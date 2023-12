Reese Witherspoon

Δεν χορταίνουμε τη Reese Witherspoon και την Aniston στο The Morning Show μαζί, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που το δίδυμο μοιράζεται μια οθόνη!

Η Witherspoon συμπρωταγωνίστησε σε ένα επεισόδιο του Friends ως αδελφή του χαρακτήρα της Aniston, Rachel Green.

Η Witherspoon έσκασε για την Άνιστον και την εμπειρία. “Ήταν τόσο γλυκιά για μένα. Ήμουν πολύ νευρική και μου είπε, «Θεέ μου – μην ανησυχείς γι’ αυτό!» Θαύμασα με την ικανότητά της να παίζει μπροστά σε ένα ζωντανό κοινό χωρίς νεύρα. Θα άλλαζαν όλες τις γραμμές και ήταν απλά τόσο αβίαστη συμπαθητική και ηλιόλουστη. Είμαστε φίλες από τότε!»

Courteney Cox

Φυσικά, γνωρίζουμε την Courteney Cox και την Aniston ως κουμπάρες στο Friends, αλλά είναι κοντά και στην πραγματική ζωή! Η Aniston είναι η νονά της κόρης της Cox, Coco, αποδεικνύοντας ότι οι δυο τους έχουν έναν ισόβιο δεσμό.

Σε μια συνέντευξη, η Cox είπε ότι όταν αυτή και η Aniston κάνουν παρέα, «απλώς διασκεδάζουμε, γελάμε, είμαστε αχώριστες και είναι υπέροχο. Η Jennifer ήταν σίγουρα καταπληκτική.»

George Clooney

Μετά τη συνάντηση όταν το NBC διοργάνωσε ένα Friends-E.R. crossover, η Aniston παρέμεινε φίλη με τον George Clooney για δεκαετίες. Επισκέφτηκε τον ίδιο και την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου Amal Clooney και των διδύμων τους, στην Ιταλία το 2018.

Μίλησε για την εμπειρία στην DeGeneres στην Ellen, λέγοντας: «Είναι καταπληκτικό να τον βλέπεις με παιδιά. Γι’ αυτό μιλήσαμε, ότι όλα μπορούν να συμβούν.»

Ellen DeGeneres

Η Aniston και η Ellen DeGeneres είναι κυρίες. Στην πραγματικότητα, ήταν η πρώτη καλεσμένη στο Ellen το 2003 και —σε μια στιγμή πλήρους κύκλου— η τελευταία καλεσμένη που εμφανίστηκε στη μακροχρόνια σειρά όταν τελείωσε το 2023.

Adam Sandler

Ο Adam Sandler μπορεί να είναι γνωστός ως συμπρωταγωνιστής της Aniston τόσο στην υποψήφια για PCAs Murder Mystery όσο και στην κωμωδία Just Go With It, αλλά οι δυο τους στην πραγματικότητα είναι φίλοι για δεκαετίες!

Ο Sandler είπε στο Entertainment Tonight ότι αυτός και η Aniston, «Γνωρίστηκαν στο Jerry’s Deli μέσω πολλών κοινών φίλων. Μοιραστήκαμε γεύματα μαζί. Είδα την Aniston να τρώει!»

Η Aniston αποκάλυψε επίσης στο The Howard Stern Show ότι συνάντησε και τον Sandler και τον David Spade όταν πήγε για μια ακρόαση για το Saturday Night Live. Ενώ η ηθοποιός απέρριψε τον ρόλο, εξακολουθεί να μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν θα είχε συμμετάσχει στον Sandler για ένα ντουέτο στο περίφημο «Thanksgiving Song» του.

Jason Sudeikis

Ο Jason Sudeikis και η Aniston έχουν συμμετάσχει σε τόσες πολλές ταινίες μαζί που κάποτε αστειεύτηκαν ότι είναι «σύζυγοι της δουλειάς».

«Διασκεδάζουμε μαζί», είπε η Aniston στο ABC News. «Με κάνει να γελάω.»

Το δίδυμο έχει πρωταγωνιστήσει σε πέντε ταινίες μαζί, συμπεριλαμβανομένης της ξεκαρδιστικής κωμωδίας We’re The Millers και της rom-com Mother’s Day.

Ben Stiller

Η Aniston είναι φίλη με τον Stiller εδώ και χρόνια, γεγονός που την έκανε σωστό να απονεμηθεί στον ηθοποιό το βραβείο American Cinematheque στην τελετή του οργανισμού.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή, η Aniston δήλωσε ότι, «Είναι αξιολάτρευτος. Είναι ευαίσθητος. Και αν δεν με πιστεύετε, θα πρότεινα να βγάλετε το iPhone σας και το “Stiller Hawaii beach” της Google. Πιστέψτε με, είναι έντονο».