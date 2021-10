Ένα μόνιμο πρόβλημα που απασχολεί τους singles σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η αναζήτηση του plus one κάθε φορά που πρέπει να παρευρεθούν σε γάμους, βαφτίσια και πάσης φύσεως κοινωνικές εκδηλώσεις.

Έρχεται το Plus One, το νέο feature του Tinder

Όμως αυτό το μείζον ζήτημα αναμένεται να λυθεί, καθώς το δημοφιλές dating app Tinder ανακοίνωσε πως είναι έτοιμο να λανσάρει το Plus One. Τι είναι το Plus One; Πρόκειται για ένα νέο χαρακτηριστικό που επιτρέπει στους χρήστες να δηλώσουν πως ψάχνουν ταίρι για έναν γάμο, για βαφτίσια, για ένα πάρτι ή μια συγκέντρωση.

Το Tinder ανέφερε ότι οι Plus One χρήστες μπορούν να υποδείξουν ότι είτε ψάχνουν είτε είναι πρόθυμοι να το κάνουν, ένα ραντεβού για γαμήλια εκδήλωση. Με τον τρόπο αυτό όσοι πρέπει να δώσουν το “παρών” σε ένα γάμο μπορούν να βρουν ταίρι ή όσοι είναι διαθέσιμοι για να συνοδεύσουν κάποιον στο μεγάλο γεγονός μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον.