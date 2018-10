Μπορεί να γλιτώσαμε τις βροχές για σήμερα Δευτέρα στην Αθήνα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε εξίσου τυχεροί και αύριο. Και επειδή εμείς θέλουμε να έχεις ποικιλία. Ας ρίξουμε μια ματιά σε όλα αυτά που θα σε ενθουσιάσουν αυτή την εβδομάδα.

Δευτέρα 22/10

Η Ράιλι Νορθ (Τζένιφερ Γκάρνερ) είχε μία ευτυχισμένη και χωρίς εκπλήξεις ζωή με τον σύζυγο και τη 10χρονη κόρη τους. Όμως τα μπλεξίματα του συζύγου με το καρτέλ οδηγούν στη βάναυση επίθεση εναντίον της οικογένειας. Η Ράιλι ξυπνάει από κώμα και ανακαλύπτει ότι κόρη και πατέρας έχουν πέσει θύματα δολοφονίας. Το σύστημα αποδεικνύεται διεφθαρμένο και οι δολοφόνοι αθωώνονται. Για να αποδώσει δικαιοσύνη, η Ράιλι απομονώνεται για χρόνια μέχρι που επιστρέφει μεταμορφωμένη από συνηθισμένη γυναίκα σε αδίστακτη τιμωρό.

Τρίτη 23/10

Αυτό που συμβαίνει με την κρίση είναι ότι ακριβώς συμβαίνει και με την βροχή. Είναι ένας εξωτερικός παράγοντας που δεν μπορείς να επηρεάσεις. Όμως το αν θα καθίσεις ανήμπορος στον καναπέ σου περιμένοντας την βροχή να περάσει… ή αν θα δεις την ευκαιρία να καλλιεργήσεις το νωπό της χώμα…είναι απόλυτα δική σου απόφαση! Το «Ποια Κρίση Μανίτσα μ’;» είναι ένα βιβλίο που έχει σαν σκοπό να απομυθοποιήσει την φήμη της «ανήμπορης» προσωπικής στάσης απέναντι στην όποια προσωπική, επαγγελματική, οικονομική ή κοινωνική κρίση. Είναι ένα “do it yourself” εργαλείο προσωπικής ενεργοποίησης που φιλοδοξεί να αποδείξει στον αναγνώστη πως τα πάντα είναι στο χέρι του! X-tra Bonus το κεφάλαιο 7 με την «μαγική» άσκηση επαναπροσδιορισμού και ανασύνταξης! Την Τρίτη 23 Οκτωβρίου στις 18:00 οι εκδόσεις Rosili παρουσιάζουν στον ΙΑΝΟ το βιβλίο του Ανδρέα Συμεών Κωνσταντινίδη, «Ποια κρίση μανίτσα μ’;». Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στον ΙΑΝΟ (Σταδίου 24) και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Τετάρτη 24/10

Tο CHEFI Grill είναι το νέο project της ταλαντούχας ομάδας του CHEFI που άνοιξε στη γειτονιά του Χαλανδρίου, το οποίο εστιάζει στο ποιοτικό και προσιτό grill, με πιάτα που απογειώνουν τη γεύση και φτιάχνουν τη διάθεση. Η έμπνευση ξεκινά από το ότι το φαγητό πρέπει να φέρνει χαμόγελο και στόχος της ομάδας είναι να προσφέρει στους πελάτες της μία fun, ευχάριστη ατμόσφαιρα και φαγητό που θα τους φτιάχνει τη μέρα σε ένα χαλαρό, φιλόξενο περιβάλλον και μία ομάδα από χαρούμενους ανθρώπους.

Πέμπτη 25/10

Συγκινητικές αλλά γεμάτες δράση και αγωνία στιγμές έρχονται στο FOX! Ο 2ος κύκλος της σειράς «9-1-1» των Ryan Murphy, Brad Falchuk και Tim Minear που επαναπροσδιόρισε το είδος του αστυνομικού δράματος, έχει κάνει ήδη πρεμιέρα και σε περιμένει να νιώσεις την απόλυτη αγωνία κάθε Πέμπτη αποκλειστικά στο FOX. Το FOX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω COSMOTE TV, Nova, Vodafone TV και WIND VISION.Στα νέα επεισόδια του «9-1-1», οι πρωταγωνιστές Angela Bassett και Peter Krause, καθώς και η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Jennifer Love Hewitt στο νέο ρόλο της αδερφής του Buck (Oliver Stark) έρχονται αντιμέτωποι με νέα περιστατικά που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες και κόβουν την ανάσα. Αστυνομικοί, πυροσβέστες και μέλη του τηλεφωνικού κέντρου στις υπηρεσίες άμεσης δράσης, καλούνται για ακόμη μια φορά να πάρουν αποφάσεις ζωής και θανάτου, ενώ πολλές φορές δεν διστάζουν να ρισκάρουν ακόμα και την ίδια τους της ζωή για να σώσουν αυτούς που κάλεσαν στο 9-1-1.

