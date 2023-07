Η Eva Mendes είναι η μεγαλύτερη cheerleader του Ryan Gosling. Το ζευγάρι έχει δύο κόρες μαζί, μετά την πρώτη συνάντηση κατά τη διάρκεια της παραγωγής του “The Place Beyond the Pines”

Ενώ το ζευγάρι έχει κρατήσει τη σχέση του σχετικά ιδιωτική από την πρώτη συνάντηση στο The Place Beyond the Pines το 2011, η ηθοποιός, 49 ετών, μπήκε στο Instagram την Πέμπτη για να μοιραστεί ένα γλυκό αφιέρωμα στον Gosling.

Μαζί με τις εικόνες από την ταινία τους του 2012, η μαμά δύο παιδιών έγραψε, “Mi Hombre. Mi Vida… Το να πω ότι είναι ο καλύτερος ηθοποιός με τον οποίο έχω δουλέψει ποτέ, είναι κάτι το υποτιμητικό.”

Οι φωτογραφίες περιελάμβαναν ένα απόσπασμα από την πρόσφατη συνέντευξη της Greta Gerwig στο Rolling Stone, στην οποία περιέγραψε τον Gosling, 42 ετών, ως «κάποιος συνδυασμός Marlon Brando, συναντά τον Gene Wilder, συναντά τον John Barrymore και τον John Travolta». Ο Mendes ευχαρίστησε την Gerwig, 39, για την υποστήριξή της προσθέτοντας στη λεζάντα, “Gracias στην πανέξυπνη και όμορφη Greta Gerwig @rollingstone”.

Ο έπαινος του Gerwig για τον Gosling έρχεται εβδομάδες πριν από την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία της Barbie.

Το έργο σκηνοθετείται από τον Gerwig και βρίσκει τον Gosling να πρωταγωνιστεί ως Ken μαζί με τη Margot Robbie στον ομώνυμο ρόλο. Η Eva Mendes έδειξε την υποστήριξή της στο τελευταίο έργο του Gosling μοιράζοντας ένα teaser για την ταινία στο Instagram με το απόσπασμα του Gerwig στη λεζάντα.

Η Μέντες μοιράστηκε την άμεση αντίδρασή της στον χαρακτήρα του Gosling σε μια ανάρτηση στο Instagram τον Ιούνιο του 2022 γράφοντας, “Έτσι. Αστείο. Τόσο Καλό. Τόσο ενθουσιασμένη που θα το δω αυτό. #Thatsmyken.”

Ο Gosling ανταπέδωσε την αγάπη σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στο GQ, στην οποία αποκάλυψε ότι ήξερε ότι ήθελε να κάνει οικογένεια με τον Μέντες μετά την πρώτη τους συνάντηση.

«Δεν σκεφτόμουν τα παιδιά πριν τη γνωρίσω, αλλά αφού γνώρισα την Εύα, συνειδητοποίησα ότι απλά δεν ήθελα να κάνω παιδιά χωρίς αυτήν», είπε. “Και υπήρξαν στιγμές στο The Place Beyond the Pines όπου προσποιούμασταν ότι ήμασταν οικογένεια και δεν ήθελα πραγματικά να προσποιούμαστε πια.”

Ο Gosling πρόσθεσε: «Συνειδητοποίησα ότι αυτή θα ήταν μια ζωή που θα ήμουν πραγματικά τυχερός να έχω».

Διάβασε επίσης: