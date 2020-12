Το 2020 άφησε σε πολλούς από εμάς ένα βαρύ φορτίο, την κακή μας ψυχολογία, την κατεβασμένη μας διάθεση. Όσο και να προσπαθεί κανείς να δει τα πράγματα θετικά, δεν είναι πάντα εύκολο να μην επηρεάζεται από τους εξωτερικούς παράγοντες. Γι’αυτό, επειδή όλοι μας χρειαζόμαστε ένα μικρό boost θετικής ενέργειας, σας παραθέτουμε 10 απλούς, (φαινομενικά) χαζούς και πανεύκολους τρόπους να νιώσετε καλύτερα, έστω για λίγο.

10 απλοί τρόποι να ανέβει η διάθεσή μας

1. Μυρίστε κάτι ωραίο

Ναι! Ανοίξτε την ντουλάπα με τα αρώματα και αρχίστε να τα μυρίζετε. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει μία διαδικασία που ονομάζεται ‘αρωματοθεραπεία‘. Βοηθάει να ηρεμήσουμε, να πέσουν τα επίπεδα stress και να βελτιωθεί η διάθεσή μας. Αντίστοιχα, μπορείτε να κάνετε ένα μπάνιο και να χρησιμοποιήσετε άλατα μπάνιου και αιθέρια έλαια. Ή πολύ απλά, να ψεκάσετε με το αγαπημένο σας αρωματικό χώρου.

2. Δείτε ένα αστείο βίντεο

Και όμως, όσο αυτονόητο και εάν ακούγεται, το να δείτε κάτι αστείο δουλεύει. Ειδικά εάν έχετε λόγο που έχετε κατεβασμένο mood, τότε προτιμήστε κάτι με ειρωνικό χιούμορ, όπως τα σκετσάκια του SNL (εάν ξέρετε καλά αγγλικά) ή κάποιο βίντεο του Τσουβέλα. Χωρίς να το καταλάβετε, θα νιώθετε καλύτερα μετά (θενξ Τσούβι).

3. Γυμναστείτε

Οκ, κατανοούμε ότι όταν έχετε κακή διάθεση το τελευταίο πράγμα που θέλετε να κάνετε είναι να παιδευτείτε. Αλλά εάν τα καταφέρετε και γυμναστείτε, τότε η χημεία του οργανισμού σας θα στείλει ορμόνες στον εγκέφαλο που θα φτιάξουν κατευθείαν την διάθεσή σας. Ειδικά εάν προτιμήσετε τζόκινγκ, χορό ή γενικά αερόβια άσκηση, θα δείτε άμεσα αποτελέσματα. Το καλύτερο; Θα εκτονώσετε και τα νεύρα σας.

Για να γυμναστείτε ‘παίζοντας΄, μπορείτε να επιλέξετε το παιχνίδι Just Dance 2021 και να χορέψετε μέχρι τελικής πτώσεως.

4. Κάντε κάτι εποικοδομητικό

Είναι το δωμάτιό σας σαν να έπεσε βόμβα; Είναι το σπίτι μέσα στην σκόνη; Είναι τεράστιος ο σωρός με τα άπλυτα πιάτα; Και ταυτόχρονα έχετε και κακή διάθεση; Ε, πόσο χειρότερη να γίνει πια; Καταπιαστείτε με δουλειές του σπιτιού και όταν τελειώσετε θα έχει φύγει ένα βάρος από πάνω σας. Χωρίς να το καταλάβετε, θα έχετε νιώσει καλύτερα. Εξάλλου, είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά ότι στην κακή μας διάθεση συμβάλλουν και τα άγχη των δουλειών που πρέπει να κάνουμε.