Παρασκευή 26/10

Από την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή, το αγαπημένο all day café bar restaurant Blends υποδέχεται τη Μαρία Μακρή σε ένα δυναμικό live ανεβάζοντας τη διάθεση στα ύψη με ένα ξένο ρεπερτόριο από αγαπημένες παλιές αλλά και καινούριες επιτυχίες.

Σάββατο 27/10

Η CookingBrass παρουσιάζει για δεύτερη συνεχή χρονιά το C-LOUD FEST! Το C-LOUD FEST είναι το νέο φεστιβάλ της πόλης που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2017 κερδίζοντας τις εντυπώσεις για την dream pop σύνθεσή του και το ατμοσφαιρικό ύφος του. Φέτος, διατηρώντας την ονειρική του διάθεση και μένοντας πιστό στην αγάπη του για την ελληνική electro pop σκηνή, μας καλεί στις 27.10.2018 στο ΡΟΜΑΝΤΣΟ, για να ζήσουμε μαζί μια ιδιαίτερη βραδιά. Πρωταγωνιστές στο φετινό C-LOUD FEST θα είναι οι LIEBE, το πολυσυζητημένο electro pop δίδυμο από τη Θεσσαλονίκη που έχει ξεχωρίσει, η Melentini, μία εκ των σημαντικότερων δημιουργών της γενιάς της, μαζί με τους The Running Blue Orchestra και οι Magenta Flaws, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και υποσχόμενα σχήματα της εγχώριας μουσικής σκηνής. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο ηλεκτροφόρα synths, ονειρικές μελωδίες και μοναδικά συναισθήματα, στην καρδιά του φθινοπώρου και του αθηναϊκού κέντρου.

Κυριακή 28/10

Το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία δημιουργεί μια αυθεντική εμπειρία brunch και σας προσκαλεί να τη ζήσετε στο Winter Garden City Lounge. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11.00 μέχρι τις 14.00, ο Executive Chef Αστέριος Κουστούδης και η ταλαντούχα ομάδα του, επιμελούνται ένα μενού αλμυρών και γλυκών εδεσμάτων και – υπό τους ήχους απαλής μουσικής – δημιουργούν την πιο ειδυλλιακή ατμόσφαιρα για μια εμπειρία διαφορετική από τις συνηθισμένες: την εμπειρια “Weekends at Winter Garden”. Οι γνώριμες γεύσεις των χειροποίητων ζεστών γαλλικών κρουασάν συναντούν τη σπιτική μαρμελάδα και την κρέμα βανίλια, που εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν οι ζαχαροπλάστες του ιστορικού ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία, και δημιουργούν την τέλεια αρμονία αμέσως μολις συνδυαστούν με το εγχώριο φρέσκο βούτυρο και το μέλι καστανιάς. Τις καλύτερες εντυπώσεις θα δημιουργήσει και το χειροποίητο τσουρέκι με μαστίχα, ένα δημιούργημα προσωπικά επιμελημένο από τον Pastry Chef, Ευγένιο Βαρδακαστάνη, για να συνοδεύσει άρτια τον καφέ, τον χυμό ή το τσάι της επιλογής των εκλεκτών επισκεπτών του Winter Garden. Την παλέτα των αλμυρών εδεσμάτων του μενού του “Weekends at Winter Garden”, πλαισιώνουν γεύσεις όπως βιολογικά αυγά μελάτα με σολομό μπαλίκ και χαβιάρι, βιολογικά αυγά ‘benedict’ με αστακό και sauce ‘hollandaise’ αρωματισμένη με εσπεριδοειδή καθώς και το αβοκάντο με βασιλικό καβούρι, δίκκοκο σιτάρι και σέλερι° όλα συνοδευόμενα απο ένα ποτήρι σαμπάνια. Για τον πιο γλυκό επίλογο, η πλούσια ποικιλία επιδορπίων θα σφραγίσουν τέλεια την εμπειρία “Weekends at Winter Garden”.