγες ημέρες δίπλα στη θάλασσα αλλά ταυτόχρονα και τόσο κοντά στο σπίτι τους, το Divani Apollon Palace & Thalasso και η Αθηναϊκή Ριβιέρα είναι ο ιδανικός προορισμός.

Το πακέτο Ultimate Staycation περιλαμβάνει τα εξής:

Πρωινό δωρεάν

Ένα μπουκάλι σαμπάνια και ελληνικές νοστιμιές στο δωμάτιο κατά την άφιξη

15% έκπτωση στην κατανάλωση φαγητού και ποτού στο Meltemi Poolside Restaurant

10% έκπτωση στα θαλάσσια σπορ (κατόπιν διαθεσιμότητας)

Καθημερινή είσοδος και χρήση της εσωτερικής πισίνας θαλασσοθεραπείας

Καθημερινό μασάζ 50’ σε ειδικά διαμορφωμένη καμπίνα για ζευγάρια

Ευέλικτο Check in και check out

Δωρεάν parking

Τιμή πακέτου: 390 ευρώ τη βραδιά

Το Divani Apollon Palace & Thalasso αποτελεί μια μοναδική όαση για απόδραση στην Αθήνα, μόλις 18 χλμ. από το κέντρο, είτε κάποιος θέλει να προσφέρει στον εαυτό του μια ευχάριστη διαμονή και να ξεφύγει από την απαιτητική καθημερινότητα, είτε θέλει να εργαστεί από ένα όμορφο περιβάλλον. Το ξενοδοχείο είναι μέλος των “Leading Hotels of The World”.

Divani Apollon Palace & Thalasso: Αγίου Νικολάου 10, 166 71, Βουλιαγμένη, τηλέφωνο: +30 210 89 11 100, https://divaniapollonhotel.com/el/

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων Διβάνη

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων Διβάνη αποτελείται από επτά ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα (Αθήνα, Μετέωρα, Λάρισα και Κέρκυρα) μετρώντας πάνω από 60 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ιστορία της ελληνικής φιλοξενίας.

Με αφετηρία αξίες και ιδανικά που πηγάζουν από την αγάπη για τη φιλοξενία καθώς και τη μοναδικότητα των αναγκών του επισκέπτη, ο Όμιλος Ξενοδοχείων Διβάνη εδραιώθηκε από νωρίς στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο. Οι πρωτοπόρες ιδέες που δεν παύει να εισάγει στον τομέα του Τουρισμού σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε όλες τις μονάδες του Ομίλου, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ξενοδοχείων του, την οικογενειακή ατμόσφαιρα και την αφοσίωση στην εκπλήρωση κάθε επιθυμίας των επισκεπτών του, αναδεικνύουν τον Όμιλο Ξενοδοχείων Διβάνη σε πρωταγωνιστή στο χώρο του Ελληνικού Τουρισμού.