5. Ακούστε ανεβαστική μουσική

Η μουσική μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση στην ψυχολογία μας. Ένα ωραίο χαρούμενο τραγούδι με γρήγορο ρυθμό μπορεί στο λεπτό να μας κάνει να πεισμώσουμε και να θέλουμε να αφήσουμε πίσω όσα μας βαραίνουν. Για να μην ψάχνετε στο spotify ‘Happy Songs Playlist‘, σας έχουμε μία λίστα με ανεβαστικά τραγούδια, που είχαμε φτιάξει παλαιότερα και θα σας φανεί σίγουρα χρήσιμη.

6. Στολιστείτε

Το self-care, το να προσέχουμε τον εαυτό μας, είναι πολύ σημαντικό για την διάθεσή μας. Με την καραντίνα δεν έχουμε και λόγο να προσέχουμε τον εαυτό μας τόσο όσο τις υπόλοιπες μέρες, κάτι που που επηρεάζει και την ψυχολογία μας. Γι’ αυτό, ακόμη και εάν δεν υπάρχει λόγος, φτιάξτε τα μαλλιά σας, βαφτείτε, ξυριστείτε, βάλτε κρέμα στο σώμα σας, κάντε μία μάσκα ομορφιάς ή βάψτε τα νύχια σας. Επιλέξτε κάτι ή πολλά από όλα αυτά, φροντίστε τον εαυτό σας και δείτε την διάθεσή σας να φτιάχνει. Μπορείτε και να πειραματιστείτε για όταν όντως έχετε να πάτε κάπου.

7. Μιλήστε

Πολλές φορές κλεινόμαστε στον εαυτό μας και κρύβουμε κάποια πράγματα που μας απασχολούν γιατί φοβόμαστε ότι θα γίνουμε φορτικοί για τους άλλους ανθρώπους. Αυτό δεν ισχύει. Οι δικοί μας άνθρωποι είναι εκεί για να ακούσουν τους προβληματισμούς μας και δεν πρέπει να αγχωνόμαστε ότι θα τους ‘πρήξουμε΄. Είναι πολύ καλό να ανοιγόμαστε και εκτός από το ότι εκτονωνόμαστε, ερχόμαστε και πιο κοντά με τους άλλους ανθρώπους. Αντίστοιχα, ξέρουν και εκείνοι ότι είμαστε εκεί για αυτούς όταν μας χρειαστούν.

8. Τραγουδήστε

Όσο παράφωνοι και να είστε, δοκιμάστε το. Δεν κάνουμε διαγωνισμό τραγουδιού, δεν έχει σημασία εάν θα πιάσετε τις ψηλές ή όχι. Βάλτε τα αγαπημένα σας τραγούδια στο τέρμα, σταθείτε μπροστά από τον καθρέπτη, κάντε την βούρτσα μικρόφωνο και ζήστε το! Να προτείνουμε εμείς το πρώτο τραγούδι; Το ‘We are the Champions’ των Queen.

9. Πάρτε λίγο καθαρό αέρα

Μερικές φορές το να καθόμαστε σε κλειστούς χώρους για πολύ ώρα ενισχύει την κακή μας διάθεση. Δοκιμάστε, λοιπόν, να βγείτε λίγο έξω, ας είναι και μέχρι την γωνία ή στο μπαλκόνι. Εάν έχετε ταράτσα, δοκιμάστε να πάτε, να καθίσετε λίγα λεπτά και να χαζέψετε στον ορίζοντα. Θα ξεχαστείτε για λίγο και ο καθαρός αέρας θα βοηθήσει. Εάν έχετε κάποιο πάρκο κοντά στο σπίτι σας ή θάλασσα, προτιμήστε τα.

10. Εκτονωθείτε στο χαρτί

Πάρτε ένα λευκό χαρτί, πάρτε τις ξυλομπογιές σας και σχεδιάστε ό,τι σας έρθει στο νου. Ένα πολύ απλό σχέδιο που μπορείτε να κάνετε – και είναι και αγχολυτικό – είναι να κάνετε μία οποιαδήποτε μουντζούρα και μετά να γεμίσετε με διαφορετικά χρώματα το κάθε σχέδιο που δημιουργήθηκε. Δεν απαιτεί καν ταλέντο στην ζωγραφική.