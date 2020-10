Έρχεται το πιο πρωτοποριακό phygital event Fashion Room Service See Now, Buy Now Edition!

Στις 5 Νοεμβρίου και ώρα 21:00 παρακολούθησε το μεγάλο fashion show με επιλεγμένους νέους Έλληνες σχεδιαστές αλλά και διεθνή brands. Πάνω από 20 designers και fashion brands παρουσιάζουν τις νέες φθινοπωρινές συλλογές τους μέσα από μια digital και physical εμπειρία.

Πού; : Όπου κι αν βρίσκεσαι εκείνη τη μέρα και ώρα!

Πώς θα το δεις;: Με ένα απλό κλικ σε όποιο από τα μέσα του Ozon magazine

To καλύτερο; Μπορείς να το παρακολουθήσεις ως VIP guest, πίνοντας ένα κερασμένο Beefeater Pink long drink, μαζί με έναν φίλο σου!

Δες πώς θα μπεις στη λίστα των VIPs:

Κάνε Share το διαγωνισμό στο Facebook profile σου (σε public μορφη) Κάνε ένα comment και τάγκαρε ένα φίλο-η σου

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 29/10 (23:59) και οι 10 νικητές θα επιλεχθούν με κλήρωση και θα ανακοινωθούν στο Thatslife.gr την Παρασκευή 30/10 (πρωί).

Και μην ξεχνάς: Ό,τι σου αρέσει από το show θα μπορείς να το βρεις στο φυσικό pop up store, στο νέο χώρο του “Metaphor” (Δορυλαίου 10, Πλατεία Μαβίλη), στο κέντρο της Αθήνας.