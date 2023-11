Η γιορτές πλησιάζουν και όλοι φορούν τα γιορτινά τους. Το ίδιο και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) που θα λάμψει 1η Δεκεμβρίου μαζί με όλους όσους θα παρευρεθούν για να ξεκινήσουν επίσημα την χριστουγεννιάτικη περίοδο.

Έχει γίνει πλέον μια αγαπημένη παράδοση να απολαμβάνουμε τις γιορτές στο ΚΠΙΣΝ με το εντυπωσιακό παγοδρόμιο, τα φωτισμένα πλατάνια και τα σιντριβάνια που χορεύουν.

Όλες οι δράσεις και εκδηλώσεις πραγματοποιούνται είτε με ελεύθερη είσοδο είτε με πολύ προσιτό εισιτήριο.

1η Δεκεμβρίου στις 19.00: Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει

Στις 1η Δεκεμβρίου στις 19.00, το ΚΠΙΣΝ υποδέχεται τη χριστουγεννιάτικη περίοδο με μια εντυπωσιακή εκδήλωση. Η ηθοποιός Νάντια Κοντογεώργη θα είναι εκεί για να μας υποδεχτεί.

Το περιβάλλον θα αναδειχθεί με τον χαρακτηριστικό χριστουγεννιάτικο τρόπο, με τα 80 πλατάνια γύρω από το Κανάλι να φωτίζονται, τα τρία εντυπωσιακά στολισμένα έλατα να κυριαρχούν στην Αγορά, και τα φώτα να προσφέρουν λάμψη στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια

Η συνάντηση έχει οριστεί να λάβει χώρα στην Αγορά, όπου η χορωδία νέων του El Sistema Greece θα ξεκινήσει το βράδυ με παραδοσιακά κάλαντα και γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Στη συνέχεια, οι Mwenso and the Shakes, ερχόμενοι από το Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα με τίτλο “Afrofuturistic Christmas Wonderland”. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή μουσική εμφάνιση που συνδυάζεται με χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και κλασικές επιτυχίες όπως “Santa Claus is coming to town”, “Have yourself a merry little Christmas”, “Rudolph the red nose reindeer”, “Winter wonderland” και “Silent night”.

Το γεγονός αυτό αποτελεί μέρος της γιορτινής συναυλίας που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Lincoln Center for the Performing Arts, στο πλαίσιο του Stavros Niarchos Foundation-Lincoln Center Agora Initiative. Αυτή η συνεργασία έχει ως στόχο τον επαναπροσδιορισμό του δημόσιου χώρου, με τις «Δίδυμες Αγορές» («Twin Agoras») στο ΚΠΙΣΝ και το Lincoln Center να αποτελούν μέρος αυτής της προσπάθειας. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο David Geffen Hall του Lincoln Center.

Η γιορτή στις 1η Δεκεμβρίου θα προβληθεί επίσης ζωντανά στην ΕΡΤ2, και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Μαγευτικό παγοδρόμιο από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου

Ένας παραμυθένιος “παγοκόσμος” θα φωτίσει το Κανάλι από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, καθημερινά από τις 10.00 το πρωί έως τις 22.00 το βράδυ. Οι λάτρεις του πατινάζ, ανεξαρτήτως επιπέδου εμπειρίας, καλούνται να χορέψουν, ακούγοντας τις αγαπημένες τους χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Το παγοδρόμιο, ακόμα πιο μεγάλο, στεγάζεται κατά παράδοση στη βόρεια όχθη του Καναλιού, κοντά στο Κέντρο Επισκεπτών. Εκεί, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το φωτισμένο θέαμα του ΚΠΙΣΝ και τα χορογραφημένα σιντριβάνια.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, με προϋπόθεση την ηλεκτρονική προεγγραφή ΕΔΩ. Το παγοδρόμιο λειτουργεί καθημερινά, παρέχοντας μια μαγική εμπειρία από το πρωί έως το βράδυ, προσαρμοζόμενος στις καιρικές συνθήκες.

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος μεταμορφώνεται σ’ ένα φωτεινό πόλο έλξης

Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος 01/12/2023 – 07/01/2024 / 17.00 – 00.00 / Είσοδος ελεύθερη

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος μεταμορφώνεται σε έναν φωτεινό πόλο έλξης με ενεργειακές και κινητικές εγκαταστάσεις από δημιουργούς παγκόσμιας φήμης, εντάσσοντας την ελληνική πρόταση στο θεματικό πλαίσιο “Gatherings: συναντήσεις ανθρώπων”. Τα έργα περιλαμβάνουν δημιουργίες των Vendel, de Wolf, Tom και Lien Dekyvere, VOUW, και του Petros Dermatas: luminous dreams. Φωτεινά σχήματα και σπινθηροβόλες συνθέσεις χορογραφούν έναν χώρο εμπειριών, ενισχύοντας τη διάδραση με τον δημόσιο χώρο και την ανθρώπινη συνύπαρξη. Οι επισκέπτες μπορούν να αλληλεπιδράσουν στο Ξέφωτο, τον Θόλο, το Μεσογειακό Κήπο, τα Νότια Μονοπάτια και τα Φυτεμένα Δώματα, ανακαλύπτοντας τη μαγεία του φωτός και δημιουργώντας μοναδικές στιγμές.

Όλες οι εγκαταστάσεις είναι προσβάσιμες για άτομα με αναπηρία.

Η γιορτή ξεκινάει 1η Δεκεμβρίου με πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους

Το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ετοιμάζεται για έναν εντυπωσιακό Δεκέμβριο γεμάτο γιορτές και εκδηλώσεις. Από τη φωταγώγηση του ΚΠΙΣΝ στις 1η Δεκεμβρίου μέχρι το θεαματικό σόου με πυροτεχνήματα και το μεγάλο πάρτι στην Αγορά το βράδυ της Παραμονής Πρωτοχρονιάς, οι επισκέπτες θα ζήσουν μια σειρά από εκπλήξεις.

Παραστάσεις και μουσική

Η οικογενειακή παράσταση “Οι Ταχυδρόμοι του Αϊ Βασίλη” από τους Burger Project και την Ομάδα Εν Δυνάμει υπόσχεται ένα μουσικό θέαμα γεμάτο χιούμορ και ευαισθησία για μικρούς και μεγάλους. Επιπλέον, διάφορες συναυλίες θα πλαισιώσουν τον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο, συμπεριλαμβανομένων μιας διαπολιτισμικής συμφωνικής ορχήστρας και μιας μουσικής παράστασης εμπνευσμένης από τον Μότσαρτ.

Το πάρτι κορυφώνεται φυσικά την Πρωτοχρονιά!

Η κορύφωση των εορτών θα είναι η Παραμονή Πρωτοχρονιάς με παγοδρόμιο, πυροτεχνήματα, συναυλία της Idra Kayne, DJ set με τον Bill Brewster και τον πρώτο αγώνα δρόμου της χρονιάς, τον SNF RUN: 2024 FIRST RUN. Οι εγγραφές για τον αγώνα ξεκινούν στις 1η Δεκεμβρίου.

Ένας μήνας γεμάτος δράση και διασκέδαση στο ΚΠΙΣΝ για όλη την οικογένεια!

