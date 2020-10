Τι ωραιότερο… coctailaki Beefeater και άραγμα στο σπίτι για να δείτε από κοντά το πιο σούπερ μοδάτο event! To πιο πρωτοποριακό phygital event Fashion Room Service See Now, Buy Now Edition! είναι βέβαιο ότι θα σας προσφέρει μοναδικές στιγμές, καθώς πάνω από 20 designers και fashion brands παρουσιάζουν τις νέες φθινοπωρινές συλλογές τους μέσα από μια ξεχωριστή digital και physical εμπειρία. Για να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι 10 τυχεροί-ές που κερδίζουν ένα απίθανο Beefeater Pink Kit για να δουν ειδικά αυτό το εκπληκτικό event στις 5/11 και ώρα 21:00:

Evelina Paulioglou

Antonia Marda

Νικολέτα Ξανθοπούλου

Frosso Issari

Anastasia Flokli

Μαρία Λόντου

Πόπη Καμπέρη

Δανάη Μαραγκού

Symeon Topolidis

Γιάννης Διονυσόπουλος

Οι τυχεροί νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα για τον τρόπο παραλαβής του δώρου τους.